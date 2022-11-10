業界領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Enviva Inc. 投資人在對 EVA 提出證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

紐約, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因： 全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表於 2019 年 2 月 21 日至 2022 年 10 月 11 日期間（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）購買 Enviva Inc.（NYSE：EVA）證券的人士提出集體訴訟。此集體訴訟案經已提出。若您希望擔任原告代表，請務必於 2023 年 1 月 3 日之前向法院申請。



影響性：倘若您在集體訴訟期內曾購買 Enviva 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Enviva 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9162，或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。此集體訴訟案經已提出。若您希望擔任原告代表，請務必於 2023 年 1 月 3 日之前向法院申請。原告代表是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功記錄的合格律師。通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟內容，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假和/或誤導性陳述，和/或並未揭露以下事實：(1) Enviva 不實陳述其木顆粒生產和採購的環境永續性；(2) Enviva 同樣誇大了該公司平台所產生的現金流之實況；(3) 據此，Enviva 亦不實陳述其商業模式，及該公司在實現被告向投資者陳述的成長水平方面的能力；以及 (4) 由於上述原因，該公司的公開陳述在所有相關時間皆存在重大的虛假和誤導成份。當市場得悉真實詳情時，此訴訟案聲稱投資者已遭受損失。

如欲加入 Enviva 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9162，或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述訴訟的集體尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟的成員但不主動參與訴訟，後者目前無需採取任何行動。投資人在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為原告代表無關。

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