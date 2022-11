Aplo est désormais officiellement un agent de prestataire de services de paiement qui dynamise l'écosystème cryptographique de l'UE

Aplo est un PSAN basé dans l'UE et soumis à une surveillance réglementaire. Il est le seul courtier en crypto-monnaies agréé pour les institutions financières traditionnelles dans l'Union européenne

Aplo a été approuvé par le régulateur en tant qu’agent de prestataire de services de paiement.

En s'associant à la néobanque européenne Olkypay, Aplo va désormais offrir une série de solutions bancaires à ses clients

La combinaison des solutions bancaires d'Olkypay et de l'infrastructure de crypto-monnaies d'Aplo réduit les barrières à l'entrée pour les start-ups de crypto-monnaies et les fonds spéculatifs

(Paris, 10th novembre, 2022) Aplo, courtier et fournisseur de technologies de crypto-monnaies agréé par l'UE, a annoncé aujourd'hui son approbation par le régulateur en tant que fournisseur de services de paiement par agent* (PSP), ce qui permet à la société d'offrir des solutions bancaires combinées à toute la puissance de l'infrastructure avancée pour crypto-monnaies d'Aplo dans l'Union européenne (UE).

Faciliter l'entrée sur le marché des actifs numériques

Les institutions financières traditionnelles en France et dans l'UE n'offrent généralement pas de services bancaires et d'infrastructures de paiement aux entreprises qui travaillent avec des monnaies et des actifs numériques. Cela crée d'importantes barrières à l'entrée pour les "start-ups" européennes de crypto qui cherchent à opérer dans cet espace et décourage les fonds spéculatifs opérant au sein de l'UE qui souhaiteraient négocier et posséder des actifs numériques.

Le partenariat avec la néobanque européenne Olkypay permettra à Aplo d'offrir une série de solutions bancaires à ses clients, notamment des dépôts, des paiements et des opérations en monnaie fiduciaire, tout en continuant à fournir des services d'échange de crypto-monnaies, de conservation et de registre comptable sous licence européenne.

En outre, l'approbation permettra à Aplo d'émettre un IBAN commercial dédié pour recevoir la monnaie fiduciaire et les crypto-monnaies à des fins de paiement, d'opérations et de négociation. Cela signifie que les fonds traditionnels qui hésitent à envoyer des fonds en monnaie fiduciaire à un tiers comme Aplo pourront désormais les déposer directement sur un compte bancaire à leur nom. Cela souligne encore davantage la raison pour laquelle Aplo est le partenaire commercial idéal pour les organisations qui cherchent à opérer des entreprises ou des fonds en crypto-monnaies.

Développer l'écosystème crypto français et européen grâce à un partenaire régulé.

Oliver Yates, PDG et cofondateur d'Aplo, a commenté :



"L'écosystème crypto est florissant en France et dans toute l'Europe, car les développeurs, les entrepreneurs et les financiers embrassent les opportunités que la technologie présente, mais il reste difficile de trouver des services bancaires pour les entreprises qui travaillent avec des monnaies et des actifs numériques, ce qui étouffe potentiellement l'innovation et la croissance.



Notre approbation en tant que PSP signifie que nous pouvons aider à surmonter certains des principaux défis auxquels sont confrontées les organisations ayant des opérations en crypto, qu'il s'agisse d'une startup fintech ou d'un hedge fund, alimentant l'écosystème crypto européen."



Franck Rouayroux, PDG et co-fondateur d'Olkypay, a commenté :



" Pour le client final, l'achat de crypto-monnaies se fait par virement bancaire ou par carte de crédit. Les plateformes d'échange qui proposent des services d'acquisition de crypto-monnaies doivent collecter de l'argent auprès de leurs clients pour exécuter les ordres d'achat.



Nous sommes fiers de nous associer à Aplo, qui devient un agent de PSP, ce qui lui permet de fournir à ses clients des comptes de paiement pouvant être utilisés pour les fonds entrants et sortants pour les conversions d'euros en crypto-monnaies.



Nous sommes la première néobanque à offrir ce type de service lié aux actifs numériques et aux crypto-monnaies et nous sommes heureux d'apporter notre expertise en matière de paiements à ce monde encore nouveau des actifs numériques."

Notes aux rédacteurs

*Registre des établissements de paiement agréés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

La CSSF est un établissement public qui surveille les professionnels et les produits du secteur financier luxembourgeois.

** Liste des pays concernés : Allemagne, Belgique, Chypre, Espagne, France, Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie.



Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Benjamin Craig

media@aplo.io

+33 7 68 21 53 82