全球投資者法律顧問 ROSEN 建議 Unisys Corporation 投資者瞭解證券集體訴訟調查狀況 - UIS

紐約, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 緣由：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Unisys Corporation (NYSE: UIS) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 Unisys 可能向投資大衆發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。



影響：如果您購買了 Unisys 的債券，則可能能夠透過應變費用安排，無需支付任何自付費用或成本，即可獲得賠償。Rosen Law Firm 正籌備進行集體訴訟，力圖挽回投資者損失。

接下來採取的行動：要參加有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9648，撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵到 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

事件概覽：2022 年 11 月 8 日，Unisys 披露，其「如不付出不切實際的努力和成本，將無法在規定時間內提交 2022 年 9 月 30 日截止季度的 10-Q 表單的季度報告（下稱[10-Q 表單]）。

該公司董事會的審計和財務委員會（下稱[審計委員會]）正在針對特定的披露控制和程序事務進行內部調查，包括但不限於組織內部份部門間進行的資訊傳播和傳遞。調查當前正在進行。在評估調查結果後，公司預計會確定其內部對財務報告的控制存在一處或多處重大缺漏，進而得出該公司披露控制和程序以及內部財務報告控制不奏效的結論。」

該公司進一步披露，「審計委員會需要額外時間完成調查，公司和其獨立註冊會計事務所需要更多時間完成其對公司內部控制和程序的審核。儘管有前述內容，公司並不認為調查會使其既往報告財務報告中的財務結果有任何變化，也不認為會對公司 2022 年 9 月 30 日起止的尚未審計的財務報告中的財務結果產生任何影響。公司正竭力最終完成調查和對其披露控制和程序的評估，並儘快完成補救措施，但並不認為能夠在規定截止日期五個日曆日內完成 10-Q 表單。」

新聞公佈之後，Unisys 股票跌落至每股 4.33 美元，相對 2022 年 11 月 8 日 7.89 美元下跌 48%，並且交易量異常之大。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇有資格、具有領導地位、成功率高的法律顧問。通常，發布通知的事務所並不具有可比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類事務所實際並不處理證券集體訴訟業務。在選擇法律顧問時請明智謹慎。Rosen Law Firm 為全球各地的投資者提供代理服務，執業專注於證券集體訴訟和股東代表訴訟。過去已完成對一家中國公司迄今最大規模的證券集體訴訟，並成功達成和解。在 2017 年，Rosen Law Firm 以總和解宗數在 ISS Securities Class Action Services 排名第一。事務所自 2013 年每年均排名前四，並且已為投資者追回數億美元資金。僅 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評選為 Titan of Plaintiff's Bar（最佳原告律師）。事務所眾多律師均獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 所表彰。

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