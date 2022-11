EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.10.2022

English Estonian

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli 31.10.2022 seisuga 20,4586 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (EPRA NRV - raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.10.2022 seisuga 21,76 eurot. Nii NAV kui EPRA NRV suurenesid oktoobris 0,7% võrra.

Oktoobris teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1 126 tuhat eurot, mis on 7 tuhat eurot vähem kui kuu varem. Vähenemine tuli Saules Miestase kaubanduskeskuse madalamast käibeüürist. Fondi oktoobri EBITDA oli 955 tuhat eurot, s.o 64 tuhat eurot madalam kui septembris. Madalam EBITDA oli peamiselt seotud Saules Miestas kaubanduskeskuses läbiviidud sügiskampaaniatega.

2022. aasta kümne kuu jooksul on fond teeninud kokku 11 127 tuhat eurot üüritulu (12% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil) ning 9 776 tuhat eurot EBITDA-d (11% rohkem kui eelmisel aastal), s.h võrreldavatel alustel (like-for-like) arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta 10 kuu jooksul, suurenes sellel aastal võrreldes eelmise aastaga 7% võrra.

Fond on sellel aastal teeninud dividendimaksete aluseks olevat vaba rahavoogu kokku 5,096 miljonit eurot, s.o 22% rohkem kui eelmisel aastal. Arvestuslik potentsiaalne brutodividend, tuginedes fondi dividendipoliitikale, on 2022. aasta 10 kuu põhjal 80,37 senti aktsia kohta (2021 10 kuud: 66,13 senti aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.10.2022 seisuga 103,777 miljonit eurot (31.12.2021: 96,914 miljonit eurot).

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

Manus