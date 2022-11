La Légion royale canadienne accueille la cérémonie nationale du jour du Souvenir 2022

English French

OTTAWA, 11 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouveau cette année, La Légion royale canadienne a accueilli la cérémonie nationale du jour du Souvenir du Canada, et à laquelle une foule en grand nombre était présente, soit le résultat d’un relâchement des restrictions liées à la pandémie lesquelles avaient grandement modifié le déroulement de la cérémonie des deux dernières années.



C'est sous un ciel radieux et une température inhabituellement chaude pour Ottawa que la cérémonie solennelle a rendu hommage aux hommes et aux femmes qui ont donné leur vie au service du Canada. Un défilé d'anciens combattants et de contingents de supporteurs, des dignitaires et invités spéciaux, ainsi qu'une foule de milliers de personnes, se sont rassemblés autour du Monument commémoratif de guerre du Canada afin de leur rendre hommage.

Un défilé aérien d'avions CF-18 Hornet et un autre composé d'un HawkerHurricane et d'un Supermarine Spitfire ont aussi marqué la cérémonie. Il s'agissait là aussi du 80e anniversaire du raid de Dieppe, au cours duquel 916 Canadiens et près de 200 soldats alliés ont perdu la vie. Une couronne spéciale dédiée à la reine Elizabeth rendait également hommage à son service en tant que vétérane de la Seconde Guerre mondiale. Le Dieu protège le Roi a par ailleurs été interprété cette année lors du rassemblement annuel organisé par La Légion royale canadienne.

« C'est le jour de l'année le plus sacré pour se souvenir des sacrifices de nos anciens combattants, a rappelé le président de la direction nationale de la Légion, M. Bruce Julian. Leurs sacrifices ont mené à nos libertés et je souhaite vraiment que les gens prennent le temps d’y réfléchir, aujourd'hui et toujours. »

Mme Candy Greff, la Mère nationale de la Croix d'argent de cette année, a déposé une couronne au nom de toutes les mères militaires qui ont perdu un enfant au service de leur pays. Son fils, le Caporal-chef Byron Greff, est décédé en 2011 lorsque le véhicule blindé dans lequel il se trouvait a été percuté par une voiture transportant un kamikaze. Il en était alors à sa deuxième mission en Afghanistan.

Les membres du cortège vice-royal ont déposé des couronnes au pied du Monument commémoratif de guerre du Canada. Parmi eux, la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary May Simon; le ministre des Anciens Combattants du Canada, l'honorable Lawrence MacAulay, accompagné de Sophie Grégoire Trudeau, épouse du premier ministre Justin Trudeau; Greg Peters, huissier du bâton noir; Paul Ledwell, sous-ministre des Anciens Combattants; et le Général Wayne Eyre, Chef d'état-major de la Défense. M. Bruce Julian, président national de La Légion royale canadienne, s'est également joint au cortège vice-royal pour déposer une couronne. Les artistes – et gagnants – des concours littéraire et d'affiches sur le thème du Souvenir, Eugena Lee, Moon Leung, Rachel Graham et Aarika Haque, ont déposé ensemble une couronne au nom de la jeunesse canadienne. Des représentants d'autres organisations d'anciens combattants y ont également rendu hommage de la même façon.

Comme le veut la tradition, de nombreux groupes et individus ont pris le temps après la cérémonie officielle de déposer leurs coquelicots sur la Tombe du Soldat inconnu, la revêtant ainsi tout de rouge coquelicot.

En cette dernière soirée de la période du jour du Souvenir, et ce, jusqu'à minuit, 117 000 coquelicots virtuels – chacun représentant l'un des Canadiens tombés au champ d'honneur – glisseront de nouveau en cascade le long de la Tour de la Paix sur la Colline du Parlement, ainsi que sur le bâtiment du Sénat et du Centre national des Arts.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses quelque 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

