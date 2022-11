Pliops, SC22에서 TYAN과 공동으로 업계 최고 수준 신뢰성 갖춘 NVMe 스토리지 시연 예정

Pliops XDP와 TYAN 서버 결합되어 하이퍼스케일, HPC 유스 케이스와 관련된 RAID 문제에 대응

November 14, 2022 10:00 ET | Source: Pliops Ltd. Pliops Ltd.

San Jose, California, UNITED STATES