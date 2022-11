Pliops,TYAN在SC22大會展示了達到行業領先可靠性水準的NVMe存儲

Pliops XDP和TYAN服務器相結合,用以解決Hyperscaler和HPC使用案例中的RAID難題

November 14, 2022 10:00 ET | Source: Pliops Ltd. Pliops Ltd.

San Jose, California, UNITED STATES