Morrow Sodali 透過在澳洲的最新收購行為鞏固其市場領先地位

紐約, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的股東參與及管治諮詢公司 Morrow Sodali 今天宣布收購澳洲財經傳訊和投資者關係機構 Citadel-MAGNUS。這是自今年 4 月 TPG Growth 獲得 Morrow Sodali 多數股權以來的首次收購。



此次收購澳洲公司，代表 Morrow Sodali 在亞太地區服務的重大擴展，以滿足全球企業在戰略傳訊和投資者參與服務方面快速增長的需求。

Morrow Sodali 和 Citadel-MAGNUS 的合併匯集了兩家值得信賴的市場頂尖諮詢公司，為我們的客戶提供一流的戰略諮詢和支援。 Citadel-MAGNS 將完全整合到 Morrow Sodali 當中，使該公司能夠為上市公司和私營企業提供完善服務及一系列最全面的投資者關係和傳訊解決方案，旨在將擴展服務推廣到其他市場。

這次收購為 Morrow Sodali 實施其透過投資服務來加速增長的戰略邁出重要的一步，這些服務旨在為全球客戶創造價值。

Morrow Sodali 行政總裁 Alvise Recchi 評論說：「作為 Morrow Sodali 戰略性全球增長戰略的一部分，Citadel-MAGNUS 的加入將擴大我們的服務範圍，包括更廣泛的董事會、最高管理層（C-Suite）及環境、社會和公司管治（ESG）諮詢、投資者關係和財經傳播服務。 隨著我們在全球新市場不斷發展，這一激動人心的機會充滿潛力，我們急不及待，渴望充分發揮其潛力來實現目標。」

Morrow Sodali 國際商務行政總裁 Christian Sealey 補充說：「越來越多的客戶向我們尋求建議和幫助，涉及股東傳播、利益相關者參與、資本市場情報、企業管治和 ESG 諮詢等廣泛領域。 透過收購 Citadel-MAGNUS，我們能夠為客戶提供戰略解決方案，從而成為他們長期信賴的首選合作夥伴。」

Citadel-MAGNUS 聯席董事總經理 Peter Brookes 說：「我們的團隊很高興能與 Morrow Sodali 攜手合作。 我們看到，圍繞為客戶提供跨財務年度的端到端服務，以及日益複雜的特定事件活動，相關需求漸增，其中良好的傳訊至關重要。 我們兩家頂尖且值得信賴的諮詢公司透過此次合併聯手並進，扎根於澳洲企業界，共同致力於提供卓越的客戶服務。」

關於 Morrow Sodali

Morrow Sodali 是一家全球企業諮詢公司，為客戶提供與企業管治、ESG、可持續性、代理徵集、資本市場情報、股東和債券持有人參與、併購、行動主義和有爭議情況相關的綜合性諮詢和服務。

Morrow Sodali 總部位於紐約和倫敦，並在全球各地資本市場設有辦事處，為 80 多個國家的 1,000 多名客戶提供服務，當中包括許多全球最具規模的跨國公司。 客戶包括上市公司和私營企業、互惠基金集團、證券交易所和會員協會。

2022 年，Morrow Sodali 喜迎其成立 50 周年，並獲得了 TPG Growth（另類資產公司 TPG 的中間市場和增長股權平台）的大筆注資。 公司的使命是為全球客戶提供卓越的戰略諮詢和綜合支援服務，而這種合作夥伴關係與公司的使命相符，將會顯著推進業務發展，從而實現價值最大化並採取專業方式來管理持份者的關係。

如需了解 Morrow Sodali 的更多資訊，請瀏覽 www.morrowsodali.com 。

關於 Citadel-MAGNUS

Citadel-MAGNS 是一家頂尖的企業和財經傳訊公司，在悉尼和珀斯設有辦事處，為澳洲和國際客戶提供服務。

透過值得信賴的合作夥伴關係、誠信和優異的專業服務，我們為客戶提供卓越成果，並由此而享有盛譽。 我們的首要任務是透過有效的傳訊和卓越的服務來支援客戶的業務目標。

Citadel-MAGNUS 對金融市場和企業具有深入洞悉，並擁有豐富的媒體經驗，竭誠幫助企業應對當今競爭激烈且不斷變化的商業環境所帶來的挑戰。 我們與各行各業、各種規模的公司合作，因過往的成功業績而能夠與商業領袖和公司建立長期合作夥伴關係。

如需了解更多資訊，請瀏覽 www.citadelmagnus.com 。

聯絡人：

Elena Cargnello

企業總監（市場推廣部）

e.cargnello@morrowsodali.com

+44 (0)20 4513 6913