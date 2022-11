Bavarian Nordic præsenterer på Jefferies 2022 London Healthcare Conference

English Danish

KØBENHAVN, 11. november 2022 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) deltager på Jefferies 2022 London Healthcare Conference, hvor administrerende direktør Paul Chaplin vil præsentere selskabet på torsdag den 17. november 2022 kl. 08:35 lokal tid (kl. 09:35 dansk tid).

Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af præsentationen på at https://www.bavarian-nordic.com/investor/events.aspx?event=6652 .

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations & Communications. Telefon: +45 61 77 47 43