EX SOCIO MEXICANO CULPABLE DE INCUMPLIMIENTO DEL DEBER FIDUCIARIO CONTRA LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE DE PISOS KOLAY EN UN TRIBUNAL FEDERAL

LOS ÁNGELES, Nov. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En una disputa comercial legal librada en Estados Unidos y México, un juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos dictó el miércoles una sentencia sobre el veredicto de un jurado de que los acusados mexicanos, Luis Barroso De La Fuente y una empresa rival que él creó, conspiraron para violar los deberes fiduciarios que se le debían a su socio estadounidense, Kolay Flooring International, LLC, y a su propietario, el presidente y director ejecutivo Dan Mitchell.



"Lo que es correcto es correcto, y el crimen nunca es correcto", dijo Mitchell. "No se puede permitir que continúe".

Mientras tanto, en México, Kolay y Mitchell han presentado demandas contra Barroso De La Fuente alegando competencia desleal y acusando que ilegalmente solicitó en dicho país, a su nombre, la marca de Kolay sin autorización de Mitchell o Kolay. El abogado mexicano de Kolay dijo que Mitchell y Kolay podrían llegar a reclamar daños y perjuicios una vez resueltos esos asuntos. Además, los socios locales de Mitchell y Kolay han iniciado acciones penales y una orden judicial contra Barroso De La Fuente por supuestas amenazas hechas a Mitchell y sus socios.

La empresa creada por Barroso De La Fuente y su padre en México es Pisos Kolay, S.A. de C.V., que cambió su nombre por el de Lalur, S.A. de C.V., después de que Mitchell tuviera conocimiento de la mala conducta de Barroso De La Fuente. La jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. Josephine Staton dictaminó en la sentencia que Pisos Kolay y Lalur son la misma entidad, a pesar de los argumentos de Barroso De La Fuente y Pisos Kolay de que las empresas deben ser tratadas por separado.

Las acusaciones contra Barroso De La Fuente y su empresa en el caso estadounidense incluían, entre otras, demandas por incumplimiento de deberes fiduciarios y conspiración para perjudicar a Kolay.

Acerca de Kolay

Kolay Flooring International, LLC es un fabricante líder con más de 25 años de experiencia en la fabricación, distribución y venta de revestimientos de suelos. Kolay amplió su oferta de productos para incluir suelos de superficie dura de calidad, que consiste en zócalos de perfil, vinilo de lujo, SPC® y suelos de vinilo tejido. Kolay tiene su sede en City of Industry, CA, al este de Los Ángeles.

Contacto:

For inquiries in U.S.

Gary Watts, Kolay CFO

909-444-2745

For inquiries in Mexico

Alberto Huerta Bleck, Partner, Calderon De La Sierra

+52 (55) 5047-7500 Ext. 2201

ahb@cyslaw.mx