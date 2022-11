Investors House Oyj Osavuosikatsaus Q3 2022

INVESTORS HOUSE Q3 2022: INVESTOINTI-IKKUNA RAOLLAAN MUTTEI VIELÄ AUKI

YHTEENVETO Q3 2022 (VERTAILUKAUSI Q3 2021)

Kolmannen kvartaalin operatiivinen tulos (Epra) oli 0,69 M€ ja sellaisena 21 % edellisvuotta (0,87 M€) heikompi.

Yhtiö myi Q4 2021 huomattavan osan asunto- ja toimitilasijoituksistaan, minkä jäljiltä yhtiön likviditeetti ja omavaraisuus ovat vahvat. Ne mahdollistavat sekä kasvuinvestoinnit että riskeihin varautumisen.

Vallitsevassa markkinatilanteessa Investors House on katsonut aiheelliseksi olla hyvin selektiivinen investoinneissa. Yhtiö odottaa valuaatio-odotusten laskevan kiinnostavalle tasolle.

Vuoden 2021 tuloksen perusteella maksettiin osingon toinen erä 0,14 €/osake. Yhtiön osakekohtainen osinko on nyt kasvanut seitsemän peräkkäisen vuoden ajan.

Yhtiö käynnisti avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän ja kutsui siihen kahdeksan henkilöä.

YHTEENVETO 1-9/ 2022 (VERTAILUKAUSI 1-9/2021)

Investors Housen osakkuusyhtiö Apitare aloitti toimintansa vuoden alussa. Investors House omistaa 1/3 yhtiöstä, joka omistaa ja vuokraa 17.600 m2 kiinteistökokonaisuutta Jyväskylässä.

Katsauskaudella toteutettiin Infonia Oy:n hankinta sekä maksettiin 2021 hankitun Juhola Asset Managementin loppukauppahinta.

Yhtiö toteutti katsauskaudella ylimääräisen 1,00 € / osake varojen jaon osakkeenomistajilleen. Tarkoitus oli palauttaa osakkeenomistajille se pääoma mitä syksyn 2021 huomattavien kiinteistömyyntien jälkeen ei arvioitu tarvittavan tulevassa liiketoiminnassa, joka aikaisempia vuosia enemmän painottuu vähän pääomaa sitovaan palvelu- ja kehitystoimintaan.

Myyntien jälkeen yhtiön operatiivinen tulos oli 1,44 M€ mikä oli 20 % vertailukautta (1,81 M€) heikompi. Yhtiö koko tulos muodostui selvästi vertailukautta paremmaksi.

Katsauskauden päättyessä omavaraisuusaste oli merkittävästä varojenjaosta huolimatta vahva ollen 58 % (49 %). Myös likviditeetti oli vahva.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Käsitykseni mukaan toimintaympäristö ja markkina ovat klassisessa epäjatkuvuuskohdassa. Markkinan sopeutuminen uuteen korko- ja tuottovaadetasoon on kesken ja vie aikaa.

Investors House on erinomaisessa asemassa puolustamaan ja luomaan omistaja-arvoa. Yhtiön perustoiminta on kannattavaa, kassavarat vastaavat 1/4:aa yhtiön markkina-arvosta, emoyhtiö on nettovelaton ja omavaraisuusaste on korkea. Yhtiö voi sekä tarttua mahdollisuuksiin että varautua riskeihin.

Meillä on lähes markkina-arvoamme vastaava kyky investoida, mutta luemme kevättalvella muuttunutta toimintaympäristöä erityisellä huolella. Siksi olemme edelleen olleet hyvin valikoivia uusien investointien kanssa.

Mielestämme investointi-ikkuna on raollaan, muttei vielä kunnolla auki. Kävimme alkuvuodesta yhteensä yli 20 investointihankkeesta alustavia keskusteluja. Yksi niistä johti investointiin. Vahva tase ja likviditeetti antavat mahdollisuuden olla oikealla puolen pöytää, kun otollinen aika investoinneille koittaa.

Olemme kehittäneet yhtiötä pitkäjänteisesti. Tästä konkreettisena osoituksena on 32 kvartaalin aikana 21-kertaistunut operatiivinen tulos, palveluliiketoiminnan osuuden kasvu ja seitsemän vuotta peräkkäin kasvaneet osakekohtaiset osingot. Tähän pyrimme jatkossakin.

YHTEENVETOTAULUKKO

7-9/2022 7-9/2021 Muutos 1-9/2022 1-9/2021 Muutos Liikevaihto, t eur 1,886 2,348 -20% 5,544 6,749 -18% Nettotuotto, t eur 929 1,089 -15% 2,253 2,527 -11% Katsauskauden tulos, t eur 252 -26 1069% 893 173 416% Omavaraisuusaste, % 58.0 49.0 Operatiivinen tulos, t eur 690 874 -21% 1,441 1,808 -20% Nettovarallisuus/osake, eur (EPRA NRV) 5.70 8.55 -33%

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Venäjä ja turvallisuuspolittiinen tilanne

Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa eikä suoria sidoksia Venäjälle. Mahdolliset Venäjään kohdistuvat taloudelliset pakotteet eivät suoraan vaikututa yhtiöön. Epäsuorasti pakotteilla ja turvallisuuspoliittisella tilanteella on vaikutus yleiseen toimintaympäristöön.

Korona

Koronan nettovaikutukset konsernin liiketoimintaan ja omaisuuden arvoon ovat jääneet kokonaisuutena vähäisiksi, mihin on myös vaikuttanut omistusten hajautus eri kiinteistötyyppeihin sekä palveluliiketoimintaan. Vastaavalla tavalla kuin kiinteistöjen käyvät arvot arvioidaan ulkopuolisen arvioijan toimesta, ulkopuolisen investointipankin toimesta arvioitiin Palvelut -segmentin liiketoiminnan käypä arvo.

Rahoituksen saatavuuteen koronakriisillä ei ole yhtiön kannalta ollut merkittävää vaikutusta.

Vaikka koronan vaikutukset ovat olleet toistaiseksi rajalliset, on selvää, että uudelleen pahentuessaan kriisillä voi olla negatiivisia vaikutuksia vuokraustoimintaan, rahoitukseen ja omaisuuden arvoihin.

Muut tekijät ennallaan

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella ja palveluliiketoiminnan asiakassuhteet voivat muuttua.

OHJEISTUS

Investors House linjauksensa mukaisesti ohjeistaa koko vuoden operatiivista tulosta (EPRA) ja pitää kuluvan vuoden ohjeistuksen ennallaan.

Investors House arvioi vuoden 2022 operatiivisen tuloksen olevan merkittävästi alhaisempi kuin vuonna 2021.

Koko vuoden 2022 operatiivisen tuloksen lasku aiheutuu Q4 2021 aikana toteutetuista merkittävistä asunto- ja toimistoportfolioiden myynnistä. Operatiivinen tulos laskee kunnes kaupoista saadut varat on uudelleensijoitettu tuottavasti. Yhtiö on selektiivinen uusien investointien kanssa. Yhtiö näkee parhaat mahdollisuudet palvelu- ja kehitysliiketoiminnoissa.

JULKISTUSTILAISUUS

Investors House järjestää osakkaille, analyytikoille ja medialle tarkoitetun julkistustilaisuuden pääkonttorillaan 14.11.2022 klo 13.

Helsinki 14.11.2022

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Nasdaq Helsinki, www.investorshouse.fi

