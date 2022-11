Leigh Hughes devient le chef de la direction permanent de React Gaming

English French

MONTRÉAL, 14 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a retenu Leigh Hughes comme son chef de la direction permanent.



« Leigh a prouvé qu'il était un leader solide depuis sa nomination en tant que chef de la direction par intérim en juin et nous sommes ravis qu'il ait accepté de rester en tant que chef de la direction permanent de React Gaming, » a déclaré Philip Nolan, administrateur chez React Gaming. « Son sens aigu des affaires et son leadership nous ont amenés à travailler en équipe et ont déjà produit des résultats très positifs, notamment avec les différents partenariats qui ont été conclus et la poursuite de nos activités pour stimuler la croissance. Nous sommes convaincus que Leigh a la capacité de dégager le plein potentiel de React Gaming et de créer une valeur durable à long terme pour nos actionnaires. »



Comme nous l'avons mentionné auparavant, Leigh Hughes est un entrepreneur et un spécialiste du capital de risque qui possède plus de 20 ans d'expérience auprès d'entreprises privées et publiques dans le monde entier, notamment en Amérique du Nord, en Australie et dans la région de l’Asie-Pacifique. Il est également le fondateur de COMVERJ Ventures, qui aide ses clients à identifier les opportunités de changement dans les domaines des fusions et acquisitions, des marchés de capitaux, de la stratégie commerciale et de l'innovation. COMVERJ Ventures a travaillé avec de nombreuses sociétés publiques aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Europe.



« Je suis fier et ravi de poursuivre ma relation avec React Gaming sur une base permanente et je suis profondément engagé à faire un succès de cette entreprise prometteuse, » a déclaré Leigh Hughes, chef de la direction de React Gaming. « Depuis ma nomination en tant que chef de la direction par intérim, notre équipe a travaillé sans relâche afin que React Gaming atteigne son objectif de devenir un leader dans le secteur du esport. Au cours des derniers mois, nous avons posé des bases solides qui nous permettront de faire croître nos différentes filiales sur les marchés B2B et B2C, tout en continuant à privilégier la génération de revenus et la rentabilité. Notre financement actuel et la nouvelle structure d'actions proposée, qui ont été bien accueillis par les investisseurs existants et nouveaux, soutiendront également nos initiatives de croissance, sur lesquelles nous espérons partager des nouvelles très bientôt. Mon objectif ultime en tant que chef de la direction et actionnaire important est de créer une stratégie de sortie qui sera bénéfique pour tous nos actionnaires. »



Détails supplémentaires sur le regroupement des actions de 4 : 1



La Société a également le plaisir d'annoncer des détails supplémentaires concernant le regroupement proposé de son capital-actions émis et en circulation (le « Regroupement d'actions ») en référence à son communiqué de presse du 24 octobre 2022.



Lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des détenteurs d'actions ordinaires de la Société (les « Actionnaires ») qui se tiendra le 17 novembre 2022, il sera demandé aux Actionnaires d'examiner et, s'ils le jugent approprié, d'adopter, avec ou sans modification, une résolution spéciale approuvant le Regroupement d'actions sur la base de quatre actions ordinaires avant regroupement pour chaque action ordinaire après regroupement. Dans le cas où le Regroupement d'actions ferait en sorte qu'un actionnaire inscrit détienne une fraction d'action ordinaire après le Regroupement d'actions, cette fraction d'action ordinaire sera arrondie au nombre entier inférieur le plus proche et toute fraction d'action ordinaire après le Regroupement d'actions sera annulée sans paiement de contrepartie. À tous les autres égards, les actions ordinaires après le Regroupement d'actions auront les mêmes caractéristiques que les actions ordinaires existantes. Le Regroupement d'actions ne modifiera pas de façon importante la participation proportionnelle d'un Actionnaire dans la Société, même si un plus petit nombre d'actions ordinaires représentera cette participation. La Société compte actuellement 167 439 734 actions ordinaires émises et en circulation. Après le Regroupement d'actions, la Société aura environ 41 859 933 actions ordinaires émises et en circulation, avant l'arrondissement des fractions d'actions ordinaires.



La Société propose d'effectuer le Regroupement d'actions parce qu'elle croit que la nouvelle structure de capital améliorera sa capacité à réaliser des financements futurs. La Société croit également que la nouvelle structure de capital sera plus attrayante pour les actionnaires institutionnels potentiels et aidera la direction dans ses efforts visant à élargir et à diversifier la base d'actionnaires de la Société, avec pour objectif d'établir un prix de négociation qui reflète plus précisément la valeur sous-jacente et le potentiel futur de ses activités.



La Société ne changera pas de nom dans le cadre du Regroupement d'actions.



La réalisation du Regroupement d'actions est sujette à l'approbation des actionnaires et de la Bourse de croissance TSX.



React Gaming Group (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming.



