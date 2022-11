First Venture investerar 1,5 mkr i Dlaboratory Sweden AB

Lund 2022-11-10



First Venture har förvärvat aktier i Dlaboratory Sweden AB (”publ”) till ett värde om 1,5 mkr, motsvarande ca 3,7% av dLab, vilket gör First Venture till en av de största externa ägare tillsammans med Gainbridge Capital. Priset per aktie uppgår till 2,39 kr, vilket motsvarar en rabatt om ca 25% mot dLabs stängningskurs (3,19 kr/aktie) per den 10 november 2022.

”Vi är glada över att få in First Venture som nya ägare i dLab. Deras fokus på hållbarhet och långsiktighet kommer vara mycket värdefull för bolagets fortsatta resa. Vi är även väldigt tacksamma över Almi Invest som stått vid bolagets sida under många år och stöttat och möjliggjort bolagets etablering och utveckling”, säger Tove Janzon, Styrelseordförande dLab

”Fantastiskt kul att få in First Venture och Gainbridge som ägare och en mycket positiv signal för bolaget i den förändrings- och tillväxtresa vi är på. Ser fram emot att jobba med och för dem samt övriga aktieägare framåt”, säger Rickard Jacobson, VD dLab

”Vi ser dLab som en central aktör i omställningen till hållbar energiproduktion och mer humana elpriser. Om problemen med bristande underhåll av elnäten inte korrigeras kommer tillgången till el ofrånkomligen att påverkas, vilket påverkar konsumenternas möjlighet att välja hållbara alternativ samt ökar elpriser. Utöver att vi uppskattar dLabs roll som en central aktör i den framtida elförsörjning är vi även imponerade av dLabs utveckling under 2022. Under det senaste kvartalet har bolaget både ökat sin omsättning med över 55% jämfört med samma period föregående år och har även uppnått ett positivt EBITDA resultat. Vi är glada över att få vara en del av dLabs resa!” säger David Wendel, VD på First Venture.

Vårt samhälle är beroende av pålitlig och kontinuerlig tillgång till elektricitiet. Trots den oerhörda vikten av trygg tillgång till elektricitet är elavbrott och kvalitetsincidenter en daglig utmaning över hela världen. Den allt viktigare omställningen till ett hållbar samhälle gör att transporter via elnätet blir allt mer komplexa vilket ökar risken för störningar, varför en lösning för att stabilisera elnäten aldrig varit viktigare. Den årliga kostnaden för produktionsbortfall och avbrott orsakade av instabila elnät kostar samhället åtkilliga miljarder kronor varje år. Genom dLabs patenterade och kostnadseffektiva tjänster kan dessa kostnader reduceras samtidigt som elnätet blir mer pålitligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Rickard Jacobson, VD dLab, Tel: 070-499 99 34, rickard.jacobson@dlaboratory.com

Om Dlaboratory Sweden AB (publ) - https://dlaboratory.com

Dlaboratory Sweden AB (publ) är ett cleantech grupp som erbjuder en intelligent digital plattform som skapar förutsättningar för energisektorn att bidra till framtidens hållbara samhälle. Genom intelligent analys av elnätet och förutsättningar för datadrivna beslut, skapas möjligheter till ett moderniserat arbetssätt och ett mer motståndskraftigt elnät. dLabs kommersiella verksamhet startade 2015 och bolaget har sitt säte i Lund.

Bolagets aktie (DLAB) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.