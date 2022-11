Sete recomendações para o governo português reduzir as taxas de tabagismo

LISBOA, Portugal, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um grupo global de defesa dos direitos dos consumidores de cigarros eletrónicos, World Vapers' Alliance (WVA), apresentou um plano em 7 etapas para o governo português combater o consumo de tabaco.

Uma vez que a próxima atualização da Directiva Europeia dos Produtos do Tabaco e a implementação do Plano Português para a Redução do Cancro (ENLCC) estão definidas para determinar a estratégia de combate ao consumo de tabaco em Portugal, a WVA, em conjunto com os seus parceiros portugueses Associação Portuguesa de Vaporizadores (APORVAP) e Ohms do Vapor, apresentaram um conjunto de recomendações aos decisores políticos sobre o avanço da redução de efeitos nocivos como parte da estratégia portuguesa para reduzir os casos de cancro.

O plano em sete etapas inclui as seguintes recomendações:

O claro compromisso de Portugal com o conceito de redução dos efeitos nocivos causados pelo consumo de tabaco. Promoção do uso da vaporização em cigarros eletrónicos como um instrumento de cessação do tabagismo. Excluir a vaporização das restrições de áreas livres de fumo. Abster-se de impor impostos mais elevados sobre os vaporizadores e reduzir a tributação excessiva sobre os e-liquidos o mais rapidamente possível. Rejeitar as proibições de sabor e não restringir a escolha de níveis de nicotina para os líquidos dos vaporizadores. Manter o uso de vaporizadores disponível para adultos ao mesmo tempo que aplica restrições de idade para evitar o consumo por adolescentes. Promover a redução dos efeitos nocivos causados pelo tabaco nas instituições e legislações da UE.



"O tabagismo é responsável por mais de 13.000 mortes em Portugal todos os anos. Várias formas têm sido eficazes para ajudar os fumadores a deixar de fumar, e o uso de vaporizadores provou ser a ferramenta de maior sucesso até ao momento. Precisamos de um quadro regulamentar moderno e aberto que se ajuste a estas alternativas para reduzir com sucesso as taxas de cancro. Enquanto o governo português está a conceber a estratégia ENLCC, apresentamos sete medidas abrangentes para que o governo tenha sucesso na luta contra o cancro induzido pelo tabagismo. Portugal pode tornar-se um líder mundial na redução dos efeitos nocivos causados pelo tabaco através da implementação de uma regulamentação de adaptação amiga do consumidor", afirmou Michael Landl, diretor da World Vapers' Alliance.

"Atualmente, Portugal tem o imposto sobre o consumo de líquidos eletrónicos mais elevado da Europa, que ascende a 3,23 euros por 10ml de líquido, e o governo pretende aumentar esta taxa em 2023. Tais regras de tributação desencorajam os consumidores a comprar líquidos eletrónicos e, por conseguinte, mudar para alternativas menos prejudiciais que o tabagismo tradicional. Portugal necessita de uma regulamentação fiscal moderna baseada no risco, que elimine o fardo dos consumidores e apoie os objetivos da saúde pública Portuguesa", afirmou Cristiano Batista, presidente da APORVAP.

"Infelizmente, vemos muitos equívocos sobre o uso de vaporizadores e cigarros eletrónicos entre os meios de comunicação, os decisores políticos e os profissionais de saúde. Na Ohms do Vapor, fornecemos informação fiável ao público sobre alternativas ao tabaco, mas isso não é suficiente. Portugal precisa de uma campanha educacional a nível nacional sobre os benefícios da redução dos efeitos nocivos causados pelo tabaco se o governo quiser alcançar os seus objetivos estabelecidos. O plano de 7 etapas desenvolvido pela WVA apoia as necessidades de sensibilização do público e deve ser tido em conta pelo governo", afirmou Ohms do Vapor.

O plano de 7 etapas para reduzir as taxas de tabagismo em Portugal faz parte da campanha da World Vapers' Alliance a nível europeu sobre redução de efeitos nocivos, #BackVapingBeatSmoking, anteriormente lançado em França, Polónia, República Checa e Itália. A WVA está a dirigir uma petição entre os consumidores para apoiar a estratégia de redução de efeitos nocivos na próxima revisão da Diretiva dos Produtos do Tabaco, que será entregue aos membros do Parlamento Europeu no final de Novembro.

