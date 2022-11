Le PDG d'Evaxion commente l'orientation stratégique du groupe

French German

COPENHAGUE, Danemark, 14 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies à l'aide de l'Intelligence Artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui son intention de mettre davantage l'accent sur ses principaux actifs en oncologie, EVX-01 et EVX-02/03, afin de les amener au stade de preuve de concept clinique et d'un octroi de licence. La Société prévoit en outre un partenariat préclinique pour ses programmes au stade de développement précoce et relatifs aux maladies infectieuses.



« Je suis profondément impressionné par les plateformes d'IA et la qualité des programmes innovants qu'Evaxion a développés. La Société est en possession de plusieurs actifs de premier plan dans les domaines de l'oncologie et des maladies infectieuses. Cependant, dans le marché actuel de la biotechnologie, nous reconnaissons pleinement le besoin croissant de concentrer nos activités. Par conséquent, nos ressources seront dirigées vers nos principaux actifs cliniques en immunothérapie personnalisée contre le cancer », déclare Per Norlén, nouveau Directeur général de la Société. M. Norlén poursuit :

« Nous nous concentrerons principalement sur notre programme de phase IIb pour EVX-01 et notre programme de phase I/IIa pour EVX-02/03. En ce qui concerne nos programmes au stade de développement précoce pour les maladies infectieuses, comme notre vaccin contre le staphylocoque doré, nous avons l'intention de les développer en partenariat, plutôt que de les amener nous-mêmes au stade de développement clinique. »

Comme annoncé précédemment par la Société, le programme EVX-01 a récemment commencé à recruter des patients pour l'essai mondial de la phase IIb sur le mélanome métastatique. Entre temps, l'essai de la phase I/IIa de l’EVX-02 basé sur l'ADN se déroule comme prévu, et la lecture des données est actuellement prévue pour le milieu de l'année 2023. Le vaccin ADN de nouvelle génération, EVX-03 , s'appuie sur EVX-02 et offre un potentiel d'efficacité encore plus élevé grâce à un mécanisme intégré qui stimule le système immunitaire. Suite aux données sur EVX-02, la Société prévoit de soumettre un dépôt réglementaire d'EVX-03, ce qui pourrait permettre à Evaxion d'avancer EVX-03 plus rapidement au stade de preuve de concept clinique.

Per Norlén explique : « Nous avons généré des données précliniques très prometteuses sur EVX-03 qui démontrent que cette nouvelle génération d'immunothérapie basée sur l'ADN a le potentiel de surpasser les technologies existantes. Je crois que ce concept véritablement novateur fait d'Evaxion un acteur de premier plan dans le domaine des immunothérapies personnelles contre le cancer. Nous attendons maintenant la fin de l'essai d'EVX-02 pour saisir pleinement les données cliniques et intégrer leurs enseignements dans la prochaine étude sur EVX-03. Cela nous permettra de faire avancer EVX-03 très rapidement et avec qualité vers la phase clinique II. »

