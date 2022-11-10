联拓生物宣布将出席近期举行的多个投资者及行业会议

中国上海和美国新泽西州普林斯顿, Nov. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克：LIAN）是一家创新的生物医药企业，致力于为中国和亚洲其他主要市场的广大患者带来突破性治疗药物。联拓生物今日宣布，公司管理层将出席以下多个投资者及行业会议：



BioCentury-BayHelix 东西方生物医药峰会 – 2022年11月14 - 18日 圆桌论坛：BioCentury Scene Setter Report: Does East-West Matter? –（北京时间11月16日1:00 a.m.） 圆桌论坛：Capital Session I: Capital Markets Showcase Workshop: A Mountain of Dry Powder – （北京时间11月17日5:15 a.m.） 公司介绍 – （北京时间11月16日6:48 a.m.） 多个一对一会议

– 2022年11月14 - 18日 高盛亚太医疗健康论坛 – 2022年11月15 – 18 日 圆桌论坛: Biotech Reshaping – Revisit China and Global Strategy –（北京时间11月15日9:00 a.m.） 多个一对一会议

– 2022年11月15 – 18 日 杰弗里斯伦敦医疗健康大会 – （北京时间11月16日6:55-7:25 p.m.） 炉边谈话

– （北京时间11月16日6:55-7:25 p.m.）

杰弗里斯伦敦医疗健康大会的炉边谈话的实况音频可在演讲结束后通过联拓生物官方网站的“投资者关系”版块(https://investors.lianbio.com/)下进行收听和回放。关于BioCentry-BayHelix会议的更多内容，可访问大会官方网站 https://conferences.biocentury.com/east-west-summit.

关于联拓生物

联拓生物(LianBio)是一家跨国生物技术公司，其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线，有可能推动心血管、肿瘤、眼科、炎症疾病和呼吸系统不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。 如需了解更多信息，请访问 www.lianbio.com。

投资者关系:

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E: elizabeth.anderson@lianbio.com

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媒体联络人:

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