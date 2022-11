English French German Italian





ORÈGE VENDE A SEVERN TRENT WATER

TRE SOLUZIONI PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI

DI DIGESTIONE ANAEROBICA E LA PRODUZIONE DI BIOGAS

Voisins-le-Bretonneux, 14 novembre 2022

Orège è lieta di annunciare la sua prima vendita di tre soluzioni containerizzate per il condizionamento e l'ispessimento dei fanghi a Severn Trent Water per circa 1 milione di euro.

Dopo 8 mesi di noleggio presso 3 impianti di trattamento delle acque reflue del Gruppo Severn Trent Water, le prestazioni delle soluzioni Orège sono state pienamente convalidate. Esse migliorano significativamente le performance e le caratteristiche di ispessimento dei fanghi, consentendo un aumento significativo della capacità di trattamento dei digestori anaerobici e della produzione di biogas.

Pascal Gendrot, Direttore Generale di Orège, ha dichiarato:

"La nostra tecnologia e le nostre soluzioni innovative consentono di aumentare la produzione di biogas dagli impianti di trattamento delle acque reflue. Sono state sviluppate e hanno già trovato la loro giustificazione economica (con rapidi ritorni sugli investimenti) in un contesto di bassi prezzi dell'energia. La crisi energetica globale e gli elevati prezzi del gas e dell'elettricità stanno accentuando ulteriormente la loro performance economica. Siamo lieti di aver venduto le nostre prime soluzioni dedicate al 'digestion boost' al Gruppo Severn Trent, autentico partner di Orège e una delle utility idriche più innovative e virtuose del mercato britannico."

Jon Kendall, Manager del team "Biorisorse" di Severn Trent Water, ha dichiarato:

"Questi tre progetti hanno chiaramente dimostrato il contributo delle soluzioni sviluppate da Orège nel migliorare la capacità di trattamento dei digestori. In particolare, questa implementazione ha portato a un aumento della produzione di energia "green". Le soluzioni Orège, facili da implementare e da gestire, hanno generato un significativo potenziamento delle prestazioni dei digestori fin dai primi giorni di operatività, migliorando ulteriormente nel tempo grazie al continuo lavoro di ottimizzazione.

Come annunciato nel Comunicato stampa del 21/10/2022, queste tre soluzioni containerizzate SLG-F prodotte per Severn Trent Water saranno effettivamente implementate entro la fine dell'anno 2022.

Questa anteprima in materia di recupero dei fanghi potrebbe essere replicato presso altri impianti di Severn Trent Water, con altre utility idriche del Regno Unito o prossimamente in altri Paesi europei.





A proposito di Severn Trent

Severn Trent Water è la seconda maggiore utility idrica del Regno Unito e tratta le acque reflue per oltre otto milioni di abitanti della regione delle Midlands.

Severn Trent Water si è impegnata a raggiungere un triplice obiettivo in termini di emissioni di anidride carbonica: un bilancio del carbonio equilibrato, un esteso sviluppo delle energie rinnovabili e la gestione di una flotta di veicoli 100% elettrici entro il 2030.

Gli impianti di trattamento delle acque reflue di Severn Trent producono già energia rinnovabile con l'ausilio di turbine eoliche e pannelli solari. Implementano anche la digestione anaerobica dei fanghi o la loro co-digestione con rifiuti green, attraverso più di 100 digestori installati.

A proposito di Orège

Orège, protagonista dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile, è un'azienda di dimensioni internazionali, specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni per il condizionamento, il trattamento e il recupero dei fanghi. Consociata di EREN Industries, Orège affianca i clienti in una decina di paesi, operando attraverso le sue sedi in Francia, Stati Uniti, Inghilterra e Germania.

I partner di Orège sono:

- Il Gruppo Alfa Laval: gruppo scandinavo, leader mondiale nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti e soluzioni per la separazione, il trasferimento di fluidi e lo scambio di calore per i settori dell'energia, dell'ambiente, dell'agro-alimentare e dell'acqua.

- Il Gruppo Itochu Machine-Technos Corp : ITCMT è una filiale della giapponese ITOCHU Corporation, una delle più grandi e rinomate "sôgô shôsha" (società commerciale diversificata), che distribuisce e integra attrezzature e soluzioni industriali, in particolare nei settori dell'ambiente e del recupero energetico.

Orège è quotata sul mercato regolamentato di Euronext - Parigi dal 5 luglio 2013 - ISIN: FR

0010609206 - OREGE - www.orege.com.

