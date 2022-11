English French

Ne pas diffuser directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Communiqué de presse

Paris, le 10 Novembre 2022

Le Fonds Stratégique de Participations se renforce au capital de Believe

Le Fonds Stratégique de Participations (FSP), un des actionnaires de référence de Believe depuis son introduction en bourse en juin 2021, renforce sa participation au capital de la société et témoigne ainsi de sa volonté d’accompagner le développement d’un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique.

Depuis son lancement en 2013, le Fonds Stratégique de Participations (FSP), financé par sept grandes compagnies d’assurance françaises, apporte à des entreprises d’avenir représentatives de l’excellence française, du capital stable pour créer de la valeur durable. Géré par la société de gestion ISALT, le FSP prend des participations significatives et de long terme au capital de ces sociétés et participe à leur gouvernance en siégeant à leur conseil d’administration.

Le FSP est entré au capital de Believe à l’occasion de son introduction en bourse en juin 2021 en qualité d’investisseur de référence, et détient à ce jour près de 4% du capital. Le fonds est administrateur de la société et est représenté au conseil par Cécile Frot-Coutaz.

Le FSP réaffirme aujourd’hui son engagement aux côtés de Believe, partenaire de choix des artistes digitaux et des labels indépendants et leader mondial de la nouvelle industrie musicale. Cette opération témoigne également de la confiance d’ISALT et du FSP dans le management de la Société et dans les valeurs portées par Believe, entreprise pionnière de la transition vers l’industrie musicale de demain.

Nicolas Dubourg Président d’ISALT, déclare : « Believe est un acteur incontournable de cette nouvelle industrie musicale portée par le numérique. En nous renforçant au capital de la société, nous réaffirmons notre engagement auprès du management et notre confiance dans le développement d’une entreprise visionnaire dans un secteur en profonde mutation. La publication des résultats du 3ieme trimestre confirme l’excellente trajectoire opérationnelle de Believe et la qualité de son modèle d’affaires».

Denis Ladegaillerie, Fondateur et Président Directeur Général de Believe ajoute : « Nous remercions le Fonds Stratégique de Participations pour la confiance placée en Believe depuis notre introduction en bourse, ainsi que pour son engagement fort et sa présence à notre Conseil d’administration qui sont pour nous essentiels. »

A propos du Fonds Stratégique de Participations

Le FSP est un véhicule d’investissement dont les actionnaires et les administrateurs sont 7 grandes compagnies d’assurance françaises : BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, BPCE Assurances, Société Générale Assurances et Suravenir. Le FSP a pour objectif d’accompagner durablement les entreprises françaises dans leurs projets de croissance et de transition. A cette fin, il prend des participations significatives et qualifiées de « stratégiques » au capital des entreprises et participe à leur gouvernance en siégeant à leur Conseil d’administration ou de surveillance. Le portefeuille du FSP, valorisé à 2,65 milliards d’euros au 31 décembre 2021, porte 10 participations dans le capital d’entreprises françaises de premier plan dans leur domaine de spécialités : Seb, Arkema, Safran, Eutelsat Communications, Tikehau Capital, Elior, Néoen, Valeo, Believe et Soitec.

A propos d’ISALT

ISALT, est une société de gestion de portefeuille créée en 2020 et spécialisée dans la gestion de fonds d’investissement de long terme à destination d’investisseurs professionnels ou assimilés. ISALT a pour activité principale la gestion du Fonds Stratégique de Participations (FSP). A ce titre, elle met en œuvre une stratégie d’investissement qui consiste à prendre des participations significatives et de long terme dans le capital de sociétés françaises et à siéger dans leurs instances de gouvernance. L’objectif d’ISALT est d’apporter du capital stable, d’identifier au sein des entreprises les leviers de création de valeur et de veiller à ce que les opportunités liées aux transitions essentielles soient au cœur de leur stratégie de développement. www.isalt-gestion.com

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 610 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

Contact presse ISALT :

Patricia Salomon

9 rue Duphot, 75001 Paris

patricia.salomon@isalt-gestion.com

Pièce jointe