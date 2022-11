Coop Pank AS 2022. aasta oktoobri tulemused

English Estonian

Coop Panga 2022. aasta oktoobri majandustulemused:

Oktoobris kasvas panga klientide arv 2800 võrra ja arveldavate klientide arv 1400 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 141 600-ni ja arveldavate klientide arv 63 700-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 29%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas oktoobris 39 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,39 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 17 miljonit eurot, eraklientide hoiused kasvasid 1 miljon eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 21 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 32%.

Panga laenuportfell kasvas oktoobris 29 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 1,24 miljardi euroni. Ärilaenude portfell kasvas 14 miljonit eurot, kodulaenude portfell kasvas 9 miljonit eurot, liisingu portfell kasvas 4 miljonit eurot ja tarbijafinantseeringu portfell 1 miljonit eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 42%.

Võrreldes möödunud aasta esimese kümne kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 36% ja tegevuskulud 22%.

Pank teenis oktoobris 2,4 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta esimese kümne kuuga on pank teeninud 16,2 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 42% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli oktoobris 22,3% ja kulu-tulu suhe 46%. Käesoleva aasta kümne kuu omakapitalitootlus on 16,6% ja kulu-tulu suhe 51%.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:

„Coop Pank jätkas oktoobris klientide arvu ja ärimahtude jõudsat kasvatamist ning efektiivset tegutsemist. Kuigi turul on finantseerimistoodete taotlused vähenenud ja hoiuste kasv on pidurdunud, suutis Coop Pank olla tulemuslik ja kasvatas oktoobris nii laenu- kui ka hoiuste portfelle. See näitab, et kodumaine Coop Pank on jätkuvalt kohalike klientide jaoks olemas ja valmis ka keerulisematel aegadel lahendusi pakkuma.

Kasvatades tulusid ja hoides tegevuskulud kontrolli all, teenis Coop Pank oktoobris rekordilise kuukasumi, milleks oli 2,4 miljonit eurot. Panga omakapitali tootlus oli 22,3% ja kulu-tulu suhe 46%.

Meie kasvuloo jätkumist usuvad ka meie aktsionärid, kes kinnitasid 1. novembril toimunud erakorralisel üldkoosolekul otsuse emiteerida uusi aktsiaid ning viia lisakapitali kaasamiseks läbi aktsiate avalik pakkumine. Lisakapitali kaasamise toel saame jätkata panga ärimahtude kasvatamist ja seeläbi luua eeldused aktsionäride investeeringute väärtuse kasvuks. Aktsiakapitali suurendamisega soovime olla valmis võimalusteks, mis avanevad majanduskasvu pidurdumise käigus ja omada tugevat kapitalibaasi hetkel, mil majandus pöördub taas kasvule.“

Coop Panga finantsaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded





Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 141 600 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

