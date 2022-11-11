Wi-Fi 6E的发展势头突显出对整个6 GHz频段的需求

Wi-Fi Alliance®成员的产品可用性和大规模部署显示出Wi-Fi 6E业已就绪

得克萨斯州奥斯汀, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi 6E 正在为用户、企业和服务提供商带来价值，而6 GHz频段正满足对更高带宽服务和更强沉浸式体验的不断增长的需求。Wi-Fi 6E自 推出 以来已获得极大影响力，成为各种产品以及医疗保健、教育、体育和娱乐领域中事实上的行业标准。Wi-Fi 6E有着巨大的市场机会，世界各地监管机构和政策制定者关于为Wi-Fi开放6 GHz频段中1200 MHz频谱的决定将对这些国家的学生、员工、医疗工作者、研究人员和企业家的用户体验产生重大影响。部署Wi-Fi 6E的企业也将取得竞争优势。

预计到2025年，Wi-Fi 对全球经济的贡献预计将达到近5万亿美元 ，全频段提供Wi-Fi的国家将看到更大的社会经济效益。Wi-Fi 6E还将在未来的创新中发挥重要作用，包括 扩展现实（XR） 、复杂的增强现实应用，甚至全息协作解决方案。Wi-Fi 6E将是让这些应用提供最佳用户体验的关键因素。

Wi-Fi 6E在全球范围内展现出在产品、部署和监管方面的强劲势头：

产品：一个多元化且快速增长的Wi-Fi 6E生态系统

超过660台Wi-Fi 6E设备已获得Wi-Fi Alliance®的Wi-Fi认证，Wi-Fi 6E生态系统呈现多元化并快速增长，其中包括各种智能电视、智能手机、企业和住宅接入点（AP）以及笔记本电脑。AP现在可以支持更快的速度、更流畅的流媒体，以及更可靠的连接，以服务于企业和游戏玩家；其中包括NETGEAR为玩家提供千兆位网速和低延迟的AP、Extreme Networks提供WPA3™安全功能的户外场地支持AP，还有Aruba带来优化校园和课堂体验并结合Wi-Fi定位（Wi-Fi Location™）功能的AP。思科公司推出的Wi-Fi 6E AP支持4K和8K视频会议的更大容量、更宽的XR带宽，以及增强的工业物联网能力。Google Nest Wi-Fi Pro和Eero Pro 6E等网状系统也在迎来高带宽的Wi-Fi 6E升级。

Apple iPad Pro、Google Pixel 7和7 Pro以及三星Neo QLED 8K电视等支持Wi-Fi 6E的marquee设备将彻底改变全球用户的Wi-Fi体验。诸如Meta Quest Pro的设备将有助于优化VR，为更深入的协作提供机会，并让用户能够尽早访问元宇宙。

部署：大规模网络和服务提供商支持

一系列大规模部署，再加上强大的全球服务提供商势头，体现出Wi-Fi 6E在各种环境下都已就绪。

体育和娱乐

最近，NBA金州勇士队的旧金山蔡斯中心主场宣布，他们将部署Aruba Wi-Fi - 6E AP，让超过1.8万名球迷在直播和上传比赛录制内容时可以享受到“更大的容量、更宽的频道、显著降低6 GHz信号干扰”的优势。

教育

密歇根大学最近完成了世界上最大的Wi-Fi 6E教育部署，在两个校园内部署了超过16000个Wi-Fi 6E AP，以提供“移动大量数据的能力，让教室里400或500名学生通过Zoom建立连接的能力，使其能够共享屏幕、录制电影和完成所有他们需要同时进行的项目”Ravi Pendse表示。

Aruba最近还宣布，从K-12级到高等教育的250多家教育机构正在通过Wi-Fi 6E来升级其网络基础设施，这显示出教育机构对于提供卓越校园和课堂体验的依赖程度。葡萄牙维塞乌理工学院最近的一项部署试验是该大学、Broadcom、Extreme Networks、英特尔和三星的合作项目。该项部署成功展示了用于高清视频远程教学的8K视频馈送，确保学生可以在没有缓冲或延迟的情况下进行资源访问和交互。

服务提供商

最近，在 SoftatHome 支持下，瑞士电信成为欧洲第五家为客户推出Wi-Fi 6E服务并帮助提供先进的互联家居体验的提供商。包括Orange、Bouygues、Free和Deutsche Glasfaser在内的服务提供商对欧洲各地Wi-Fi 6E的支持进一步表明，欧洲监管机构和政策制定者需要为Wi-Fi提供更高及更低频段。包括康卡斯特、贝尔和罗杰斯在内的美国和加拿大服务提供商正在向美国各地的用户提供Wi-Fi 6E家庭宽带服务。这些部署Wi-fi 6E的全球服务提供商带来了更快的上传和下载速度、更好的家居内容消费体验，并为一系列新的客户服务奠定了基础。

监管：来自整个1200 MHz频谱的最大社会经济价值

最近期允许在6 GHz频段接入Wi-Fi的部分国家包括巴林、肯尼亚和新西兰，Wi-Fi Alliance随时更新 支持Wi-Fi 6E的国家 列表。用户要求更好的Wi-Fi，而提供整个1200 MHz频谱的国家和地区正在助力确保人们能够获得Wi-Fi 6E的全部优势。在欧洲，沃达丰公司对4000人进行了一项调查研究 1 。结果显示，有家庭成员居家办公的家庭中，有五分之四认为Wi-Fi接入的重要性不亚于电和燃气。为Wi-Fi提供全部1200 MHz频谱而不是只开放频段较低的部分（500 MHz），这对于让人们有更多机会通过新产品或大规模部署获得Wi-Fi 6E的全部优势来说至关重要。在美国，FCC最近 采取了一项重要举措 ，授权6 GHz标准功率免授权操作，这将释放Wi-Fi 6E和未来更多代Wi-Fi®的全部潜力。

如需了解更多信息，请访问 https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6

对Wi-Fi 6E势头的行业支持

“在Airties，我们正在与多家宽带供应商积极合作以启动Wi-Fi 6E，利用其前所未有的容量和优势。Wi-Fi 6E的一个关键优势是能够支持更多同时连接的设备，这也给运营商带来了管理新旧设备的更大责任。各宽带供应商通过我们的SaaS解决方案，结合云平台、智能Wi-Fi软件和Wi-Fi 6E扩展程序，转向使用Airties进行家庭连接管理，以帮助主动管理并提升他们即将部署的Wi-Fi 6E的连接体验，这令我们感到十分荣幸。”——Airties首席执行官兼首席技术官Metin Taskin表示

“Aruba客户群的所有部门对Wi-Fi 6E解决方案都有着持续的强劲需求，而监管方面在国际层面正在取得巨大进展。在Wi-Fi 6E 方面有很多值得庆祝的事项，包括金州勇士最近在一处现场娱乐场所部署了首个Wi-Fi 6E网络，以及密歇根大学在整个校园部署了Wi-Fi 6E。我们与沙特阿拉伯王国通信和信息技术委员会和Federated Wireless共同参与了端到端自动频率协调系统的首次现场演示，预示着标准功率在6 GHz频段运行的良好前景。”——慧与旗下企业Aruba高无线业务首席技术官兼研究员Stuart Strickland表示

“在MDU（多用户居住单元）和教育领域等各个行业垂直领域，对更好、更快的Wi-Fi连接的需求不断增长，而设备制造商通过新开放的6 GHz频段迅速采用Wi-Fi 6E以满足这一需求，这推动了对Wi-Fi 6E AP的有益需求。优科网络（Ruckus Networks）Wi-Fi 6E Wi-Fi AP使这些行业能够抓住此次6 GHz机会，利用这个新开放频谱中容量和性能的显著提升以及干扰的减少。”—— 康普公司（CommScope）高级副总裁兼优科网络总经理Bart Giordano

“Wi-Fi是面向大多数消费者的互联网，高性能Wi-Fi对于提供用户所期望的千兆级网络服务而言必不可少。Wi-Fi 6E通过为Wi-Fi回程和设备连接提供急需的连续频谱、更大容量和更低的延迟，显著提高了Wi-Fi性能。我们预计Wi-Fi 6E在住宅应用方面的势头将持续到2026年。”—— DZS首席战略官Tuncay Cil表示

“Wi-Fi 6E首次提供6 GHz连接，从而提高了无线连接的标准。Wi-Fi的6 GHz频谱高速公路可提供使用，这已经在推动需要更多带宽和更少延迟的新应用和新服务的创新复兴。从沉浸式教育平台到对于患者监测至关重要的医疗物联网设备，或面向制造商的实时供应链和库存跟踪，这些新应用和服务包罗万象。这也使企业能够在今天就开始对其无线网络进行面向未来的改造，因为Wi-Fi 7和所有未来的Wi-Fi都将以Wi-Fi 6E推出的6 GHz频谱为基础。”——Extreme Networks首席技术官办公室无线业务总监David Coleman表示

“Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E正在全球迅速普及，在印度，关于改用无线连接的需求即将到来。GX正在与高通（Qualcomm）等芯片组供应商密切合作，以增强其产品能力，并且目前正在研究未来的Wi-Fi标准。”——GX Group产品经理Vipin Jeswani表示

“由于Wi-Fi 6E的延迟较低，其提供的纯净频谱可改善远程会议、视频和音频流媒体、网络摄像头和直播摄像头的用户体验。我们的许多客户正在集成英飞凌Wi-Fi 6E产品以利用这些优势。边缘人工智能（Edge AI）应用还需要实时混合需要低延迟Wi-Fi的数据源。我们与英伟达等合作伙伴合作，通过英伟达Jetson边缘人工智能平台支持我们的Wi-Fi 6E产品组合，为我们的客户缩短上市时间。”——英飞凌Wi-Fi产品线副总裁Sivaram Trikutam表示

“出色的Wi-Fi对于我们在家中、工作场所、学校和旅途当中的融合连接需求而言必不可少。对Wi-Fi 6E的专属6 GHz频道的访问可实现更好的娱乐、协作和效率体验。自2021年初以来，Intel®和Intel®Killer™ Wi-Fi 6E解决方案已发货用于众多桌面PC主板、游戏PC以及Intel® vPro®和Evo™笔记本电脑。Wi-Fi 6E生态系统已经取得了令人瞩目的 增长 ，我们期待它在未来几年继续保持这种势头。”——英特尔公司客户端计算集团副总裁兼无线解决方案集团总经理Eric A. McLaughlin

“将6 GHz频段添加到Wi-Fi 6对于提高综合网络性能至关重要。这种改进对于满足不断增加的联网设备所产生的需求至关重要。据估计，用户驻地设备（CPE）的数量在2023年将达到大约2.14亿台。延迟降低、速度提升以及可靠性增强是下一代游戏、视频会议和VR/AR应用更佳用户体验的标志。Wi-Fi 6E不负所望，而MaxLinear为服务提供商提供了全面的、高度集成的CPE平台组合。”——MaxLinear宽带接入业务副总裁Doron Tal

“过去几年，消费者对更快、更可靠连接的长期需求已经加速增长，而Wi-Fi 6E非常契合这一趋势，以解决包括企业在内的各个层级的解决方案。由于预见到了这一转变，我们已成功帮助世界各地的客户将Wi-Fi 6E带到6 GHz频段，实现多种基础设施的突破性性能，让智能手机、PC、增强现实设备、接入点和路由器能够最大限度地实现频谱使用率。”——Qualcomm Technologies高级副总裁兼连接性、云和网络业务总经理Rahul Patel表示

“从Wi-Fi 5到Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E的过渡非常迅速。由于最近的疫情以及越来越多的Wi-Fi设备加入网络，消费者行为已经发生了根本性变化，客户现在正在寻求最佳连接体验。这加速了采用这种新的Wi-Fi 6E技术的势头。此外，世界正在开放6 GHz频谱以供使用。有了Silex的Wi-Fi 6E连接产品组合，各OEM具备了在这一新兴领域Wi-Fi应用方面的有利条件。”——Silex Technology美国公司总裁Keith Sugawara表示

关于Wi-Fi Alliance®| www.wi-fi.org

Wi-Fi Alliance® 是为用户提供Wi-Fi®的全球性公司网络。我们的合作论坛成员来自整个Wi-Fi生态系统，其共同愿景是将每个地方的每个人和每件事物连接起来，同时提供最佳用户体验。自2000年以来，Wi-Fi Alliance 已完成7.5万余项Wi-Fi认证 。Wi-Fi CERTIFIED™认证印章标志着相关产品具有经过验证的互操作性、向后兼容性和最高行业标准安全保护。如今，Wi-Fi在不断扩展的各种应用中承载着超过一半的互联网流量。Wi-Fi Alliance将继续推动数十亿人每天所依赖的Wi-Fi的使用与发展。

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