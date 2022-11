Temenos a obtenu la meilleure note ESG de MSCI

French German

GENÈVE, 12 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un triple A dans l'échelle de notation de Morgan Stanley Capital Investment (MSCI). Cela représente le score le plus élevé possible et distingue Temenos en tant que « leader », se situant dans les premiers 8 pour cent des progrès d'ESG dans la catégorie « Logiciels et Services » de MSCI.



Le rapport reconnaît l'engagement de Temenos envers le développement durable et les solides pratiques de gestion de la société dans le traitement des émissions de carbone par rapport à ses pairs du marché, dans ses opérations ainsi que dans son offre de produits. Cela inclut l'engagement de Temenos à atteindre des objectifs scientifiques de réduction des émissions qui sont cohérents avec le maintien du réchauffement climatique à 1,5 °C.

L'engagement de Temenos envers le développement durable est intégré dans son offre de produits. La société a récemment annoncé la disponibilité de son calculateur d'émissions de carbone , l'un des premiers de l'industrie, qui donne à ses clients un aperçu plus approfondi des données sur les émissions de carbone associées à leur consommation des services Temenos Banking Cloud.

Ce nouvel outil de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) révélé lors de la COP27 avec Microsoft a été présenté par Temenos pour estimer les émissions de carbone de ses propres opérations cloud et SaaS. Il est fourni gratuitement aux clients de Temenos Banking Cloud en tant qu'évaluation d'impact carbone personnalisée. Cela les aide à obtenir des informations sur le carbone en utilisant les services Temenos Banking, à suivre les progrès réalisés vers leurs objectifs de développement durable et à garantir la conformité à la réglementation croissante liée au climat.

Au-delà de ses progrès environnementaux, Temenos a également obtenu des scores particulièrement élevés à la fois dans les mesures de gouvernance d'entreprise et de confidentialité et de sécurité des données. Les analystes MSCI mettent en évidence les dispositions de gouvernance de premier plan de Temenos et son solide cadre de sécurité des données.

Max Chuard, président-directeur général de Temenos, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons reçu la note « AAA » dans l'échelle de notation ESG de MSCI. Chez Temenos, nous avons intégré le développement durable et l'inclusion dans nos opérations, notre chaîne de valeur et notre offre de produits, et il est formidable d'être reconnu comme un leader du marché par l'échelle de notation MSCI. Nous nous engageons à atteindre nos objectifs scientifiques et à poursuivre notre mission ESG afin de nous assurer à la fois de gérer nos opérations de manière éthique et durable et d'aider nos clients et partenaires à se transformer en organisations inclusives et durables. »

Temenos a également renforcé son leadership dans les Indices de développement durable FTSE4Good et S&P et a également obtenu une note A au sein du groupe de direction par le Carbon Disclosure Project (CDP) . En outre, elle a obtenu une reconnaissance platine, plaçant Temenos parmi le premier centile des plus performants évalués par EcoVadis.

