Correction: Share buy-back programme - week 45

Date 14.11.2022

Correction:

In the first announcement published this morning the dates in the table wasn’t updated. The dates are corrected in the table below.

Share buy-back programme - week 45

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 January 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 5 July 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 264,300 804.52 212,633,348 07 November 2022 2,800 836.72 2,342,816 08 November 2022 3,400 851.22 2,894,148 09 November 2022 3,200 848.92 2,716,544 10 November 2022 2,000 845.39 1,690,780 11 November 2022 2,300 849.38 1,953,574 Total under the share buy-back programme 278,300 806.59 224,231,210 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 19 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 731,527 810.92 593,210,454

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

731,527 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 2.6 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 33 829 XCSE 20221107 9:00:15.398000 33 828 XCSE 20221107 9:02:30.260000 17 827 XCSE 20221107 9:07:28.228000 20 829 XCSE 20221107 9:15:34.210000 32 828 XCSE 20221107 9:16:06.253000 32 828 XCSE 20221107 9:16:06.253000 30 827 XCSE 20221107 9:18:45.482000 2 827 XCSE 20221107 9:18:45.482000 33 827 XCSE 20221107 9:21:09.075000 29 826 XCSE 20221107 9:22:57.113000 63 838 XCSE 20221107 9:36:55.155000 32 838 XCSE 20221107 9:45:09.835000 32 838 XCSE 20221107 9:46:56.541000 2 838 XCSE 20221107 9:46:56.541000 33 837 XCSE 20221107 9:48:23.031000 5 840 XCSE 20221107 10:08:25.494000 89 840 XCSE 20221107 10:08:25.494000 33 839 XCSE 20221107 10:11:21.844000 34 839 XCSE 20221107 10:27:00.296000 4 841 XCSE 20221107 10:43:59.140000 60 841 XCSE 20221107 10:43:59.140000 32 841 XCSE 20221107 10:53:33.604000 33 840 XCSE 20221107 10:54:49.210000 10 842 XCSE 20221107 11:19:40.135000 32 843 XCSE 20221107 11:27:25.793000 28 842 XCSE 20221107 11:36:00.034000 6 842 XCSE 20221107 11:36:00.034000 33 842 XCSE 20221107 11:36:00.034000 2 841 XCSE 20221107 11:37:06.813000 24 841 XCSE 20221107 11:37:06.813000 2 841 XCSE 20221107 11:37:06.813000 2 841 XCSE 20221107 11:37:06.813000 2 841 XCSE 20221107 11:37:06.813000 34 840 XCSE 20221107 11:41:22.090000 32 838 XCSE 20221107 11:50:09.902000 34 837 XCSE 20221107 11:54:41.037000 1 837 XCSE 20221107 12:05:49.389000 31 837 XCSE 20221107 12:05:49.389000 33 836 XCSE 20221107 12:47:26.464000 32 836 XCSE 20221107 12:47:26.464000 32 836 XCSE 20221107 12:47:26.464000 56 836 XCSE 20221107 12:47:26.488000 33 835 XCSE 20221107 13:00:04.184000 14 834 XCSE 20221107 13:05:26.366000 18 834 XCSE 20221107 13:05:26.366000 33 834 XCSE 20221107 13:07:57.233000 80 837 XCSE 20221107 14:21:10.455000 32 837 XCSE 20221107 14:21:10.455000 16 837 XCSE 20221107 14:21:10.455000 32 836 XCSE 20221107 14:21:10.475000 62 837 XCSE 20221107 14:21:10.495000 45 839 XCSE 20221107 14:44:31.797000 50 839 XCSE 20221107 14:45:41.234000 16 839 XCSE 20221107 14:45:41.234000 65 839 XCSE 20221107 14:45:47.539000 66 837 XCSE 20221107 14:59:45.692000 12 836 XCSE 20221107 15:17:14.592000 100 837 XCSE 20221107 15:29:08.984000 1 836 XCSE 20221107 15:30:02.970000 33 836 XCSE 20221107 15:30:02.970000 1 836 XCSE 20221107 15:30:02.970000 21 836 XCSE 20221107 15:30:02.970000 12 836 XCSE 20221107 15:30:02.970000 35 836 XCSE 20221107 15:33:05.357000 35 836 XCSE 20221107 15:33:05.357000 33 835 XCSE 20221107 15:36:51.303000 32 837 XCSE 20221107 15:41:05.270000 64 838 XCSE 20221107 15:48:10.410000 33 837 XCSE 20221107 15:48:51.226000 33 836 XCSE 20221107 15:49:01.909000 32 836 XCSE 20221107 15:52:27.826000 34 836 XCSE 20221107 15:52:27.826000 34 836 XCSE 20221107 15:54:57.535000 4 837 XCSE 20221107 15:57:55.043000 29 837 XCSE 20221107 15:58:51.465000 4 837 XCSE 20221107 15:58:51.465000 22 836 XCSE 20221107 16:00:07.039000 33 837 XCSE 20221107 16:01:44.983000 35 836 XCSE 20221107 16:02:30.605000 27 836 XCSE 20221107 16:06:34.034000 5 836 XCSE 20221107 16:06:34.034000 26 836 XCSE 20221107 16:07:14.916000 5 836 XCSE 20221107 16:07:14.916000 29 836 XCSE 20221107 16:12:52.761000 4 836 XCSE 20221107 16:12:52.761000 29 836 XCSE 20221107 16:13:03.203000 4 836 XCSE 20221107 16:13:03.203000 29 836 XCSE 20221107 16:16:37.817000 4 836 XCSE 20221107 16:16:37.817000 34 837 XCSE 20221107 16:20:37.650000 32 836 XCSE 20221107 16:20:37.650000 24 836 XCSE 20221107 16:28:11.170000 10 836 XCSE 20221107 16:28:11.170000 10 839 XCSE 20221107 16:37:39.354000 26 839 XCSE 20221107 16:37:39.354000 3 839 XCSE 20221107 16:37:39.354000 3 839 XCSE 20221107 16:37:39.354000 8 839 XCSE 20221107 16:38:49.317000 115 840 XCSE 20221107 16:39:59.210000 28 839 XCSE 20221108 9:01:09.397000 6 839 XCSE 20221108 9:01:09.397000 33 842 XCSE 20221108 9:03:28.724000 34 841 XCSE 20221108 9:03:28.857000 34 841 XCSE 20221108 9:07:20.487000 11 845 XCSE 20221108 9:14:03.616000 7 845 XCSE 20221108 9:14:03.616000 14 845 XCSE 20221108 9:14:03.616000 33 843 XCSE 20221108 9:16:57.485000 33 843 XCSE 20221108 9:16:57.485000 33 842 XCSE 20221108 9:16:59.447000 15 842 XCSE 20221108 9:17:47.422000 18 842 XCSE 20221108 9:17:47.423000 33 842 XCSE 20221108 9:21:55.567000 70 850 XCSE 20221108 9:41:29.446000 30 851 XCSE 20221108 9:45:53.472000 47 853 XCSE 20221108 9:52:27.965000 98 852 XCSE 20221108 9:54:07.051000 5 852 XCSE 20221108 9:54:07.051000 27 851 XCSE 20221108 9:54:09.098000 5 851 XCSE 20221108 9:54:09.098000 32 849 XCSE 20221108 10:02:45.056000 25 849 XCSE 20221108 10:11:58.705000 63 850 XCSE 20221108 10:21:27.890000 68 852 XCSE 20221108 10:38:37.970000 69 851 XCSE 20221108 10:44:50.759000 33 851 XCSE 20221108 10:57:49.140000 34 851 XCSE 20221108 10:57:49.140000 18 853 XCSE 20221108 11:27:38.253000 32 851 XCSE 20221108 11:29:12.469000 31 851 XCSE 20221108 11:29:12.469000 33 851 XCSE 20221108 11:32:30.848000 32 851 XCSE 20221108 11:32:30.848000 34 851 XCSE 20221108 11:34:22.883000 33 851 XCSE 20221108 11:58:29.864000 34 852 XCSE 20221108 12:24:49.148000 34 852 XCSE 20221108 12:24:49.148000 34 852 XCSE 20221108 12:24:49.148000 32 851 XCSE 20221108 12:35:34.621000 32 851 XCSE 20221108 12:35:34.621000 10 851 XCSE 20221108 13:12:34.590000 23 851 XCSE 20221108 13:12:34.590000 33 851 XCSE 20221108 13:12:34.590000 33 850 XCSE 20221108 13:16:58.487000 33 849 XCSE 20221108 13:35:01.401000 23 849 XCSE 20221108 13:35:01.401000 9 849 XCSE 20221108 13:35:01.401000 33 849 XCSE 20221108 13:35:01.401000 32 851 XCSE 20221108 14:32:03.283000 14 853 XCSE 20221108 14:42:27.133000 28 853 XCSE 20221108 14:42:27.133000 30 853 XCSE 20221108 14:42:27.133000 5 852 XCSE 20221108 14:42:27.155000 56 852 XCSE 20221108 14:42:27.155000 36 852 XCSE 20221108 14:42:27.155000 20 853 XCSE 20221108 14:42:27.174000 70 853 XCSE 20221108 14:42:27.174000 17 853 XCSE 20221108 14:42:27.174000 30 853 XCSE 20221108 14:42:27.174000 70 853 XCSE 20221108 14:42:27.215000 3 853 XCSE 20221108 14:42:27.215000 22 853 XCSE 20221108 14:50:58.353000 18 853 XCSE 20221108 14:50:58.353000 41 854 XCSE 20221108 15:15:31.195000 141 854 XCSE 20221108 15:15:31.195000 70 854 XCSE 20221108 15:15:31.195000 24 854 XCSE 20221108 15:15:31.195000 96 853 XCSE 20221108 15:15:31.221000 64 853 XCSE 20221108 15:26:57.366000 32 853 XCSE 20221108 15:26:57.366000 3 854 XCSE 20221108 15:31:06.011000 62 854 XCSE 20221108 15:31:06.011000 31 854 XCSE 20221108 15:38:42.861000 94 854 XCSE 20221108 15:39:06.037000 8 854 XCSE 20221108 15:39:06.037000 35 854 XCSE 20221108 15:39:06.060000 32 854 XCSE 20221108 15:42:38.872000 20 853 XCSE 20221108 15:48:54.148000 48 853 XCSE 20221108 15:52:25.700000 34 853 XCSE 20221108 15:52:25.700000 33 853 XCSE 20221108 15:52:25.700000 20 853 XCSE 20221108 15:52:25.700000 34 853 XCSE 20221108 15:52:25.700000 33 853 XCSE 20221108 15:52:41.015000 31 852 XCSE 20221108 16:00:16.892000 32 852 XCSE 20221108 16:00:16.892000 31 852 XCSE 20221108 16:00:16.892000 31 852 XCSE 20221108 16:00:16.892000 31 852 XCSE 20221108 16:00:16.892000 33 852 XCSE 20221108 16:01:27.235000 34 851 XCSE 20221108 16:02:18.297000 3 851 XCSE 20221108 16:02:34.305000 15 853 XCSE 20221108 16:12:58.510000 48 853 XCSE 20221108 16:12:58.510000 70 853 XCSE 20221108 16:15:39.107000 27 853 XCSE 20221108 16:15:39.107000 1 853 XCSE 20221108 16:20:01.163000 31 853 XCSE 20221108 16:20:13.188000 9 852 XCSE 20221108 16:22:57.220000 23 852 XCSE 20221108 16:22:57.220000 30 852 XCSE 20221108 16:30:49.348083 2 848 XCSE 20221109 9:00:05.311000 30 848 XCSE 20221109 9:00:05.311000 31 849 XCSE 20221109 9:01:21.076000 31 848 XCSE 20221109 9:04:05.096000 31 848 XCSE 20221109 9:06:49.615000 26 846 XCSE 20221109 9:07:05.038000 31 849 XCSE 20221109 9:14:29.213000 62 850 XCSE 20221109 9:24:46.288000 62 850 XCSE 20221109 9:27:51.129000 61 850 XCSE 20221109 9:32:31.881000 33 849 XCSE 20221109 9:32:53.207000 33 849 XCSE 20221109 9:32:53.207000 31 848 XCSE 20221109 9:35:15.458000 63 846 XCSE 20221109 9:54:12.004000 31 846 XCSE 20221109 9:54:12.004000 32 846 XCSE 20221109 9:54:12.004000 1 845 XCSE 20221109 10:03:45.061000 1 845 XCSE 20221109 10:15:20.367000 30 845 XCSE 20221109 10:15:20.367000 70 845 XCSE 20221109 10:18:50.526000 8 845 XCSE 20221109 10:18:50.526000 2 844 XCSE 20221109 10:21:11.873000 1 844 XCSE 20221109 10:21:11.873000 29 844 XCSE 20221109 10:21:11.873000 51 844 XCSE 20221109 10:31:17.606000 31 844 XCSE 20221109 10:36:33.521000 31 844 XCSE 20221109 10:41:44.511000 64 844 XCSE 20221109 10:46:47.690000 62 845 XCSE 20221109 10:53:51.488000 35 845 XCSE 20221109 10:53:51.488000 30 844 XCSE 20221109 11:03:20.172000 2 844 XCSE 20221109 11:03:20.172000 31 844 XCSE 20221109 11:04:36.627000 32 845 XCSE 20221109 11:12:40.867000 11 846 XCSE 20221109 11:22:45.836000 21 846 XCSE 20221109 11:22:45.836000 33 847 XCSE 20221109 11:36:08.681000 70 847 XCSE 20221109 11:43:37.416000 2 847 XCSE 20221109 11:43:37.416000 28 848 XCSE 20221109 11:49:47.263000 35 848 XCSE 20221109 11:49:47.272000 31 848 XCSE 20221109 11:49:47.272000 31 848 XCSE 20221109 11:54:06.123000 31 848 XCSE 20221109 11:54:06.123000 31 850 XCSE 20221109 12:06:59.589000 96 852 XCSE 20221109 12:39:37.948000 33 851 XCSE 20221109 12:40:01.124000 31 850 XCSE 20221109 13:13:38.089000 31 849 XCSE 20221109 13:16:05.258000 31 849 XCSE 20221109 13:48:14.682000 99 850 XCSE 20221109 14:39:06.018000 200 851 XCSE 20221109 15:15:13.408080 54 851 XCSE 20221109 15:15:13.408098 22 850 XCSE 20221109 15:27:45.979005 147 850 XCSE 20221109 15:33:10.897538 73 850 XCSE 20221109 15:33:10.906375 258 850 XCSE 20221109 15:33:10.906397 700 851 XCSE 20221109 16:20:08.396711 34 845 XCSE 20221110 9:04:47.245000 32 845 XCSE 20221110 9:05:22.117000 9 845 XCSE 20221110 9:06:44.868000 23 845 XCSE 20221110 9:06:44.868000 34 845 XCSE 20221110 9:10:22.097000 32 844 XCSE 20221110 9:21:09.247000 32 843 XCSE 20221110 9:29:18.345000 33 844 XCSE 20221110 9:38:29.965000 35 840 XCSE 20221110 9:47:02.168000 32 840 XCSE 20221110 9:51:05.172000 32 839 XCSE 20221110 9:59:10.715000 6 838 XCSE 20221110 10:11:44.790000 26 840 XCSE 20221110 10:42:51.873000 116 843 XCSE 20221110 10:51:15.084000 59 844 XCSE 20221110 11:13:27.130000 31 842 XCSE 20221110 11:20:56.120000 31 842 XCSE 20221110 11:25:27.492000 1 842 XCSE 20221110 11:25:27.492000 33 843 XCSE 20221110 11:29:02.830000 34 842 XCSE 20221110 11:29:15.504000 33 840 XCSE 20221110 11:46:51.141000 32 839 XCSE 20221110 11:57:03.739000 22 841 XCSE 20221110 12:18:46.425000 65 841 XCSE 20221110 12:23:48.824000 34 841 XCSE 20221110 12:28:22.736000 1 842 XCSE 20221110 13:08:23.381000 34 842 XCSE 20221110 13:08:23.381000 33 843 XCSE 20221110 13:46:05.236000 1 843 XCSE 20221110 13:46:05.236000 1 843 XCSE 20221110 13:46:05.236000 15 843 XCSE 20221110 13:46:05.236000 15 843 XCSE 20221110 13:46:56.776000 17 843 XCSE 20221110 13:46:56.776000 34 844 XCSE 20221110 14:02:37.137000 15 852 XCSE 20221110 14:31:23.829000 63 851 XCSE 20221110 14:31:24.778000 5 851 XCSE 20221110 14:31:24.778000 29 850 XCSE 20221110 14:31:47.236000 5 850 XCSE 20221110 14:31:47.236000 5 853 XCSE 20221110 14:37:05.097000 27 853 XCSE 20221110 14:37:05.097000 32 853 XCSE 20221110 14:43:30.033000 19 853 XCSE 20221110 14:44:10.039000 22 851 XCSE 20221110 14:46:13.165000 32 851 XCSE 20221110 14:57:04.821000 34 850 XCSE 20221110 14:57:38.477000 33 849 XCSE 20221110 15:01:28.129000 33 849 XCSE 20221110 15:01:28.129000 32 848 XCSE 20221110 15:05:39.970000 35 848 XCSE 20221110 15:18:55.747000 34 847 XCSE 20221110 15:19:07.374000 32 849 XCSE 20221110 15:26:52.026000 33 847 XCSE 20221110 15:30:00.476000 7 848 XCSE 20221110 15:35:23.198000 32 848 XCSE 20221110 15:35:23.198000 32 846 XCSE 20221110 15:36:20.665000 34 846 XCSE 20221110 15:39:08.859000 34 845 XCSE 20221110 15:41:12.805000 34 844 XCSE 20221110 15:45:34.239000 32 844 XCSE 20221110 15:45:34.442000 33 842 XCSE 20221110 15:48:46.534000 34 847 XCSE 20221110 15:55:51.440000 33 849 XCSE 20221110 16:00:22.923000 34 849 XCSE 20221110 16:02:27.363000 33 849 XCSE 20221110 16:16:33.604000 33 849 XCSE 20221110 16:31:04.718000 27 848 XCSE 20221110 16:33:53.150000 7 848 XCSE 20221110 16:33:53.150000 39 848 XCSE 20221110 16:41:03.924940 33 851 XCSE 20221111 9:00:29.034000 31 850 XCSE 20221111 9:06:16.537000 20 852 XCSE 20221111 9:17:54.847000 32 851 XCSE 20221111 9:18:12.596000 96 854 XCSE 20221111 9:30:19.056000 31 852 XCSE 20221111 9:35:34.440000 32 851 XCSE 20221111 9:39:10.889000 33 855 XCSE 20221111 9:53:35.526000 32 855 XCSE 20221111 9:59:52.837000 33 854 XCSE 20221111 10:02:15.072000 31 854 XCSE 20221111 10:09:51.118000 30 854 XCSE 20221111 10:50:52.177000 31 854 XCSE 20221111 10:50:52.177000 30 854 XCSE 20221111 10:50:52.177000 31 854 XCSE 20221111 10:50:52.177000 31 853 XCSE 20221111 10:50:52.311000 31 854 XCSE 20221111 10:52:39.349000 32 853 XCSE 20221111 10:54:28.790000 33 852 XCSE 20221111 11:01:14.347000 32 851 XCSE 20221111 11:06:45.139000 31 849 XCSE 20221111 11:22:41.974000 30 849 XCSE 20221111 11:22:41.974000 3 848 XCSE 20221111 11:25:53.377000 30 848 XCSE 20221111 11:25:53.377000 32 847 XCSE 20221111 11:34:37.125000 31 846 XCSE 20221111 11:40:15.898000 33 846 XCSE 20221111 11:51:16.915000 7 846 XCSE 20221111 11:51:16.915000 26 846 XCSE 20221111 11:59:22.102000 7 846 XCSE 20221111 11:59:22.102000 6 846 XCSE 20221111 12:06:53.723000 5 846 XCSE 20221111 12:11:31.170000 7 846 XCSE 20221111 12:11:31.186000 30 846 XCSE 20221111 12:11:31.186000 6 846 XCSE 20221111 12:11:31.186000 13 846 XCSE 20221111 12:11:31.186000 4 845 XCSE 20221111 12:12:06.584000 31 846 XCSE 20221111 12:44:53.966000 31 846 XCSE 20221111 12:44:53.966000 30 846 XCSE 20221111 12:44:53.966000 33 845 XCSE 20221111 12:45:06.953000 33 845 XCSE 20221111 12:49:49.453000 63 847 XCSE 20221111 13:52:20.496000 31 847 XCSE 20221111 13:53:11.151000 32 847 XCSE 20221111 13:53:11.151000 32 847 XCSE 20221111 13:53:11.151000 31 848 XCSE 20221111 14:13:30.471000 32 848 XCSE 20221111 14:28:29.345000 1 850 XCSE 20221111 15:04:38.312000 63 849 XCSE 20221111 15:04:50.231000 31 849 XCSE 20221111 15:04:50.231000 31 848 XCSE 20221111 15:05:41.499000 3 848 XCSE 20221111 15:13:49.323000 29 848 XCSE 20221111 15:13:49.323000 32 846 XCSE 20221111 15:23:50.254000 31 847 XCSE 20221111 15:44:43.536000 93 847 XCSE 20221111 15:44:43.536000 95 848 XCSE 20221111 16:00:00.164000 70 848 XCSE 20221111 16:00:58.047000 5 848 XCSE 20221111 16:00:58.047000 2 848 XCSE 20221111 16:00:58.089000 2 848 XCSE 20221111 16:00:58.130000 2 848 XCSE 20221111 16:00:58.130000 30 848 XCSE 20221111 16:01:00.060000 31 848 XCSE 20221111 16:01:51.889000 33 848 XCSE 20221111 16:07:37.032000 91 850 XCSE 20221111 16:30:29.082000 31 850 XCSE 20221111 16:30:48.549000 229 850 XCSE 20221111 16:35:01.430434

