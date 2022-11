Wolseley Canada ouvre une nouvelle succursale à West Kelowna

English French

WEST KELOWNA, Colombie-Britannique, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wolseley Canada a le plaisir d’annoncer l’ouverture officielle de sa toute nouvelle succursale à West Kelowna.



Située au 1315 Industrial Road, la succursale de West Kelowna est une installation de 17 000 pieds carrés qui offre une gamme complète de produits de plomberie et de protection contre l’incendie de Wolseley Canada, à laquelle s’ajouteront progressivement des produits de CVAC. La nouvelle succursale est désormais ouverte, et une grande ouverture sera célébrée le 17 novembre.

« Nous sommes ravis d’ouvrir nos portes à la communauté de West Kelowna », déclare Jarett Smith, directeur de la succursale de West Kelowna. « Nous sommes prêts à apporter à cette communauté tous les services, l’expertise et les produits dont elle s’attend de Wolseley. »

Lors de l’événement d’ouverture, vous pourrez rencontrer l’équipe et profiter de rafraîchissements. Les 100 premiers clients recevront un casque ou un gilet de sécurité Wolseley. Jusqu’au 1er décembre, les 50 premiers clients qui dépenseront 750 $ recevront une veste Carhartt gratuite. Il y aura également un tirage d’un iPad, d’une montre Apple et d’un Google Nest.

Quoi : Grande ouverture de la succursale de Wolseley Canada à West Kelowna Quand : Jeudi 17 novembre 2022 Heure : De 16 h à 19 h Où : 1315 Industrial Road, West Kelowna, C.-B. Inscription : wolseleyexpress.com/en/new-branch-westkelowna

La succursale est ouverte tous les jours jusqu’à 16 heures. Vous pouvez téléphoner ou envoyer un message texte à la succursale, au 778-436-1145.

À propos de Wolseley Canada :

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, d’aqueduc, de protection contre l’incendie, de tuyauterie, robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 installations d’un océan à l’autre. L’équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe – Wolseley Express – et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc (NYSE: FERG; LSE: FERG) est l’un des principaux distributeurs à valeur ajoutée d’Amérique du Nord. Elle fournit une expertise, des solutions et des produits allant de l’infrastructure, de la plomberie et des appareils ménagers au CVAC, à la protection incendie, à la fabrication, et plus encore. Pour en savoir plus sur Ferguson plc, rendez-vous au www.fergusonplc.com.

