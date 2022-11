Le Grand championnat canadien ESG dévoile les gagnants d'un fonds d'investissement de 104,5 millions de dollars et publie un rapport sur l'état de l'industrie

English French

MONTRÉAL, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les investisseurs à l'origine du Grand championnat canadien ESG annoncent aujourd'hui les gagnants du grand prix, un mandat d'investissement de 104,5 millions de dollars. En plus de cette compétition de style Dans l’oeil du dragon, les co-investisseurs publient un rapport sur l'état de l'industrie ESG. Ce rapport analyse en profondeur les principales tendances et les meilleures pratiques d'investissement ESG qu’ils ont pu constater au cours des derniers mois.



« La compétition a démontré que le secteur canadien de l'investissement responsable est mature, car nous avons eu à choisir entre plusieurs excellentes propositions. Cependant, le manque de clarté quant aux libellés et aux définitions ESG a compliqué la tâche des investisseurs évaluant les dossiers», déclare Éric St-Pierre, directeur général de la Fondation Familiale Trottier et organisateur du Grand championnat canadien ESG.

Lancé en mars, le Grand championnat a été piloté par neuf investisseurs institutionnels canadiens, pour répondre au nombre croissant de détenteurs d'actifs en quête d'opportunités d'investissement responsable au sein d'un marché dépourvu de clarté en matière de normes et d'appellation ESG. Deux objectifs étaient poursuivis: 1. mettre la lumière sur les gestionnaires d'actifs inspirants dans leurs pratiques en investissement responsable; 2. donner aux détenteurs d'actifs un point de référence pour leur permettre de stimuler leurs activités d'investissement ESG.

« Nous voulions que le Grand championnat canadien ESG mette en évidence les meilleures pratiques dans le but d'améliorer la compétitivité des gestionnaires d'actifs, mais également d’identifier et corriger les lacunes à combler dans le secteur », explique M. St-Pierre.

Sur 60 candidatures reçues pour l’épreuve intermédiaire, 11 finalistes ont participé à un événement public au mois de mai 2022. De toutes les propositions présentées devant le jury composé d'Andrea Moffat, vice-présidente de la Fondation Ivey, Barb Zvan, PDG de University Pension Plan, et Daniel Simard, directeur général par intérim chez Æquo Services d'engagement actionnarial, c’est Rally Assets qui a remporté le prix du public.

Pour la phase finale du championnat, l’évaluation des dossiers de candidatures s’est faite sur la base de critères de performances ESG et financières évaluées par Millani Inc, dirigée par sa fondatrice et PDG Milla Craig, et Normandin Beaudry, dirigée par l’associé Jean Grégoire Morand ainsi que sur la propre évaluation de chacun des neufs investisseurs institutionnels. Chacun a pu répartir ses fonds en fonction de ses propres objectifs d'investissement responsable et de ses processus d'évaluation interne.

Ainsi, les firmes de gestion d'actifs lauréates ont été récompensées sur la base de la performance financière et ESG de leurs fonds. Leur classement était également basé sur le fait que la stratégie de leur fonds respectait les priorités d'investissement individuelles et les objectifs ESG des 9 investisseurs institutionnels. Les firmes gagnantes sont Alphafixe, Rally Assets, Jarislowsky Fraser, Schroders, UBS, Manulife et Phillips Hager & North.





Les mandats d'investissement de 104,5 millions de dollars provenant de neuf investisseurs institutionnels ont été répartis entre les sept gagnants en fonction des priorités et des objectifs de l'investisseur dans le domaine de l'investissement ESG.

Le dénouement du Grand championnat canadien ESG arrive à un moment charnière face à l'intensification de la vigilance en matière d'écoblanchiment et au renforcement global de la réglementation des produits financiers ESG. Si l'appétit pour les options d'investissement responsable au Canada n'a jamais été aussi grand, le scepticisme quant à ce qui constitue un fond ESG fiable est tout aussi présent.

Les conclusions et les principaux apprentissages de la concurrence internationale dans le domaine ESG, en rapide évolution, apparaissent dans le rapport sur l'état du secteur rédigé par Millani. Le rapport souligne la nécessité d'une communication claire de la part des gestionnaires d'actifs. Il pointe également vers l’adoption de standards exhaustifs de la part des régulateurs afin que le marché puisse maintenir une base solide et demeurer pertinent.

«Certaines firmes intègrent l'ESG dans l'ensemble des activités de leur firme. D'autres ont une déconnexion entre la façon dont leurs fonds sont conçus et la façon dont ils sont mis en marché» » explique Milla Craig, fondatrice et PDG de Millani, l'experte en évaluation ESG du concours et autrice du rapport sur l’état du secteur. « Chaque entreprise gagnante avait sa stratégie ESG unique et elles étaient toutes en mesure de bien l’articuler. »

Le rapport présente les principales observations des investisseurs et émet des recommandations pour renforcer la confiance et la transparence sur le marché. « Bien qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise approche à une stratégie ESG, il est nécessaire de communiquer de manière plus concise sur les politiques ESG des entreprises et la façon dont elles sont intégrées dans leurs investissements », explique Andrea Moffat, vice-présidente de la Fondation Ivey, membre du jury et commentatrice du rapport sur l'état du secteur.

« L'ESG comporte de nombreuses nuances. Nous ne pouvons donc pas simplement formuler des recommandations générales. Pour aider les firmes d'investissement à réussir, il faut un engagement et une collaboration plus soutenus entre le gouvernement, les régulateurs et les investisseurs - surtout au niveau des appellations et des taxonomies standardisées » , ajoute Mme. Craig.

Millani et les co-investisseurs du Grand Championnat canadien ESG organisent un webinaire gratuit le 14 novembre de 12h à 13h afin de présenter les principales conclusions et observations du rapport. Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.esgchampionship.ca/webinar

Pour lire le rapport complet sur l'état de l'industrie, rendez-vous au : (insérer le lien vers le rapport)

