Børsmeddelelse nr. 34.2022 Ennogie modtager tysk B2B ordre til erhverv

Ennogie har d.d. indgået aftale med Betriebswerk GmbH & Co KG om levering og montage af bygningsintegreret solcelletag til et repurposing-projekt af et tidligere jernbane-område udviklet af Architekturbüro AAg. Projektet er beliggende i Heidelberg, Tyskland og omfatter en tagflade på ca. 1.675 m2. Læs mere om projektet her: https://betriebswerk.de

Ordreværdien placerer ordren i niveau B (mellem DKK 2-5m) i selskabets ordrehieraki (læs mere herom i selskabets børsmeddelelse nr. 05.2022 af den 17. marts 2022).

”Dette er vores første store ordre i Tyskland til et projekt, der ikke er boliger. Og vi er særligt stolte af at være inviteret med ind i et vigtigt repurposing-projekt som dette, der kan inspirere udviklere i hele Tyskland til at tænke Ennogies solcelletag ind i deres projekter.” Udtaler Dr. Stephan Tölpe, CEO Ennogie Deutschland GmbH.

Ordren leveres 2. og 3. kvartal 2023.

