Charmy Pet, une jeune entreprise de Toronto dirigée par un nouvel arrivant, obtient $100,000 dollars dans le cadre de l'émission Dragons’ Den

TORONTO, 11 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Charmy Pet™, une jeune entreprise de nutrition pour animaux de compagnie de Toronto, au Canada, a obtenu un investissement de $100,000 dollars canadiens lors de l'émission commerciale canadienne à succès, Dragons' Den (la version canadienne de Shark Tank.) Les nouveaux arrivants et cofondateurs, Zach Sheng et Senia Wang, ont obtenu un financement de 100 000 dollars canadiens pour une participation de 25 % avec le capital-risqueur canadien Manjit Minhas, cofondateur de l'un des plus grands producteurs d'alcool au Canada, Minhas Craft Brewery.



Aujourd'hui, 50 % des chiens âgés de plus de 10 ans souffriront d'un cancer. Les propriétaires de chiens peuvent prévenir l'apparition de ces maladies chroniques par une alimentation saine et de l'exercice. Une alimentation riche en ingrédients frais est considérée comme supérieure pour les chiens par rapport aux croquettes classiques, qui contiennent souvent trop d'amidon, d'additifs et de conservateurs. Charmy Pet aide les propriétaires de chiens à accéder à des aliments frais et naturels adaptés à la constitution génétique de leur animal, à son état de santé et à ses besoins diététiques.

La boîte d'abonnement aux friandises pour animaux de compagnie offerte par cette jeune entreprise propose des friandises à mâcher à base de viande à ingrédient unique pour les chiens. Cette année, l'entreprise a annoncé l'élargissement de son offre d'aliments pour chiens en introduisant une nouvelle ligne d'aliments pour animaux qui intègre les herbes holistiques de la médecine traditionnelle chinoise dans une formule lyophilisée.

Les produits Charmy sont disponibles chez plus de 600 détaillants dans l'est du Canada, notamment en Ontario, au Québec et dans les Maritimes. Après avoir obtenu l'investissement de $100,000 dollars et reçu des conseils commerciaux essentiels dans le cadre de l'émission Dragons' Den, Charmy prévoit d'étendre sa marque à d'autres rayons de magasins. L'entreprise souhaite également investir dans la recherche et le développement afin de lancer sa nouvelle gamme d'aliments pour animaux de compagnie à base de plantes "When East Meets West."

« Les animaux de compagnie ne peuvent pas choisir ce qu'ils mangent tous les soirs, ils comptent sur leurs humains responsables pour faire les bons choix pour eux », a déclaré Zach Sheng, le co-fondateur de Charmy Pet, « En dehors de la génétique, l'alimentation est le facteur le plus important pour la santé à long terme de nos chiens. C'est notre rêve depuis 2020 de présenter notre vision pour changer l'alimentation des animaux de compagnie sur Dragons' Den, et maintenant nous avons enfin la chance d'aider plus de propriétaires de chiens à optimiser la santé de leurs animaux. Notre communauté, la « famille Charmy », est enthousiaste ! »

Regardez le pitch complet de Charmy Pet dans Dragons’ Den où les amoureux des chiens Senia et Zach entrent dans la tanière avec quelques membres de la famille Charmy et concluent un accord dans l'émission sur le site officiel de la CBC . Pour en savoir plus sur la façon dont Charmy Pet change l'industrie de l'alimentation pour animaux de compagnie en offrant aux propriétaires de chiens des friandises de haute qualité et à ingrédient unique, cliquez ici .

À propos de Charmy Pet

Charmy Pet™ est une entreprise canadienne de nutrition pour animaux de compagnie basée à Toronto, qui se consacre à l'amélioration de la vie des chiens grâce à l'alimentation naturelle, depuis 2020. Charmy répond aux besoins nutritionnels des chiens en fournissant des friandises de haute qualité et à ingrédient unique sur la base d'un abonnement mensuel ou individuel aux parents de chiens. Plus récemment, l'entreprise a été sélectionnée pour une diffusion nationale lors de la saison 17 de l'émission Dragons' Den de la chaîne CBC, où elle a conclu un accord avec l'un des Dragons. Conçue dans l'optique d'une vie longue et saine pour les chiens, Charmy utilise des ingrédients authentiques et des herbes orientales provenant de manière éthique et durable d'agriculteurs locaux, et offre aux propriétaires d'animaux une transparence totale en matière d'approvisionnement.

Pour en savoir plus, visitez le site charmyboxshop.com et suivez Charmy sur Instagram @charmypetbox.

