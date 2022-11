Las ofertas de Black Friday comienzan temprano en Verizon: con un regalo para ti y otro para regalar, por nuestra cuenta

Solo esta temporada, Verizon te ofrece un teléfono 5G gratis, y otros grandes regalos como tablets, relojes inteligentes y auriculares, todo por nuestra cuenta.¹



NUEVA YORK, Nov. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En Verizon, obtienes los mejores regalos para ti y tu familia, todo en la red en la que América confía. Pero eso es solo el comienzo. Verizon te ofrece aún más durante estas fiestas, como el nuevo teléfono 5G que estabas esperando, además de otros grandes regalos como tablets, relojes inteligentes y auriculares, todo por nuestra cuenta.¹ Regresa todos los días para ver más regalos increíbles, durante toda la temporada, o regístrate para recibir alertas de ofertas en tu correo. Estas increíbles ofertas de Black Friday son ofertas por tiempo limitado y están disponibles hasta agotar existencias, así que date prisa y visítanos en una de nuestras tiendas o en línea .

Un regalo para ti. Otro para regalar. Por nuestra cuenta

Durante estas fiestas, estamos mejorando nuestro acuerdo de intercambio de impresionante a asombroso. Además de obtener hasta $1,000 cuando canjeas tu teléfono anterior y te registras o al actualizar a planes 5G Unlimited seleccionados, ahora, estamos ofreciendo regalos que incluyen relojes inteligentes, tablets y auriculares. Se requiere plan de servicio para relojes inteligentes y tablets. Es la temporada para cambiarse a Verizon. Obtén esta oferta hasta agotar existencias.

Obtén $100 de descuento en JBL PartyBox On-The-Go

El JBL PartyBox On-The-Go es el regalo perfecto para el anfitrión de las fiestas, es un altavoz portátil para fiestas que cuenta con hasta 100 W de JBL Pro Sound, micrófono inalámbrico y espectáculo de luces sincronizadas. Este altavoz para fiestas no solo es fantástico para el karaoke, la correa de transporte incluida lo hace perfecto para llevar el espectáculo a la carretera. Aprovecha esta oferta el 17 de noviembre en tiendas y el 20 de noviembre en línea, hasta agotar existencias.

Regalos para consentir a los gamers

Los regalos para gamers se volvieron más emocionantes con la red en la que América confía y con nuestras irresistibles ofertas de juegos durante todo el mes de noviembre.

Obtén el paquete Ultimate Mobile Gaming por solo $99.99. Solo en Verizon, puedes obtener el controlador de juegos Backbone One, Game Pass Ultimate por tres meses y una tarjeta de regalo Xbox de $25. No te pierdas esta oferta cuando comience el 17 de noviembre.

Ahorra $150 cuando compres Xbox All Access con la consola Xbox Series S a partir del 17 de noviembre. Obtén cientos de juegos, incluidos lanzamientos desde el primer día, multijugador en línea y una membresía de EA Play incluida con la suscripción de dos años a Xbox Game Pass Ultimate.²

Obtén hasta $100 de descuento en un paquete de juegos Razer para Xbox. A partir del 21 de noviembre, elije entre los auriculares inalámbricos para juegos Razer Kaira Pro con el controlador profesional para juegos con cable Razer Wolverine V2 Chroma o el soporte de carga rápida universal Razer.



Regalos tecnológicos por menos de $100

¿En busca del regalo de navidad perfecto? Hemos agrado descuentos a algunos de nuestros accesorios más populares, como parte de nuestras ofertas anticipadas de Black Friday:

Echa un vistazo a estas ofertas y más durante toda la temporada, y si no puedes ir a tu tienda de Verizon más cercana , obtén envío gratis en dos días en órdenes de más de $49.³

Obtén obsequios personalizados y accesorios tecnológicos en tiendas selectas de Verizon

Verizon te ayuda a dar regalos personalizados. Durante la temporada navideña, artistas locales estarán en tiendas selectas de Verizon para personalizar el diseño de casi cualquier accesorio comprado en las tiendas de Verizon con llamativos diseños pintados a mano. Desde fundas para teléfonos y auriculares hasta routers y hotspots, conviértelos en el regalo personalizado perfecto. Para obtener más información y ver si hay un artista disponible cerca de ti, visita www.verizon.com/HolidayArt .

Y recuerda, Verizon Home Internet ahora tiene una garantía de precio por 10 años⁴

En Verizon, Internet rápido y confiable es más económico de lo que piensas con paquetes de Internet residencial desde solo $25 por mes para clientes con pago automático y planes 5G Unlimited seleccionados.⁵ Y ahora, por tiempo limitado, obtén garantía de precio por 10 años, cuando te cambias a Verizon. Así es, te garantizamos obtener el mismo excelente precio durante los próximos 10 años.

Además, estamos haciendo que sea aún más fácil deshacerte de tu proveedor actual y cambiarte a Verizon Home Internet con ofertas para que esta época sea inolvidable.

Obtén hasta $200 para Doordash o Grubhub⁶ y hasta $300 de descuento en Stream TV Soundbar ($399.99 MSRP).⁷

($399.99 MSRP).⁷ Los clientes nuevos de Fios 1 Gig también obtienen un Amazon Echo Show 10 o una tarjeta de regalo de $150 de Verizon por nuestra cuenta.⁸

Esta oferta comienza el 17 de noviembre al cambiarte a Fios y el 23 de noviembre cuando te suscribes a 5G Home Internet, consulta la disponibilidad en tu área .Es un regalo que te da más. Deshazte del cable y cámbiate a Verizon Home Internet.

¹ Teléfono con intercambio seleccionado y planes 5G Unlimited seleccionados. Se requiere plan de servicio para regalo. Teléfono 5G: compra con pago del dispositivo de hasta $999.99 o compra minorista completa con nueva línea de teléfono inteligente en One Unlimited para iPhone (todas las líneas en la cuenta requeridas en el plan), planes 5G Start, 5G Do More, 5G Play More o 5G Get More requerido; o con actualización de línea de teléfono inteligente en planes ilimitados 5G seleccionados (no incluye el plan 5G Start). Menos hasta $1000 de crédito de intercambio/promocional aplicado durante 36 meses; 0% TAE. Se aplican condiciones de intercambio. Reloj/tablet: hasta $249.99 compra de pago del dispositivo con nueva línea en plan elegible requerido. Menos crédito promocional de hasta $249.99 aplicado durante 36 meses; 0% TAE. Se requiere descuento en accesorios con la compra de teléfono, reloj o tableta; el descuento se aplica como una Mastercard prepaga virtual (enviada dentro de las 8 semanas). Todos los créditos promocionales para ofertas de teléfonos/relojes/tabletas finalizan si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad.

² Oferta por tiempo limitado. Los clientes inalámbricos nuevos y actuales ahorran $100 con la compra de la consola Xbox All Access-Xbox Series S ($599.76) con financiamiento Affirm o al precio minorista, sujeto a verificación de elegibilidad. 0% TAE. Los clientes inalámbricos nuevos y actuales ahorran $150 con la compra de la consola Xbox All Access-Xbox Series X ($839.76) con financiamiento Affirm o al precio minorista, sujeto a verificación de elegibilidad. 0% TAE. Incluye suscripción a Xbox Game Pass Ultimate de 24 meses; El catálogo de juegos varía con el tiempo. Se pueden aplicar impuestos y cargos. Es posible que se requiera un pago inicial. No se puede combinar con otras ofertas o descuentos. Excluye minoristas autorizados/nacionales.

³ Oferta por tiempo limitado. Mientras duren las reservas. Se pueden aplicar términos. Envío gratuito de 2 días en pedidos de $49 o más. Disponible para compras realizadas en Verizon.com para entrega dentro de los EE. UU. únicamente, excepto Alaska y Hawái.

⁴ Garantía de precio de 10 años: Oferta válida hasta el 1.4.23 para nuevos hogares de Verizon Home Internet ("VHI") que no se hayan suscrito a un servicio de VHI en los últimos 180 días. Se aplica sólo a la tarifa mensual base vigente en ese momento sin incluir ningún otro cargo, como cargos por equipo, descuentos o promociones, incluidos el Programa de conectividad asequible (ACP) de la FCC y el Programa Verizon Forward.

⁵ Verizon Home Internet: para los nuevos servicios de Internet 5G Home, LTE Home y Fios. La disponibilidad varía. Los planes 5G Home, LTE Home y Fios 300 Mbps comienzan en $25/mes. cuando se combina con un plan existente 5G Do More, 5G Play More, 5G Get More o One Unlimited para iPhone. Fios requiere inscripción en el descuento móvil+hogar; Se pueden aplicar $99 de instalación y otros términos. Se requiere pago automático y facturación electrónica. $10/mes más sin pago automático. Sujeto a aprobación de crédito.

⁶ Tarjeta de regalo Grubhub/DoorDash: la oferta finaliza el 1.25.23. Tarjeta de regalo Grubhub o DoorDash de $200 disponible con clientes de 5G Home Plus y Fios 1 (o 2) Gig. Debe instalar y mantener el servicio de Internet residencial y canjear la oferta dentro de los 60 días posteriores a la fecha de instalación, o antes del 4.25.23, lo que ocurra primero. Nos reservamos el derecho de reembolsar el monto de la tarjeta de regalo si el servicio elegible se cancela dentro de los 180 días. Se aplican otros términos de tarjetas de regalo.

⁷ Stream TV Soundbar: oferta válida hasta el 1.25.23. Debe instalar el servicio Verizon Home Internet elegible y canjear la oferta dentro de los 60 días posteriores a la fecha de instalación, o antes del 4.25.23, lo que ocurra primero. Un dispositivo Stream TV por pedido, hasta agotar existencias. El descuento se refleja en el carrito. Verizon se reserva el derecho de cobrar el monto del descuento si el servicio elegible se cancela dentro de los 180 días. Una oferta por cuenta de Verizon elegible.

⁸ Amazon: Verizon regala el dispositivo Amazon Echo Show 10 (3.ª generación) y lo canjea en amazon.com. Esta es una oferta de tiempo limitado. La oferta vence a las 11:59 p. m. EST del 28/11/22 o hasta agotar existencias. Es posible que se apliquen cargos e impuestos de envío al valor total de los artículos promocionales gratuitos canjeados en amazon.com. La oferta no se puede combinar con otras ofertas. Si el dispositivo promocional se devuelve a Amazon, su reembolso será igual al monto que pagó por el producto, sujeto a las políticas de reembolso aplicables de Amazon. Amazon no es patrocinador de esta promoción. Amazon, Echo, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon, Inc. o sus afiliados. Debes instalar y mantener los servicios Fios elegibles al día durante 65 días y canjearlos dentro de los 60 días posteriores, o antes del 4.28.23, lo que ocurra primero. Verizon se reserva el derecho de cobrar el valor de los dispositivos promocionales de Amazon si el servicio elegible se cancela dentro de los 180 días. La oferta no es transferible y no se puede revender. Si viola estos términos, la oferta no será válida. Tarjeta de regalo de Verizon: debe instalar y mantener los servicios Fios elegibles al día durante 65 días y registrarse para obtener la tarjeta de regalo dentro de los 60 días siguientes, o a más tardar el 4.28.23, lo que ocurra primero. Tarjeta de regalo enviada por correo electrónico dentro de las 48 horas posteriores al registro. Nos reservamos el derecho de reembolsar el monto de la tarjeta de regalo si el servicio elegible se cancela dentro de los 180 días. Se aplican otros términos y condiciones de la tarjeta de regalo. La oferta finaliza el 28/11/22.

