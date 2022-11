Kutsu sulautuneen EAB Group Oyj:n osakkeenomistajien kokoukseen

English Finnish

EVLI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 11.11.2022 KLO 14.30 (EET/EEST)



EAB Group Oyj (”EAB Group”) sulautui Evli Oyj:öön (”Evli”) 1.10.2022. Tästä syystä EAB Groupin osakkeenomistajat kutsutaan osakkeenomistajien kokoukseen, joka pidetään torstaina 8.12.2022 klo 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, päättämään sulautuneen yhtiön lopputilityksen vahvistamisesta.

A. Osakkeenomistajien kokouksessa käsiteltävät asiat

Osakkeenomistajien kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Lopputilityksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Lopputilityksen vahvistaminen

8. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

9. Kokouksen päättäminen

B. Kokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki osakkeenomistajien kokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä muut osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla Evlin internetsivuilla osoitteessa www.evli.com/eab viimeistään 17.11.2022. Asiakirjoista ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös osakkeenomistajien kokouksessa.

Osakkeenomistajien kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.12.2022 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka oli EAB Groupin osakkeiden viimeisen kaupankäyntipäivän, eli 30.9.2022, päättyessä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet oli merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.12.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Osakkeenomistajien kokoukseen voi ilmoittautua:

(a) Sähköpostitse osoitteeseen roopert.laitinen@castren.fi; tai

(b) Kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Roopert Laitinen, PL 233, 00131 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä EAB Groupille tai Castrén & Snellmanille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain osakkeenomistajien kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä EAB Groupin osakasluetteloon 30.9.2022, eli EAB Groupin osakkeiden viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi EAB Groupin osakasluetteloon viimeistään 2.12.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi osakkeenomistajien kokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista osakkeenomistajien kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu osakkeenomistajien kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Asiamiehen käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu edellä kuvatulla tavalla osakkeenomistajien kokoukseen, vaikka osakkeenomistaja ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen roopert.laitinen@castren.fi tai kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Roopert Laitinen, PL 233, 00131 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

EAB Group Oyj:llä oli sulautumisen täytäntöönpanopäivänä 1.10.2022 yhteensä 13 843 272 osaketta, jotka edustivat yhtä montaa ääntä. Yhtiön hallussa oli 30 877 omaa osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta osakkeenomistajien kokouksessa.

Helsingissä 11.11.2022



EAB GROUP OYJ

HALLITUS





Lisätietoja:

Mikaela Herrala, johtaja markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, Evli Oyj, p. +358 50 544 5740, mikaela.herrala@evli.com



Evli Oyj

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Suomen johtava varainhoitaja*, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa**.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland **SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021



