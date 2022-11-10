Rosca Scarlato, LLC 代表 Bio Profit Funds 的投資者宣布擬議的集體訴訟和解方案

紐約州羅切斯特市, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rosca Scarlato, LLC 宣布，美國紐約西區地方法院已批准以下擬議集體訴訟和解公告，該公告將使 Bio Profit Funds 的投資者受益 ：



美國地區法院

紐約西區



劉曜毅、謝東宏和蔡秋寶個人及所有其他人代表

原告

民事編號6:14-cv-06631-EAW-MJP

威明頓信託公司及威明頓信託全國協會

被告



關於未決集體訴訟和擬議和解、律師費和開支動議以及服務費的摘要通知

致：投資於 Velocity Investment Group, Inc. 提供的 Bio Profit Funds (BPS I、BPS II、BPS III、BPS V 或 Velocity Valley & Grand) 而遭受損失的所有投資人及公司(“集體”)。

請仔細閱讀本通知。 您的權利將受到本法院未決的集體訴訟的影響。

特此通知您，根據聯邦民事訴訟規則第 23 條和美國紐約西區地方法院(“法院”)的命令，上述集體訴訟(“訴訟”)正在法院審理中。

您還將獲悉，原告以 4,350,000 美元現金與訴訟達成和解(“和解”)，如果獲得批准，將解決訴訟中的所有理賠。

聽證會將於 2023年1月11日下午2:00 (美國東部時間)舉行，在美國首席地方法院法官 Elizabeth A. Wolford 面前，親自在美國紐約西區地方法院100 State Street, Rochester 3號法庭或通過電話或視頻會議審理，將決定 (i) 提議的和解是否應被批准為公平、合理和充分的；(ii) 僅出於和解的目的，該訴訟是否應被證明為代表集體的集體訴訟，原告是否應被證明為集體的代表，以及原告的律師是否應被任命為集體律師；(iii) 是否應在不利於被告的情況下駁回訴訟，以及是否應授予2022年8月12日的和解協議（和通知）中規定的免責條款；(iv) 建議的分配計劃是否應被批准為公平合理； (v) 集體律師關於判給律師費和開支的動議以及原告的服務裁決申請是否應獲批准。如果聽證會通過電話或視頻會議舉行，有關如何參與的資訊將發佈在www.strategicclaims.net/BioProfit/ 。

如果您是集體成員，您的權利將受到未決訴訟和和解的影響，並且您可能有權從和解中獲得付款。如果您尚未收到通知和理賠表，您可以聯繫理賠管理員Bio Profit 訴訟案轉Strategic Claims Services(理賠服務機構) 地址P.O. Box 230, 600 N. Jackson Street, Suite 205, Media, PA 19063；電話 1 866-274-4004； 或 info@strategicclaims.net 。 您也可以在線提出理賠或從和解網站 www.strategicclaims.net/BioProfit/ 下載通知和理賠表的副本。

如果您是集體成員，您必須在 2023年1月4日之前在線提交理賠或向理賠管理人提交理賠表，才有資格從和解中獲得付款。 如果您是集體成員並且未提交適當的理賠表，您將沒有資格獲得付款，但您仍將受到法院在訴訟中作出的任何判決或命令的約束。

如果您是集體成員並希望將自己從集體中排除，您必須根據通知中所提的提交說明並不遲於2022年12月21日前收到的排除請求。 如果您正確地將自己排除在集體之外，您將不受法院在訴訟中作出的任何判決或命令的約束，並且您將沒有資格從和解中獲得付款。 排除您自己是唯一可能讓您參與針對被告或任何其他被解除方的任何其他當前或未來訴訟的一部分，這些訴訟涉及和解正在解決的理賠，即使您有未決或稍後提起另一訴訟或其他訴訟 對於和解所涵蓋的理賠相關的免責人提起訴訟。

對提議的和解、提議的分配計劃、原告律師關於律師費和訴訟費用的動議以及原告的服務費申請的任何異議必須向法院提交並提交給原告律師和被告律師，以便根據通知中的說明，他們需在2022年12月21日之前收到。

有關本通知、和解或您參與其中的資格的所有問題都應直接提交給理賠管理人或原告的律師。 請不要就本通知聯繫法院、書記員辦公室、被告或其律師。

應向以下人員索取 通知和理賠表：

Bio Profit 訴訟案轉Strategic Claims Services

地址 P.O. Box 230

600 N. Jackson Street, Suite 205

Media, PA 19063

電話: 866-274-4004

傳真: 610-565-7985

Email: info@strategicclaims.net

www.strategicclaims.net/BioProfit/

除索取通知和理賠表外，其他查詢應向集體律師提出：

ROSCA SCARLATO, LLC

Alan L. Rosca, Esq.

地址： 23250 Chagrin Blvd., Suite 100

Beachwood, OH 44122

電話：(216) 946-7070

arosca@rscounsel.law

Paul J. Scarlato, Esq.

地址：161 Washington Street, Suite 1025

Conshohocken, PA 19428

電話：(216) 946-7070

pscarlato@rscounsel.law

根據法院命令