Walmart Canada et TELUS Santé unissent leurs forces pour fournir aux associés de Walmart une gamme complète de services virtuels de santé et de mieux-être

MISSISSAUGA, Ontario et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Walmart Canada et TELUS Santé ont annoncé aujourd’hui la mise en place d’une nouvelle initiative stratégique visant à offrir la gamme complète des solutions santé et mieux-être de TELUS Santé à tous les associés de Walmart au Canada. Grâce à cette gamme robuste de services de santé, les associés de Walmart Canada et leurs familles auront un accès confidentiel à des centaines de professionnels œuvrant dans divers domaines de la santé, pour les accompagner à chaque étape de leur parcours.



Cette offre bonifiée permettra aux associés et à leurs personnes à charge admissibles d’obtenir à un seul endroit un ensemble complet de services favorisant leur mieux-être global : counseling sur une variété de sujets, y compris la santé mentale et la nutrition, consultations virtuelles avec un clinicien, conseils pour adopter un mode de vie plus sain (perte de poids, activité physique, alimentation) et plus encore. Les programmes offerts sont les suivants :

Aide aux employés : Cette plateforme de prochaine génération est la toute première à transformer les programmes d'aide aux employés traditionnels en un point d'accès unique, pratique et collaboratif à l'intention des associés, pour les aider à mieux gérer leur santé physique et mentale, leur mieux-être et leur équilibre travail-vie personnelle. Les représentants spécialisés en soins sont une ressource unique à cette plateforme. Ils élaborent avec compassion des plans de soins permettant aux associés d'améliorer leur santé, leur pratique de la pleine conscience, leur rendement et leur estime de soi.





Mieux-être : Les associés au Canada pourront mettre l'accent sur leur mieux-être et leur santé globale en intégrant des communautés dont les membres partagent leurs vues et en participant à des défis amicaux entre collègues pour adopter des habitudes plus saines. Ils trouveront également des ressources et du soutien pour atteindre leurs objectifs et garder leurs nouvelles habitudes.



« Chez Walmart, nous soutenons nos associés. Nous le faisons d’une façon qui leur est pertinente et qui correspond à leurs objectifs personnels et professionnels. Qu’il s’agisse de favoriser leur santé physique et mentale ou de les aider à atteindre leurs objectifs de perfectionnement, nous mettons tout en œuvre pour leur offrir un soutien accessible et personnalisable au moment qui leur convient, explique AnnMarie Mercer, chef des ressources humaines chez Walmart Canada. Nous avons choisi TELUS Santé en raison de sa capacité à fournir des services de mieux-être inclusifs sur une plateforme numérique simple qui présentera des avantages pour nos associés. »

La gamme de solutions de TELUS Santé est accessible aux associés en français et en anglais, en tout temps, par ligne téléphonique directe ou au moyen d’une application pour téléphone intelligent. Les collaborateurs pourront aussi obtenir des services en 220 autres langues et dialectes grâce à un service de traduction spécialisé, une primeur.

« À la base, le mieux-être d’un associé résulte d’un équilibre entre différents éléments. En effet, il ne dépend pas seulement de la santé physique et mentale, mais également d’un ensemble de programmes de mieux-être conçus pour favoriser l’équilibre travail-vie personnelle, déclare Michael Dingle, chef de l’exploitation, TELUS Santé. En tenant compte du mieux-être global de l’associé, nous aidons Walmart Canada à atteindre cet équilibre en lui proposant une expérience numérique et moderne de santé et de mieux-être, et grâce à des représentants spécialisés en soins qui peuvent personnaliser les plans de soins, surtout pour les associés aux prises avec des défis de santé complexes et interdépendants. »

Forte de plus d’une décennie d’expérience en services de santé virtuels, TELUS Santé offre à l’échelle du pays une gamme de programmes pour employeurs qui rend la santé et le mieux-être plus accessibles pour les associés et leur famille.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l’échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. La boutique en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visitée par plus de 1,5 million de clients quotidiennement. Comptant plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l’un des plus grands employeurs au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l’échelle nationale. Walmart Canada s’est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2022 et elle a également été nommée comme l’une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d’éthique et d’intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook , Twitter , Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est une entreprise mondiale offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.



Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .