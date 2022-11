Les conducteurs québécois sont massivement en accord avec l’importance d’investir dans des pneus d’hiver malgré la hausse du coût de la vie : sondage

English French

Ce sont 81 % des automobilistes québécois qui affirment que leurs pneus d’hiver leur ont évité un accident de la route ou une collision avec une personne



MONTRÉAL, 14 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un nouveau sondage Léger commandé par l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC), qui représente les fabricants de pneus au Canada, 93 % des conducteurs québécois estiment qu’il est important d’investir dans des pneus d’hiver malgré les fortes augmentations du coût de la vie cette année.

« Les Québécois ont toujours eu une meilleure connaissance des avantages essentiels en lien avec la sécurité que procurent les pneus d’hiver », déclare Carol Hochu, présidente et chef de la direction de l’ACPC. « Au fil des ans, les conducteurs québécois ont ouvert la voie et motivé des millions de personnes au Canada anglais à investir dans des pneus d’hiver. Le fait que les Québécois, en majorité écrasante, accordent une telle importance à leurs pneus d’hiver en dit long sur leur compréhension de la tenue de route et de la puissance de freinage exceptionnelles des pneus d’hiver. »

Le rapport sur les pneus d’hiver 2022 de l’ACPC révèle que l’utilisation des pneus d’hiver à l’échelle nationale, à l’extérieur du Québec, atteint maintenant 63 %. Ce taux d’utilisation des pneus d’hiver contraste fortement avec l’expérience au Québec. En effet, les fabricants de pneus estiment que 90 % des conducteurs québécois chaussaient déjà des pneus d’hiver avant l’entrée en vigueur de la loi sur les pneus d’hiver de la province, qui remonte à 2008.

Pictogramme des trois sommets avec flocon de neige

Depuis 2014, les pneus d’hiver de tous les véhicules de tourisme québécois doivent afficher le symbole du flocon de neige et des trois sommets (aussi appelé « symbole alpin »). Ce symbole indique que le pneu respecte ou dépasse les normes de Transports Canada, du gouvernement du Québec et de l’industrie du pneu en matière d’adhérence dans la neige.

Le choix qui s’offre aux Québécois

À l’achat de pneus d’hiver, les Québécois ont le choix. Ils peuvent opter pour des pneus toutes-saisons avec un symbole alpin ou pour des pneus d’hiver dédiés spécialement conçus pour être utilisés dans toutes les conditions de conduite par temps froid.

À vrai dire, les distinctions entre ces deux options ne sont pas toujours évidentes. Il importe que les acheteurs de pneus sachent que les pneus toutes-saisons avec un symbole alpin, bien que répondant à la définition d’un pneu d’hiver, sont plutôt un compromis. Certes, les pneus toutes-saisons affichant un symbole alpin offrent une meilleure traction que les pneus toutes-saisons sans symbole, mais ils sont conçus pour servir toute l’année et seulement en cas de chutes de neige occasionnelles et modérées. Autrement dit, cette catégorie de pneus risque de ne pas offrir une traction adéquate pour une performance optimale dans des conditions de conduite hivernales ardues, comme celles du Québec.

En revanche, les pneus d’hiver dédiés sont conçus spécifiquement pour la conduite par temps froid et présentent des composés souples de la bande de roulement qui conservent leur flexibilité même à des températures inférieures à -30 °C. À une température égale ou inférieure à 7 °C, les capacités de traction des pneus d’hiver dédiés offrent un meilleur contrôle sur toutes les surfaces routières par temps froid. De plus, les distances d’arrêt sont plus courtes, tant sur une surface sèche, couverte de glace, de neige ou de neige fondante.

La conclusion est incontournable : la traction et le freinage supérieurs font des pneus d’hiver dédiés le choix le plus sûr, et de loin.

Des tests rigoureux

Tous les pneus d’hiver fabriqués par les fabricants membres de l’ACPC sont soumis à des tests rigoureux et sophistiqués. Le test d’adhérence ASTM F-1805 est une norme rigoureuse qui établit les normes de performance. Seuls les pneus dotés d’une conception, d’une bande de roulement et de composés de caoutchouc issus d’une ingénierie avancée peuvent satisfaire à cette norme de performance ou la dépasser. Conformément à la réglementation fédérale canadienne relevant de Transports Canada, tous les pneus portant le pictogramme trois sommets/flocon doivent avoir subi ce test avec succès.

Méthodologie du sondage

Une enquête auprès de 1 605 conducteurs canadiens, dont 368 Québécois, a été réalisée en ligne, du 21 au 30 octobre 2022, grâce au panel en ligne de Léger. Un échantillon probabiliste de la même taille donnerait une marge d’erreur de +/-2,4 %, 19 fois sur 20.

À propos de l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc

L’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC/TRAC; www.tracanada.ca) est l’association commerciale nationale représentant les fabricants de pneus, les fabricants et importateurs d’autres produits de caoutchouc, ainsi que les recycleurs du caoutchouc et les fournisseurs dont les produits et services sont reliés à l’industrie. L’ACPC est vouée à sensibiliser les conducteurs au bon entretien des pneus et à leur utilisation appropriée. L’un des objectifs clés de ses activités durant les mois froids de l’hiver consiste à promouvoir la conduite hivernale sécuritaire et à mieux faire connaître les avantages qu’offrent les pneus d’hiver en termes de performance et de sécurité.

Contact média :

Stéphane Prud’homme

Associé, Xposure PR

Courriel : stephane@reputationetcie.ca

Téléphone : 514 756-9044

ACPC :

www.tracanada.ca

Twitter : @BeTireSmartCA

Facebook : betiresmartCA

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7d1aa45-3394-4d16-964e-2ce2603375d7