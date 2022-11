Les LNC et General Fusion signent un PE pour faire avancer l’énergie de fusion commerciale

English French

CHALK RIVER, Ontario, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), l’organisation de science et de technologie nucléaires la plus importante du Canada, et General Fusion, un leader international en développement d’énergie de fusion commerciale, sont fiers d’annoncer qu’ils ont signé un protocole d’entente (PE) pour une série de projets conjoints visant à accélérer le déploiement de l’énergie de fusion commerciale au Canada. Le potentiel de l’énergie de fusion en tant que forme d’énergie propre et fiable est énorme et le PE servira de cadre pour les deux entreprises qui feront équipe pour faire avancer la recherche et la commercialisation de l’énergie de fusion.



En vertu des conditions de l’accord, les LNC et General Fusion collaboreront sur des projets dans des domaines clés : études de faisabilité, cadre réglementaire, choix de site et déploiement de centrales de production d’énergie, ainsi que mise à l’essai et soutien aux opérations. Somme toute, l’objectif est de développer les capacités de recherche en énergie de fusion au sein des LNC à l’appui de l’objectif de la construction d’une centrale de production d'énergie commerciale General Fusion potentielle au Canada avant 2030.

« Les LNC s’enthousiasment de pouvoir poursuivre leurs relations commerciales avec General Fusion, une entreprise précurseur qui fait avancer de nouvelles formes de technologies d’énergie propre », a commenté Joe McBrearty, président et directeur général des LNC. « En tant que laboratoire nucléaire national du Canada, nous avons comme priorité d’encourager l’innovation et le développement économique en collaborant avec les entreprises qui font avancer de nouvelles technologies ambitieuses dans l’intérêt national. Cet objectif est au cœur de cet accord avec General Fusion et nous nous servirons de toute notre expertise et de toutes nos ressources pour aider à réaliser sa technologie ici au Canada. »

« General Fusion est une entreprise canadienne basée à Vancouver et nous nous enthousiasmons de faire avancer ce cadre qui nous permettant de collaborer avec les LNC, un leader en technologies d’énergie propre », a dit Greg Twinney, PDG, General Fusion. « Nous avons hâte de profiter de l’expertise approfondie des LNC. Ensemble, nous renforçons l'industrie canadienne de la fusion et nous progressons sur la voie de la fourniture d'énergie de fusion commerciale au réseau électrique d'ici une décennie. »

Le campus des Laboratoires de Chalk River des LNC compte certains des laboratoires, des installations et des équipements de mise à l’essai les plus avancés au monde en matière de recherche en énergie propre, ainsi qu’une expertise exhaustive en développement de technologies nucléaires nouvelle génération. En plus de l’énergie de fusion et nucléaire conventionnelle, les recherches des LNC s’étendent à la production de l’hydrogène, au développement de combustibles nucléaires avancés, à l’intégration de technologies d’énergie propre et aux recherches permettant le fonctionnement sûr et fiable des centrales de production d’énergie nucléaire actuelles.

Ce sont ces capacités qui seront utilisées à l’appui de la commercialisation de la technologie de fusion à cible magnétisée (Magnetized Target Fusion [MTF]) lors de la Programme de démonstration de la fusion de l’entreprise en cours de construction sur le campus de Culham de la UK Atomic Energy Agency en Angleterre. La Programme de démonstration de la fusion validera la performance et l’économie de la technologie de General Fusion pour la construction d’une centrale de production d’énergie commerciale pilote au début des années 2030.

Le PE avec General Fusion prolongera le travail antérieur des deux organisations en vertu de l’Initiative de recherche nucléaire canadienne (IRNC) l’an dernier. Profitant de l’installation de tritium de pointe des LNC, capable de traiter les matériaux requis pour mener des essais pleine échelle de la technologie d’extraction de tritium, les LNC et General Fusion ont collaboré au développement de technologies qui extraient le tritium pour utilisation dans les centrales de production d’énergie de fusion futures. La technologie MTF de General Fusion est alimentée par deux isotopes de l’hydrogène, le deutérium et le tritium, ce dernier pouvant être produit dans le cadre du processus de fusion au sein du mur en métal liquide unique de l’entreprise dans une cuve de fusion.

« Si nous allons limiter les conséquences du changement climatique au Canada et ailleurs au monde, nous devons rechercher toute solution d’énergie propre qui nous est offerte », a dit Jeff Griffin, vice-président, Sciences et technologie, des LNC. « Le potentiel de l’énergie de fusion est incroyable en tant que solution d’énergie propre et, au cours des dernières années, elle est devenue une partie de plus en plus importante des recherches dans le cadre de notre programme IRNC. Ce projet nous permettra de prolonger ce travail avec General Fusion et de combiner nos ressources exhaustives pour faire avancer davantage son design de réacteur vers le déploiement. »

Pour en savoir plus sur le travail de General Fusion visant à produire de l’énergie de fusion propre et fiable, veuillez visiter www.generalfusion.com .

Pour en savoir plus sur les LNC et leurs projets et programmes d’énergie propre, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services de science et de technologie nucléaires innovants. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d’entreprise

1 866 886-2325

À propos de General Fusion

General Fusion suit le cheminement le plus rapide et pratique vers l’énergie de fusion commerciale et est basée à Vancouver, Canada avec des emplacements à Londres, R.-U. et Oak Ridge, Tennessee, É.-U. L’entreprise a été établie en 2002 et est financée par un syndicat mondial de sociétés de capital-risque, de leaders sectoriels et de précurseurs technologiques de premier plan. Apprenez-en davantage sur www.generalfusion.com .

Personne-ressource de General Fusion :

Grace Peach

Directrice, Marketing et Communications

media@generalfusion.com

1 866 904-0995

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/033ae725-22e9-4679-a595-a4abd8d5240d/fr