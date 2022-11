English French German Italian





OREGE VERKAUFT DREI LÖSUNGEN

ZUR VERBESSERUNG DER

ANAEROBIK-VERDAUUNGSLEISTUNG

UND BIOGASPRODUKTION

AN SEVERN TRENT WATER

Voisins-le-Bretonneux, den 14. November 2022

Orège freut sich, den ersten Verkauf von 3 Containerisierung Lösungen zur Konditionierung und Eindickung von Schlämmen an Severn Trent Water für einen Betrag von ca. 1 Million Euro bekannt geben zu können.

Nach 8 Monaten Mietdauer in 3 Kläranlagen der Gruppe Severn Trent Water wurden die Leistungen der Lösungen von Orège vollständig bestätigt. Diese verbessern die Eindickungsleistung des Schlamms und seine Eigenschaften deutlich und ermöglichen so eine deutliche Steigerung der Verarbeitungskapazität der anaeroben Faultürme und der Biogasproduktion.

Pascal Gendrot, Geschäftsführer von Orège, erklärte:

„Unsere Technologie und unsere innovativen Lösungen ermöglichen es insbesondere, die Biogasproduktion von Kläranlagen zu steigern Sie wurden entwickelt und fanden ihre wirtschaftliche Rechtfertigung (mit kurzen Kapitalrenditen) bereits in einem Umfeld niedriger Energiepreise. Die weltweite Energiekrise und die hohen Gas- und Strompreise verstärken heute ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit noch weiter. Wir freuen uns, dass wir unsere ersten Lösungen für den „Verdauungsboost“ an die Severn Trent Group verkauft haben, einen echten Partner von Orège, der zu den innovativsten und tugendhaftesten Wasserversorgern auf dem britischen Markt gehört".

Jon Kendall, Manager des Teams ,,Bioresources" bei Severn Trent Water, erklärte:

,,Diese drei Projekte haben deutlich den Beitrag der von Orège entwickelten Lösungen gezeigt, indem sie die Verarbeitungskapazität der Faultürme verbessert haben. Diese Umsetzung hat insbesondere zu einem Anstieg der Produktion von ,,grüner" Energie geführt. Die einfach zu implementierenden und zu bedienenden Lösungen von Orège haben bereits in den ersten Tagen nach ihrer Einführung zu einer deutlichen Verbesserung der Leistung der Faultürme geführt, die im Laufe der Zeit durch kontinuierliche Optimierung noch weiter gesteigert wurde“.

Wie in der Pressemitteilung vom 21.10.2022 angekündigt, werden diese drei für Severn Trent Water hergestellten SLG-F-Containerlösungen tatsächlich vor Ende dieses Jahres 2022 implementiert.

Diese Vorpremiere bei der Schlammverwertung könnte an anderen Standorten von Severn Trent Water, mit anderen Wasserversorgungsunternehmen in Großbritannien oder demnächst auch in anderen europäischen Ländern wiederholt werden.





Über Severn Trent :

Severn Trent Water ist die zweitgrößte Wasserversorger im Vereinigten Königreich für die Abwasserbehandlung von mehr als acht Millionen Menschen in der Region Midlands.

Severn Trent Water hat sich zu einem dreifachen CO2-Ziel verpflichtet: eine ausgeglichene CO2-Bilanz, ein breiter Einsatz von erneuerbaren Energien und der Betrieb einer Flotte von 100% Elektrofahrzeugen bis 2030.

Die Kläranlagen in Severn Trent produzieren bereits erneuerbare Energien mithilfe von Windturbinen und Solarpaneele. Sie setzen auch die anaerobe Vergärung von Schlämmen oder deren Co-Vergärung mit Grünabfällen mithilfe von über 100 eingesetzten Faultürmen um.

Über Orège :

Orège, ein Marktakteur der Kreislaufwirtschaft und der nachhaltigen Entwicklung, ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Lösungen für die Konditionierung, Behandlung und Verwertung von Schlämmen spezialisiert hat. Als Tochterunternehmen von EREN Industries betreut Orège von seinen Standorten in Frankreich, den USA, England und Deutschland aus Kunden in einem Dutzend Ländern. Als Tochterunternehmen von EREN Industries betreut Orège von seinen Standorten in Frankreich, den USA, England und Deutschland aus Kunden in einem Dutzend Ländern.

Orège hat als Partner:

- Die Alfa Laval Gruppe: Ein skandinavischer Konzern, der weltweit führend ist und sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten und Lösungen für die Trennung, den Transfer von Flüssigkeiten und den Wärmeaustausch in den Bereichen Energie, Umwelt, Lebensmittel und Wasser spezialisiert hat.

- Itochu Machine-Technos Corp Group: ITCMT ist eine Tochtergesellschaft der japanischen ITOCHU Corporation, einem der größten und renommiertesten "sôgô shôsha" (diversifiziertes Handelshaus), das Industrieausrüstungen und -lösungen, insbesondere in den Bereichen Umwelt und Energiegewinnung, vertreibt und integriert.

Orège ist seit dem 5. Juli 2013 auf dem geregelten Markt von Euronext - Paris notiert ISIN : FR

10.609.206 – OREGE - www.orege.com .

Kontakt: communication@orege.com

