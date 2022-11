French English

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 10 novembre 2022

Accélération de la croissance du chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2022

Démonstration de la résilience du modèle dans un contexte exigeant

Chiffre d’affaires du T3 2022 : 33,9 M€ , en progression de +20% (+13% en organique)

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2022 : 95,4 M€, en progression de +19% (+9% en organique)

Au T3 2022, tous les segments d’activité affichent des croissances à deux chiffres





WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022 et en cumul sur les neuf premiers mois de 2022.

T3 9M En M€, non audité 2021 2022 VAR VAR

organique1 2021 2022 VAR VAR

organique1 Agrofourniture 25,1 29,8 +19% +11% 71,6 85,0 +19% +8% Agronutrition 2,7 3,5 +29% +29% 7,5 9,0 +20% +20% Autres2 0,4 0,6 +30% +29% 1,2 1,4 +15% +9% TOTAL 28,3 33,9 +20% +13% 80,3 95,4 +19% +9%

Patrice Etienne, Président Directeur général et fondateur de WINFARM déclare : « La performance est à nouveau au rendez-vous au 3ème trimestre. La qualité des solutions que nous apportons aux agriculteurs est un atout clé de la résilience de notre modèle. Aujourd’hui, l’étendue de nos gammes et leur disponibilité dans un contexte où la plupart des autres acteurs ont été confrontés à des pénuries constituent des éléments déterminants pour structurer une relation durable avec nos clients ».

Au 30 septembre 2022, le chiffre d’affaires consolidé enregistre une hausse de +19% à 95,4 M€, représentant une croissance organique, hors intégration des sociétés du groupe Kabelis, acquises en juillet 2022, de +9%. Ce niveau d’activité atteint au 30 septembre 2022 représente 88% du chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble de l’année 2021, confirmant l’orientation favorable de la dynamique commerciale au 3ème trimestre, après une première moitié d’année réussie.

Le chiffre d’affaires consolidé du T3 2022 s’élève à 33,9 M€, en progression de +20% par rapport au T3 2021. En organique, la performance reste très soutenue avec une croissance de +13%. WINFARM a bénéficié sur le trimestre d’une forte dynamique de l’ensemble de ses activités qui affichent toutes des progressions à deux chiffres sur la période.

L’activité Agrofourniture (88% du chiffre d’affaires trimestriel), commercialisé sous la marque Vital Concept, enregistre un chiffre d’affaires de 29,8 M€ en hausse de +19% par rapport au T3 2021 (+11% en organique). Cette performance est d’autant plus notable qu’elle s’inscrit dans un environnement exigeant marqué par un contexte inflationniste sur les prix des matières premières toujours persistant bien qu’il se soit détendu au cours des derniers mois. Aux fins de limiter au maximum les répercussions sur son activité, WINFARM a très tôt anticipé cette tension sur les prix en constituant des stocks sur certains postes tout en parvenant à répercuter efficacement au cours des mois les hausses de tarif d’achats sans perte de clients.

L’activité Agronutrition (10% du chiffre d’affaires trimestriel), commercialisé sous la marque Alphatech, affiche un chiffre d’affaires de 3,5 M€, en forte progression organique de +29%. La performance des solutions à l’export continue à tirer la performance du Groupe.

ACQUISITION DU GROUPE KABELIS EN FRANCE

Au 3ème trimestre, WINFARM a annoncé l’acquisition des sociétés du groupe KABELIS sur le marché du paysage et de l’aménagement des espaces verts, donnant naissance à un champion français sur ce marché et le premier acteur de la région Grand Ouest.

Créée en 2007, KABELIS spécialisée dans les engrais, semences et prestations de services à destination des collectivités, horticulture, golfs, terrains de sport … figure au premier rang des acteurs français du marché du paysage et de l’aménagement des espaces verts.

Avec cette deuxième acquisition depuis l’introduction en bourse, après celle de BTN de Haas en 2021 aux Pays Bas, WINFARM poursuit la feuille de route qu’il avait annoncé lors de son introduction en bourse, fin 2020, associant croissance organique et opérations de croissance externe, en vue de s’imposer comme un acteur incontournable de l’amont de la filière agricole en Europe.

POURSUITE DE LA CROISSANCE ANTICIPEE AU 4EME TRIMESTRE 2022

Fort de neuf premiers mois de l’année qui ont démontré sa capacité, dans un contexte exigeant, à poursuivre une croissance soutenue de son activité, en offrant à ses clients des solutions qui apportent performance opérationnelle et compétitivité, WINFARM est confiant dans la poursuite de la croissance au 4ème trimestre 2022

A plus long terme, le Groupe réitère ses objectifs qui visent à l’horizon 2025 à atteindre un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%. Cette accélération de croissance se réaliserait pour moitié par croissance organique et pour moitié par croissance externe.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de 15 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte près de 50 000 clients en France et en Belgique.

En 2021, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 108 M€. A l’horizon 2025, WINFARM vise un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

La société est cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0014000P11 – mnémo : ALWF) – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par bpifrance.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com ACTIFIN, communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0)1 56 88 11 11

winfarm@actifin.fr



ACTIFIN, relations presse financière

Loris DAOUGABEL

+33 (0)1 56 88 11 16

ldaougabel@actifin.fr









1 Périmètre constant : hors intégration des sociétés du groupe Kabelis dans le chiffre d’affaires 2022

2 Chiffre d’affaires issus des activités d’agroconseil (sous la marque Agritech) et d’agroexpérimentation (sous la marque Bel Orient)

Pièce jointe