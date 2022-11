Groupe Casino : Rachats d'obligations Quatrim 2024

English French

Rachats d’obligations Quatrim 2024

(ISIN: Reg S: XS2010039118 / 144A: XS2010038490)

Paris, le 10 novembre 2022,

Le Groupe Casino a procédé au rachat sur le marché d’un montant nominal de 67 050 000 euros de l’obligation sécurisée Quatrim 2024.

Les obligations rachetées seront annulées dans les prochains jours. Le montant nominal total de l’obligation sécurisée Quatrim 2024 sera ainsi réduit à 652 775 000 euros après l’annulation.

Les rachats de l’obligation sécurisée Quatrim 2024 ont été financés par le compte séquestre senior sécurisé. Au 10 novembre 2022, le solde du compte séquestre senior sécurisé est nul.

Information importante

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constitue ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

