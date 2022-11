English Danish

Odense, 11. november 2022

Selskabsmeddelelse nr. 39 - 11-11-2022

ESA overdrager kontrakt på muskelovervågningssystem til rumstationen

til Danish Aerospace Company A/S

Intern viden - Danish Aerospace Company A/S (DAC) får overdraget Gaintex-kontrakten (GAINTEX – Garments for Advanced INsight with TEXtiles) som konkursramte Ohmatex havde med ESA. DAC bliver ny hovedleverandør på kontrakten og kører projektet videre til færdiggørelse, således at det nye ikke-invasive muskelovervågnings-system kan opsendes og benyttes af astronauterne på den Internationale rumstation ISS.

Danish Aerospace Company A/S (DAC) fik i november 2019 en underleverandørkontrakt til Ohmatex på at udvikle et nyt bærbart og ikke-invasivt muskelovervågningssystem som skal tilpasses til brug, og afprøves i rummet (Se Selskabsmeddelelse nr. 10 fra 2019).

Ohmatex gik konkurs i februar 2022, hvorefter ESA manglede et firma til at færdiggøre projektet.

ESA overdrager nu Gaintex-kontrakten til DAC via en novationsaftale. Den forventes at falde plads inden for de næste par uger og løber de næste par år.

Det nye muskelovervågningssystem skal tilpasses til brug, og afprøves i rummet. Systemet måler ændringer i volumen i benene og dermed væskeforskydninger, den elektriske aktivitet og iltmætning i musklerne. Dette vil gøre det muligt at undersøge, hvordan benmusklerne opfører sig ved motion i rummet og på jorden.

Københavns Universitet – Biomedicinsk Institut (KU) skal være underleverandør til DAC og stå for selve de medicinske afprøvninger.

Kontrakten har en samlet værdi for DAC på ca. DKK 3.3 mio. (ca. EUR 440k).

Selskabet vurderer, at ESA på et senere tidspunkt vil tilføje en CCN (Contract Change Notice) på yderligere DKK 2.1 mio. (Ca. EUR 280k) baseret på deres hidtidige indikationer.

Kontrakten udføres under det Generelle Support Teknologi Program (GSTP) og finansieres af den Europæiske Rumfartsorganisation ESA.

Kontrakten forventes ikke at ændre selskabets tidligere udmeldte forventninger for 2022.





”Selvom det er på en lidt trist baggrund, så er vi er ekstremt glade for, at ESA vil overdrage Gaintex-kontrakten til os. Den passer perfekt ind i de motions- og helbredsovervågningsteknologier som vi arbejder med. Hermed kan vi forsætte med at være på forkanten, og levere tekniske løsninger til de kritiske helbredsovervågninger og motionen, som er så vigtig for astronauter under længerevarende ophold i rummet” - siger administrerende direktør for DAC, Thomas A. E. Andersen.

Han fortsætter: ”Overvågning af astronauternes helbred hænger tæt sammen med deres motion og det motionsudstyr vi bygger. Det er essentielt for astronauterne konstant at være i god fysisk form, i rummet. Gaintex kan måske være med til at identificere specifikke muskelgrupper som kræver ekstra opmærksomhed og indsats under astronauternes træning i rummet.” - siger Thomas A. E. Andersen.

Supplerende information

Selskabet har i løbet af de sidste 33 år fået opsendt mere end 3,2 ton udstyr til rummet. I dag befinder der sig cirka 340 kilo udstyr udviklet og bygget af DAC på Den Internationale Rumstation. Det er bl.a. CEVIS-rumcyklerne, PPFS-helbredsovervågningsudstyret, indmaden i MELFI-fryserne, samt en række tilhørende udstyr til forskning og videnskabelige forsøg.

Astronauter i rummet bruger i gennemsnit 2 timer hver dag på at træne for at vedligeholde muskelstyrken og forhindre gener som følge af vægtløshed. ESA ønsker sig dybere indsigt i træningen for at forberede længere missioner og derfor er der brug for nye målemetoder og bærbare løsninger som sidder i tøjet. For den medicinske forskning og teknologiudvikling er der store perspektiver og med ESA-kontrakten får danske rumaktører igen chancen for at blive førende indenfor dette felt.

