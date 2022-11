Communiqué : Orange Cyberdefense acquiert les sociétés suisses SCRT et Telsys

English French

Communiqué de Presse

Paris, le 14 novembre 2022

Orange Cyberdefense acquiert les sociétés suisses SCRT et Telsys

Le mardi 8 novembre dernier, Orange Cyberdefense, la filiale cybersécurité d’Orange, a acquis 100% des sociétés suisses SCRT et Telsys. Ces deux sociétés sœurs ont leur siège commun à Morges près de Lausanne, et emploient environ 100 collaborateurs, experts en cybersécurité et services associés, répartis également sur les bureaux de Genève et Berne.

Leader sur le marché suisse romand de la cybersécurité, SCRT accompagne depuis 20 ans ses clients en leur proposant un ensemble complet de services de cybersécurité comme des solutions de services managés, du consulting, d’ethical hacking ou de la remédiation en cas d’attaque. Telsys est davantage spécialisé dans la gestion de solutions IT.

Le développement de sa filiale cybersécurité est une priorité pour le Groupe Orange. Dans un marché en croissance de plus de 10% par an, la filiale d’Orange a réalisé en 2021 une augmentation de chiffre d’affaires de +14% avec comme objectif d’atteindre un milliard d’euros en 2023. Cette acquisition accroit encore davantage l’expertise d’Orange Cyberdefense en matière de connaissance de la menace cyber ainsi que la singularité de sa force de frappe en matière d’ethical hacking, avec plus de 200 professionnels dédiés à cette activité.

Après le rachat en 2019 de SecureLink et SecureData, Orange Cyberdefense poursuit sa stratégie ambitieuse tant organique qu’inorganique pour devenir le leader européen de la cybersécurité, grâce à son implantation dans 9 pays (France, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni et maintenant la Suisse) et plus de 2700 experts au service de plus de 8500 clients.

L’ADN d’Orange Cyberdefense étant la proximité géographique avec ses clients, l’équipe de management existante et les structures de SCRT et Telsys conservent une autonomie locale pour accélérer leurs plans d’expansion, en particulier sur le territoire suisse-allemand, en synergie avec Orange Business Services déjà présent.

En outre, en s'appuyant sur l’expertise et les ressources du groupe Orange, SCRT et Telsys vont étoffer leur catalogue de prestations pour offrir, par exemple, à leurs clients une plus large palette de services SOC en 24/7 ou encore une offre étendue de prestations et services managés.

Les montants financiers de l’opération ne seront pas communiqués.

Pour Hugues Foulon, PDG d’Orange Cyberdefense : « Nous sommes ravis de cette acquisition et heureux d’accueillir ces nouvelles équipes de qualité qui viennent augmenter l’ensemble de nos capacités. C’est une nouvelle étape vers notre objectif pour devenir le leader européen de la cybersécurité. Nous accélérons sur le 7ème marché de la cybersécurité en Europe en consolidant ainsi la position du groupe Orange sur le marché suisse ».

Pour Eric Delangle, Chairman de SCRT et Telsys: « Cette opération va nous permettre de poursuivre notre projet industriel de leadership en Suisse en s’appuyant sur la taille d’Orange Cyberdefense, son portefeuille de services et son modèle opérationnel pour servir encore mieux nos clients nationaux ».

À propos d'Orange Cyberdefense

Orange Cyberdefense est l’entité du Groupe Orange dédiée à la cybersécurité. Elle compte 8500 clients dans le monde entier. En tant que leader européen de prestations de services en cybersécurité, nous nous efforçons de protéger la liberté et de construire une société numérique plus sûre. Nos capacités de services puisent leur force dans la recherche et le renseignement ce qui nous permet d’offrir à nos clients une connaissance inégalée des menaces en cours ou émergentes. Fort d'une expérience de 25 ans dans le domaine de la sécurité de l'information, de plus de 2700 chercheurs et analystes, de 17 SOC et de 13 CyberSOC répartis dans le monde entier, nous savons adresser les problématiques globales et locales de nos clients. Nous les protégeons sur l’ensemble du cycle de vie de la menace dans plus de 160 pays.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 137 000 salariés au 30 juin 2022, dont 76 000 en France. Le Groupe servait 282 millions de clients au 30 juin 2022, dont 236 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

A propos de SCRT

SCRT est une société Suisse, entièrement dédiée à la sécurité de l’information. S’appuyant sur 20 ans d’expérience dans le domaine ainsi que sur une équipe de près de 70 collaborateurs, elle occupe actuellement une position dominante dans le panorama de la cybersécurité en Suisse Romande.

Spécialisée en sécurité de l’information et avec une volonté assumée de répondre à l’ensemble des besoins auxquels les entreprises doivent faire face dans ce domaine, SCRT propose une large palette de services allant du consulting en sécurité à la détection et réponse à incidents en passant par le test d’intrusion, qui est une de ses activités historiques. De plus, animée par la conviction qu’une sécurité opérée par des professionnels dédiés est bien plus à même de répondre aux exigences et aux défis actuels d’un secteur en constante évolution, SCRT propose de nombreuses prestations sous forme de « managed services ». Elle permet ainsi aux sociétés de se concentrer sur leurs activités métier, tout en s’assurant un niveau de sécurité conforme aux standards actuels.

Réputée pour sa forte compétence technique ainsi que pour la qualité de ses prestations, SCRT délivre ses services à des centaines de clients, dont le spectre couvre des sociétés de toutes tailles – d’envergure locale ou multinationale – de acteurs étatiques ou encore des organisations internationales.

A propos de Telsys

Née il y a plus de 30 ans (sous le nom de Telecom Systems), Telsys SA est une société de services spécialisée dans la gestion des systèmes d’information et la sécurité.

En s’appuyant sur une équipe de près de 30 personnes, spécialisées dans des domaines telles que les technologies réseau et datacenter, le cloud ou encore le monitoring opérationnel, Telsys est en mesure de proposer une large palette de services, taillés sur mesure pour répondre aux besoins de ses clients.

En attachant une importance toute particulière à des valeurs telles que la flexibilité et l’expertise technique, Telsys est capable de proposer ses services sous différentes formes allant de prestations ponctuelles à une infogérance complète du système d’information. Elle est ainsi à même de répondre – de manière rapide et efficace – aux besoins des entreprises de toutes tailles.

Jouissant d’une place de leader sur le marché suisse de la gestion des systèmes informatiques, Telsys a rejoint SCRT en 2020. Depuis, les deux sociétés opèrent en étroite collaboration et selon une stratégie commune visant à offrir à leurs clients le meilleur niveau de service dans les domaines de la cybersécurité et des infrastructures datacenter et réseau.

Contact presse :

Emmanuel Gauthier – emmanuel2.gauthier@orange.com – 06 76 74 14 54

