CoinShares confirme une santé financière robuste et une exposition limitée à l’Exchange FTX

CoinShares a considérablement réduit son exposition à FTX au cours de la semaine dernière pour atteindre environ 26,6 M GBP. Le groupe reste solide malgré son exposition à FTX, avec une valeur d'actif net de 240,6 M GBP au 30 septembre 2022. Les porteurs de titres de XBT Provider et de CoinShares Physical ne sont pas affectés.

10 November 2022 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (Nasdaq First North Growth Market : CS ; US OTCQX : CNSRF) ("CoinShares"), la plus importante société d'investissement en actifs numériques d’Europe, annonce être exposée à FTX tout en confirmant que le groupe n’est pas exposé à la société sœur de FTX, Alameda Research.

Jean Marie Mognetti, Directeur Général de CoinShares, a déclaré : « Au regard du caractère particulièrement public de la situation financière de FTX et dans un esprit de transparence, nous avons décidé de révéler notre exposition actuelle à la plateforme d’échange d’actifs numériques FTX. Grâce à notre approche prudente du risque, nous avions sensiblement réduit notre exposition à l'Exchange FTX en réaction à la volatilité et à l'incertitude accrues, avant la décision de FTX de geler de nouveaux retraits. La santé financière du Groupe reste solide : comme annoncé récemment dans les résultats du groupe, la valeur nette des actifs de CoinShares au 30 septembre 2022 s'élevait à 240,6 millions GBP.

L'exposition totale du Groupe à FTX s'élève à environ 30,3 millions USD (26,6 millions GBP), et se compose de :

190 BTC (environ 3,1M USD) et 1 000 ETH (environ 1,2M USD) en retraits en attente qui ont été soumis avant l'arrêt des retraits par FTX ;

environ 25,9M USD en USD et en USDC ;

environ 110 000 USD d'autres actifs.





Les éléments ci-dessus correspondent aux actifs propres au groupe, et les porteurs de titres XBT et CoinShares ne seront pas affectés dans le cas où ces actifs ne seraient pas récupérables. Les porteurs de titres peuvent à tout moment accéder aux rapports d'attestation Armanino TrustExplorer ( CoinShares Physicals et XBT Provider ), qui sont publiés quotidiennement. »

A PROPOS DE COINSHARES

CoinShares est un groupe leader en matière d'investissement et de trading d'actifs numériques, qui fournit une large gamme de services financiers dans les domaines de la gestion d’actifs et le trading à un large éventail de clients comprenant des sociétés, des institutions financières et des particuliers. Le groupe a son siège social à Jersey et est présent en France, en Suède, au Royaume-Uni et aux États- Unis. CoinShares est réglementé à Jersey par la Jersey Financial Services Commission, en France par l'Autorité des marchés financiers et aux États-Unis par la Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares est cotée sur le Nasdaq First North Growth Market sous le ticker CS et sur l'OTCQX sous le ticker CNSRF.

Pour plus d’informations sur CoinShares, visitez : https://coinshares.com

