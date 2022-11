Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-september 2022

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för perioden januari-september 2022. Bolaget redovisar en försäljning på 580 (1 686) TSEK och ett rörelseresultat på -4 840 (-2 014) TSEK.

Göran Folkesson, VD kommenterar;

”Ett mycket spännande och intressant år, hittills för bolaget. Vi har nu presenterat EVIG för allmänheten och vi har nyligen genom optionsprogrammet säkrat finansieringen för framtiden. Med denna finansiering kommer vi att kunna öka takten, vilket bland annat innebär att vi kommer att rekrytera ytterligare resurser inom försäljning, produktion och ekonomi.

Just nu pågår COP 27, årets kanske minst spännande händelse. Där kommer man att konstatera att det går åt fel håll, världen håller inte rätt takt i omställningen, utsläppen fortsätter öka och vi närmar oss en planet som blir närmare 3 grader varmare. Jag blir förfärad över bristen på framsteg, men inte särskilt förvånad. Som jag tidigare sagt tror jag att vi först kommer att se omställning i Europa och då inte minst i de 100 städer som åtagit sig att bli klimatneutrala till 2030.

Vad gäller den svenska klimatpolitiken så innebär den nya regeringens åtgärder att det nu är närmast självklart att klimatmålet för transportsektorn till år 2030 ej kommer att nås. Vad gäller borttagandet av bonusdelen i bonus-malus modellen så är detta mycket positivt för Clean Motion. Vi har förgäves jobbat länge för att få rättvisa villkor. Våra fordon har nämligen inte fått några som helst subventioner medan betydligt mer resursslukande elbilar fått rabatter. Genom att elbilsrabatten nu är borta får vi äntligen ett konkurrensneutral spelfält. Detta är mycket välkommet även om jag skulle vilja se större ambition vad gäller att minska den fossila fordonsflottan.

I företaget är vi i en minst sagt intensiv period. Under tredje kvartalet har vi dels skapat en ny webbplats och företagsidentitet dels fortsatt vårt arbete med såväl utveckling som marknads- och försäljningsinsatser för EVIG. Den 20 oktober kunde vi äntligen på ett fullsatt lanseringsevent presentera vårt resultat. Jag är mycket stolt över hela organisationen, att åstadkomma så mycket med så begränsade resurser.

Nu följer en fortsatt intensiv period där utvecklingsorganisationen kommer att fullfölja EU-typgodkännandet medan produktion förbereder byggnation och vår säljorganisation fortsätter arbetet med våra kunder.

Jag ser fram emot att starta utrullningen av EVIG, och min ambition är att nå lönsamhet för Clean Motion under nästa år och jag bedömer att vi har de finansiella förutsättningarna för att lyckas!”

