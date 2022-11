Caisse Française de Financement Local : EMTN 2022-11

English French

Issy les Moulineaux, 14 novembre 2022



Caisse Française de Financement Local a décidé d'émettre des Obligations Foncières en date du 16 novembre 2022, pour un montant de 750.000.000 d’Euros à taux fixe, à échéance le 16 novembre 2027.

Le produit net de l’émission sera utilisé pour financer et/ou refinancer, en partie ou en totalité des prêts verts (« Eligible Green Loans ») décrits dans le SFIL Group Green, Social and Sustainability Bond Framework disponible sur le site de l’émetteur.

Le Prospectus de Base en date du 10 juin 2022 et les suppléments en date du 27 septembre 2022 et 2 novembre 2022 relatif au Programme d'émission d'obligations (Euro Medium Term Note Programme) par l'Autorité des Marchés Financiers sont disponibles sur le site de l'émetteur (www.caissefrancaisedefinancementlocal.fr), à l'adresse de son siège social : 1-3 rue du Passeur de Boulogne, 92130 Issy les Moulineaux Cedex, France, et auprès de l'agent payeur désigné dans le Prospectus de Base.

Les Final Terms relatifs à l'émission seront déposés à l'AMF (www.amf-france.org) et seront disponibles sur le site de la Bourse de Luxembourg ( www.bourse.lu ), à l'adresse du siège social de l'émetteur et auprès de l'agent payeur.





Pièce jointe