English Norwegian

Frigivelse av ansattes Restricted Share Units i SalMar ASA ("Selskapet").



1. Deltagere i Selskapets RSU program har 11. november 2022 fått frigitt totalt 118 075 RSUer. Som følge av frigivelsen vil 118 075 aksjer overføres fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter transaksjonen har Selskapet 14 286 egne aksjer.

2. RSUer frigitt til primærinnsidere 11. november 2022:

- Arthur Wisniewski har mottatt 1 334 aksjer i Selskapet

- Eva Haugen har mottatt 1 360 aksjer i Selskapet

- Ståle Eide (nærstående part av primærinnsider) har mottatt 1 083 aksjer i Selskapet

- Frode Arntsen har mottatt 2 262 aksjer i Selskapet

- Håkon Husby har mottatt 984 aksjer i Selskapet

- Roger Bekken har mottatt 2 313 aksjer i Selskapet

- Runar Sivertsen har mottatt 1 060 aksjer i Selskapet

- Gunn Marit Sivertsen (nærstående part av primærinnsider) har mottatt 156 aksjer i Selskapet

- Simon Søbstad har mottatt 1 267 aksjer i Selskapet

- Tone Ingebrigtsen har mottatt 853 aksjer i Selskapet

- Ulrik Steinvik har mottatt 1 992 aksjer i Selskapet

3. Salg av aksjer

Primærinnsiderne listet nedenfor har 11. november bedt om at tredjepart selger en andel av de mottatte aksjene omgående for å dekke skattepliktig beløp ved mottagelse av aksjene.

Endelig salgskurs oppnådd av tredjepart ved salg av aksjene i markedet er NOK 338,7348.

Arthur Wisniewski har solgt 630 aksjer i Selskapet

Eva Haugen har solgt 629 aksjer i Selskapet

Ståle Eide (nærstående part av primærinnsider) har solgt 425 aksjer i Selskapet

Frode Arntsen har solgt 1 068 aksjer i Selskapet

Håkon Husby har solgt 455 aksjer i Selskapet

Roger Bekken har solgt 1 139 aksjer i Selskapet

Runar Sivertsen har solgt 437 aksjer i Selskapet

Gunn Marit Sivertsen (nærstående part av primærinnsider) har solgt 69 aksjer i Selskapet

Simon Søbstad har solgt 535 aksjer i Selskapet

Tone Ingebrigtsen har solgt 395 aksjer i Selskapet

Ulrik Steinvik har solgt 941 aksjer i Selskapet

4. Ny aksjebeholdning

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Arthur Wisniewski 1 365 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 2 184 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Eva Haugen 1 255 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 7 380 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Ståle Eide (nærstående part av primærinnsider) 1 001 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 658 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Frode Arntsen 2 085 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 5 900 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Håkon Husby 962 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 989 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Roger Bekken 2 135 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 17 440 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Runar Sivertsen 1 114 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 3 813 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Gunn Marit Sivertsen (nærstående part av primærinnsider) 313 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 87 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Simon Søbstad 1 167 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 732 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Tone Ingebrigtsen 784 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 762 aksjer i Selskapet.

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Ulrik Steinvik* 1 839 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 140 386 aksjer i Selskapet.

*Eier 19 317 direkte og indirekte gjennom personlig nærstående. Eier i tillegg 100% av aksjene i Nordpilan AS. Nordpilan AS eier 0,2% av aksjene i Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 41,3% av aksjene i SalMar ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig SalMar

Telefon: + 47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Article 19 of the EU Market Abuse Regulation and section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act

Vedlegg