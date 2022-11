H2O Innovation présente les résultats du premier trimestre

English French

Faits saillants

(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois terminée le 30 septembre 2021, sauf indication contraire)

Croissance des revenus de 46,3 % pour atteindre 56,1 M$ par rapport à 38,4 M$

Croissance des revenus organiques de 25,0 %, comparativement à 7,7 %, comprenant des revenus récurrents par nature de 89,0 %;

BAIIA ajusté 1 de 5,0 M$, comparativement à 4,0 M$,

de 5,0 M$, comparativement à 4,0 M$, Bénéfice net au seuil de rentabilité, comparativement à un bénéfice net de 0,6 M$ ; un bénéfice net ajusté 1 de 2,6 M$ ou 0,029 $ par action, comparativement à 2,1 M$ ou 0,025 $ par action; et

de 2,6 M$ ou 0,029 $ par action, comparativement à 2,1 M$ ou 0,025 $ par action; et Carnet de commandes consolidé de 182,0 M$ à la fin du trimestre; soit une augmentation de 48,2 %.



Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.

QUÉBEC, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») fait connaître aujourd’hui ses résultats du premier trimestre de l’exercice financier 2023 terminé le 30 septembre 2022.

« Forts d’un remarquable exercice financier 2022 terminé le 30 juin, nous présentons pour le premier trimestre (T1) de notre nouvel exercice 2023, un chiffre d’affaires record de 56,1 M$, soutenu par une impressionnante croissance organique de 25,0 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Toutes les lignes d’affaires ont contribué à cette croissance, stimulée par la forte demande pour nos produits de spécialité, par le démarrage et le renouvellement de projets O&M, et par les nouveaux projets d’équipement qui génèrent plus de revenus liés aux services et de services après-vente. Grâce à notre modèle commercial unique qui favorise la fidélisation des clients à travers nos trois piliers d’affaires, nous avons enregistré des revenus récurrents par nature de 89,0 % à la fin du T1 de l’exercice financier 2023. Malgré une pression ponctuelle sur notre marge bénéficiaire brute résultant de l’inflation élevée des matériaux et des salaires, nous croyons que les mesures que nous avons mises en place pour réduire la diminution de la marge porteront leurs fruits au cours des prochains trimestres. Considérant notre entonnoir de ventes, qui est riche en projets municipaux et industriels diversifiés, la force de notre réseau de distribution de produits de spécialité et notre carnet de commandes consolidé de 182,0 M$, en hausse de 42,0 % par rapport à l’an dernier, nous envisageons la poursuite d’une forte croissance organique des revenus et voyons des opportunités d’amélioration des marges provenant d’ajustements des prix et par la composition des différentes sources de revenus », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Résultats du premier trimestre

Avec trois piliers d’affaires solides, la Société est bien équilibrée et ne dépend pas d’une source de revenus unique. Les revenus consolidés de nos trois piliers d’affaires pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2022, ont augmenté de 17,7 M$, soit 46,3 %, pour atteindre 56,1 M$ comparativement à 38,3 M$ pour le trimestre comparable de l’exercice financier précédent. Cette augmentation provient principalement de la croissance organique des revenus de $9,6 M ou 25,0%, et de la croissance des acquisitions de $7,8 M, ou 20,4% suite aux acquisitions de JCO et EC en décembre 2021 et de Leader Evaporator au 30 juin 2022, combiné à un écart de taux de change favorable de 0,3 M$, ou 0,9 %.

(En milliers de dollars canadiens) Périodes de trois mois terminées les

30 septembre 2022 2021 $ % (a) $ % (a) Revenus par pilier d’affaires WTS 10 025 17,8 9 011 23,5 Produits de spécialité 18 392 32,8 11 335 29,5 O&M 27 732 49,4 18 038 49,7 Revenus totaux 56 149 100,0 38 384 100,0 Marge bénéficiaire brute avant amortissement 13 507 24,1 10 920 28,4 Frais d’exploitation(b) 9 064 16,1 7 085 18,5 Bénéfice net pour la période 9 0,0 618 1,6 BAIIA2 4 412 7,9 3 276 8,5 BAIIA ajusté1 4 968 8,8 4 018 10,5 Bénéfice net ajusté1 2 590 4,6 2 132 5,6 Revenus récurrents1 50 206 89,4 33 096 86,2

a) % sur les revenus totaux.

b) Les frais d’exploitation incluent le total des frais généraux d’exploitation, des frais de vente et des frais administratifs.

Les revenus de WTS pour le premier trimestre de l’exercice financier 2023 ont augmenté de 11,3%, provenant de la croissance organique pour 0,6 M$, ou 7,7 %, reliée aux activités de services et des projets de systèmes de traitement d’eau. Notre équipe WTS s'efforce de développer des relations avec les clients industriels pour lesquels les solutions de réutilisation de l'eau pourraient atténuer les préoccupations opérationnelles liées à la pénurie d'eau et aux augmentations des tarifs de l'eau. Cette tendance s'accentue, car de nombreuses entreprises industrielles prennent désormais des mesures pour atteindre un bilan net positif en eau dans leurs processus de fabrication, dans le cadre de leurs plans ESG.

Les revenus provenant du pilier d’affaires de Produits de spécialité démontrent une solide performance financière, avec une croissance des revenus de 62,3 % par rapport au trimestre comparable de l’exercice financier précédent. La majeure partie de l’augmentation provient de la croissance organique des revenus de 5,2 M $, ou 46,2 %. Leader a contribué à 2,6 M$, ou 23,0 % de la croissance par acquisitions. L’EBAC du pilier des Produits de spécialités a augmenté de 1,0 M$, ou 30,5 %, ce qui représente une augmentation en dollars, mais une diminution en pourcentage. Cette variation en pourcentage est principalement due à la composition des différentes sources de revenus, avec un niveau plus élevé de revenus provenant de Piedmont et Maple, pour lesquels la marge brute moyenne est plus faible que pour celle des produits chimiques spécialisés.

Les revenus d'O&M se sont élevés à 27,7 M$ au cours du premier trimestre de l’exercice financier 2023, comparativement à 18,0 M$ pour le même trimestre de l’exercice financier précédent, soit une augmentation de 9,7 M$, ou 53,7 %. Le pilier commercial O&M a affiché une croissance organique des revenus de 3,7 M$, ou 20,4 % pour le trimestre actuel provenant de l’expansion de la portée et de nouveaux projets obtenus au cours des trimestres précédents, ainsi qu’une croissance par acquisition de 5,2 M$, ou 29,0 %, combiné à un écart de taux de change favorable de 0,8 M$.

La marge bénéficiaire brute avant amortissement de la Société s'est élevée à 13,5 M$, soit 24,1 %, pour le premier trimestre de l’exercice financier 2023, comparativement à 10,9 M$, soit 28,4 % pour la même période de l’exercice financier précédent, ce qui représente une augmentation de 2,6 M$, soit 23,7 %, alors que les revenus de la Société ont augmenté de 46,3 %. %. La diminution du pourcentage est principalement due à la forte inflation des coûts des matériaux, à la pression sur les salaires et au pourcentage plus élevé de revenus provenant du pilier d'affaires O&M par rapport à la même période de l'exercice financier précédent, combiné à la composition des sources de revenus dans le pilier des Produits de spécialité. La Société suit de près l'évolution du contexte économique et des mesures d'atténuation sont mises en œuvre, telles que la hausse des prix de vente, pour améliorer la marge bénéficiaire brute.

Les SG&A de la Société ont totalisé 9,1 M$ au cours du premier trimestre de l’exercice financier 2023, comparativement à 7,1 M$ pour la même période de l’exercice financier précédent, ce qui représente une augmentation de 2,0 M$, soit 27,9 %, alors que les revenus de la Société ont augmenté de 46,3 %. Cette augmentation est attribuable à la pression sur les salaires, à l’embauche de ressources supplémentaires ainsi qu’à l’augmentation des coûts de rémunération à base d’actions. Malgré l’augmentation des dépenses de SG&A, le pourcentage des dépenses sur les revenus a diminué de 18,5% à 16,1%, démontrant l'évolutivité de notre modèle d'affaires puisque les revenus continuent de croître. Les investissements réalisés dans les ventes et le développement commercial portent leurs fruits puisque les revenus augmentent plus rapidement que le ratio SG&A.

Le BAIIA ajusté de la Société a augmenté de 1,0 M$, soit 23,6 %, pour atteindre 5,0 M$ au cours du premier trimestre de l’exercice financier 2023, comparativement à 4,0 M$ pour la période comparable de l’exercice financier 2022, tandis que les revenus de la Société ont augmenté de 46,3 %. En conséquence, le BAIIA ajusté (%) a diminué pour atteindre 8,8 % pour le premier trimestre de l’exercice financier 2023, comparativement à 10,5 % pour le même trimestre de l’exercice financier précédent. Cette variation négative s'explique principalement par une diminution de la marge bénéficiaire brute consolidée de la Société. La rentabilité de la Société a été affectée par les conséquences économiques prolongées de la pandémie COVID-19, les tendances macroéconomiques actuelles sur la chaîne d'approvisionnement, l'inflation plus élevée, l'augmentation des salaires et des coûts de transport et de logistique. Nous suivons de près l'évolution et de multiples mesures d'atténuation sont mises en œuvre pour surmonter cette situation.

Le bénéfice net atteint le seuil de rentabilité ou 0,000 $ par action pour le premier trimestre de l’exercice financier 2023, contre un bénéfice net de 0,6 M$ et 0,007 $ par action pour le trimestre comparable de l’exercice financier précédent. La variation s’explique par la réduction de la marge brute, l’augmentation de la charge d’amortissement, l’augmentation des charges financières partiellement compensés par le gain sur règlement de la dette.

Au 30 septembre 2022, le carnet de commandes combiné de WTS et d’O&M s’élevait à 182,0 M$, contre 122,8 M$ au 30 septembre 2021. Ce carnet de commandes combiné donne une excellente visibilité sur les revenus des prochains trimestres de l’année financière 2023 et pour l’avenir.

La dette nette a atteint 48,3 M$ comparativement à 40,2 M$ au 30 juin 2022, principalement attribuable à la tendance cyclique des flux de trésorerie affectés aux activités opérationnelles pour supporter la croissance et les acquisitions.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Dans le présent rapport de gestion, la direction de la Société utilise des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS, comme indiqué ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées à titre d'informations supplémentaires et doivent être utilisées conjointement avec les mesures financières IFRS présentées dans ce rapport. Bien que ces mesures soient des mesures non conformes aux IFRS, la direction les utilise pour prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. Fournir ces informations aux parties prenantes, en plus des mesures définies par les principes comptables généralement reconnus (« PCGR »), leur permet de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction et de mieux comprendre la performance financière, malgré l’impact des mesures définies par les PCGR.

La direction utilise les indicateurs non conformes aux IFRS suivants pour mesurer la performance et les liquidités disponibles de la Société: Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »), Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (« BAIIA ajusté »), Ratio du BAIIA ajusté sur les revenus, Bénéfice avant les frais administratifs (« EBAC »), Bénéfice net ajusté, Bénéfice net ajusté par action (« BPA ajusté »), Croissance des revenus organiques, Rapprochement du bénéfice net au bénéfice net ajusté, Dette nette incluant et excluant les contreparties conditionnelles, Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté, Revenus récurrents, Revenus organiques, Carnet de commandes.

Des détails supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS et sur d'autres mesures financières figurent dans la section " Mesures financières non conformes aux IFRS " du rapport de gestion de la société pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2022, qui est disponible sur le site Web de la société (www.h2oinnovation.com) et qui a été déposé sur SEDAR (www.sedar.com). Les rapprochements des mesures et ratios financiers non-IFRS avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous.





BAIIA et BAIIA ajusté

Rapprochement du bénéfice net au BAIIA et au BAIIA ajusté

(En milliers de dollars canadiens) Périodes de trois mois terminées les

30 septembre

2022 2021 $ $ Bénéfice net pour la période 9 618 Charges financières, montant net 1 158 557 Charge (économie) d’impôts 306 140 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation 1 343 866 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 596 1 095 BAIIA 4 412 3 276 Gain sur règlement de dette (1 029 ) - (Gains) pertes de change non réalisé(e)s 407 (246 ) Charges de rémunération à base d’actions 617 219 Variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles 180 767 Frais d’acquisition et d’intégration 381 2 BAIIA ajusté 4 968 4 018 Revenus 56 149 38 384 BAIIA ajusté sur les revenus 8,8 % 10,5 %



Rapprochement du bénéfice net au bénéfice net ajusté

(En milliers de dollars canadiens) Périodes de trois mois terminées les

30 septembre

2022 2021 $ $ Bénéfice net pour la période 9 618 Frais d’acquisition et d’intégration 381 2 Amortissement des actifs incorporels provenant des acquisitions 1 477 992 (Gains) pertes de change non réalisé(e)s 407 (246 ) Variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles 180 767 Charges de rémunération à base d’actions 617 219 Impôts sur le bénéfice relatif aux éléments ci-dessus (481 ) (220 ) Bénéfice net ajusté 2 590 2 132



Croissance des revenus

(En milliers de dollars canadiens)



Périodes de trois mois terminées

les 30 septembre, Impact de taux

de change Impact des

acquisitions Croissance des

revenus organiques 2022 2021 Variation $ $ $ % $ % $ % $ %



Revenus par pilier d’affaires WTS 10 025 9 011 1 014 11,3 318 0,8 - - 696 1,8 Produits de spécialité 18 392 11 335 7 057 62,3 (763 ) (2,0 ) 2 599 6,8 5 221 13,6 O&M 27 732 18 038 9 694 53,7 771 2,0 5 236 13,6 3 687 9,6 Revenus totaux 56 149 38 384 17 765 46,3 326 0,8 7 835 20,4 9 604 25,0



Dette nette

(En milliers de dollars canadiens) 30 septembre

2022 30 juin

2022 Variation $ $ $ % Emprunt bancaire 53 773 45 562 8 211 18,0 Tranche courante de la dette à long terme 342 1 563 (1 221 ) (78,1 ) Dette à long terme 473 510 (37 ) (7,3 ) Contreparties conditionnelles 6 261 10 017 (3 756 ) (37,5 ) Moins : Trésorerie (6 293 ) (7 382 ) 1 089 14,8 Dette nette incluant les contreparties conditionnelles 54 556 50 270 4 286 8,5 Contreparties conditionnelles 6 261 10 017 (3 756 ) (37,5 ) Dette nette excluant les contreparties conditionnelles (« Dette nette ») (1) 48 295 40 253 8 042 20,0 BAIIA ajusté (1) 19 051 18,101 950 5,2



Conférence téléphonique d’H 2 O Innovation

Frédéric Dugré, président et chef de la direction, ainsi que Marc Blanchet, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour discuter plus amplement des résultats financiers du premier trimestre, à 10h00 (heure de l’Est), le jeudi 10 novembre 2022.

Pour joindre la conférence, veuillez composer le 1-888-396-8049 ou 416-764-8646, de cinq à dix minutes avant le début de la conférence. Les diapositives accompagnant la conférence téléphonique seront disponibles sur la page Présentations Corporatives de la section Investisseurs du site web de la Société.

Le rapport financier du premier trimestre est disponible sur www.h2oinnovation.com et sur le site de la NYSE Euronext Growth Paris. Des informations additionnelles sur la Société sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatifs aux activités de H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation des termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « pourrait », « évaluer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait » ou « devoir » et d'autres expressions similaires ainsi que ceux habituellement utilisés au futur et au conditionnel. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et d'autres informations basées sur les résultats futurs prévus et l'estimation des montants qui ne peuvent pas encore être déterminés, et sont basés sur les estimations et les opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites.

Dans ce communiqué de presse, ces énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés concernant la capacité de la Société à développer ses activités et à atteindre des objectifs et financiers spécifiques et impliquent plusieurs risques et incertitudes. Ces risques et incertitudes incluent, sans s’y limiter, la capacité d’H 2 O Innovation à maintenir sa performance financière, à poursuivre les améliorations continues de ses activités et à compléter, livrer et exécuter les nouveaux projets obtenus par les piliers d’affaires WTS et O&M, à l’intérieur des échéanciers proposés et selon les attentes des clients, et ce, malgré les enjeux mondiaux en lien avec la pandémie de COVID-19. D'autres facteurs de risque sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans l’information présentée. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, H 2 O Innovation décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication par suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou de tout autre changement.

À propos de H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com

1 Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées à titre d'information supplémentaires et doivent être utilisées conjointement avec les mesures financières IFRS présentées dans ce communiqué. La définition de toutes les mesures non conformes aux IFRS et des mesures supplémentaires selon les IFRS est présentée à la fin de ce communiqué dans la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les indicateurs utilisés par la direction.