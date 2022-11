TOUAX : Activité en progression à fin septembre 2022

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 14 novembre 2022 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Activité en progression à fin septembre 2022

Revenus de 120,2 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année, en hausse de 37,5 millions d’euros (+45,3 %)

La performance du Groupe continue d’être bien orientée dans un contexte économique mondial plus incertain.

Le total des produits retraités des activités à la fin du 3e trimestre 2022 s’élève à 120,2 millions d’euros (112,8 millions d’euros à devises et périmètre constants1), contre 82,7 millions d’euros à la même période en 2021, en hausse de 37,5 millions d’euros (+45,3 %). L’effet de change favorable lié au dollar, localisé sur l’activité Conteneurs, est de 7,2 millions d’euros.

Produits retraités des activités (*) T1 2022



T2 2022



T3 2022



TOTAL 2022



T1 2021



T2 2021



T3 2021



TOTAL 2021



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 15 509 16 909 17 178 49 596 13 229 13 633 14 480 41 342 Prestations annexes 5 732 4 884 7 390 18 006 2 745 3 747 5 530 12 022 Total activité locative 21 241 21 793 24 568 67 602 15 974 17 380 20 010 53 364 Ventes de matériels détenus en propre 14 862 14 249 15 392 44 503 7 085 8 328 9 132 24 545 Total activité vente de matériels 14 862 14 249 15 392 44 503 7 085 8 328 9 132 24 545 Total Activité en propriété 36 103 36 042 39 960 112 105 23 059 25 708 29 142 77 909 Commissions de syndication 0 2 522 65 2 587 17 946 48 1 011 Commissions de gestion 978 986 1 083 3 047 897 891 895 2 683 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 336 1 349 801 2 486 591 358 181 1 130 Total Activité de gestion 1 314 4 857 1 949 8 120 1 505 2 195 1 124 4 824 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 6 6 0 6 0 6 Total Autres 0 0 6 6 0 6 0 6 Total Produits retraités des activités 37 417 40 899 41 915 120 231 24 564 27 909 30 266 82 739

(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.

Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de ventes et des commissions de gestion.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.

DYNAMISME DES ACTIVITÉS EN PROPRIÉTÉ ET EN GESTION A FIN SEPTEMBRE 2022

Les activités en propriété progressent de +34,2 millions d’euros sur 9 mois, avec des augmentations respectives de 14,2 millions d’euros pour l’activité locative et de +20,0 millions d’euros pour l’activité vente de matériels grâce aux cessions de conteneurs pour compte propre, qui surperforment.

L’activité de gestion augmente de +3,3 millions d’euros, avec une hausse de +1,6 million d’euros des commissions de syndication (activités Wagons de fret et Conteneurs) et des commissions de vente sur les matériels d’occasion appartenant aux investisseurs (+1,4 million d’euros, dans l’activité Conteneurs).

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

L’activité Wagons de Fret progresse (+11,3 %), à 40,4 millions d’euros sur 9 mois :

L’activité en propriété est en hausse de +3,6 millions d’euros, grâce à l’augmentation du chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre (+15,7 %), portée par l’amélioration du taux d’utilisation (87,1 % contre 84,6 % sur la même période de 2021) et par la mise en location de wagons nouvellement acquis.

L’activité de gestion est également en hausse, avec des commissions de syndication progressant de 0,4 million d’euros avec les opérations réalisées en juin 2022.

L’activité Barges Fluviales augmente son chiffre d’affaires de 5,1 millions d’euros grâce au dynamisme de l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin. Le taux d’utilisation du 3e trimestre 2022 atteint un niveau proche de 100 % dans la division.

L’activité Conteneurs affiche une forte hausse de +33,9 millions d’euros. La performance de l’activité locative reste soutenue (+5,4 millions d’euros) avec un taux d’utilisation moyen sur la période à 98,1 %. Mais l’essentiel de la hausse provient des ventes de matériels détenus en propre (activité de négoce de conteneurs neufs) qui augmentent de +25,8 millions d’euros. L’activité de gestion progresse de +2,8 millions d’euros sous l’effet des commissions de syndication du second trimestre et des commissions de vente de matériels d’investisseurs.

L’activité Constructions Modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers », est en diminution de 5,6 millions d’euros avec moins de projets livrés qu’en 2021.

Produits retraités des activités T1 2022



T2 2022



T3 2022



TOTAL 2022



T1 2021



T2 2021



T3 2021



TOTAL 2021



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 10 544 11 142 11 292 32 978 9 152 9 223 10 123 28 498 Prestations annexes 1 858 1 177 1 820 4 855 1 873 1 724 1 951 5 548 Total activité locative 12 402 12 319 13 112 37 833 11 025 10 947 12 074 34 046 Ventes de matériels détenus en propre 110 238 369 717 320 403 162 885 Total activité vente de matériels 110 238 369 717 320 403 162 885 Total Activité en propriété 12 512 12 557 13 481 38 550 11 345 11 350 12 236 34 931 Commissions de syndication 0 446 1 447 0 0 0 0 Commissions de gestion 466 451 507 1 424 463 470 451 1 384 Total Activité de gestion 466 897 508 1 871 463 470 451 1 384 Total Wagons de Fret 12 978 13 454 13 989 40 421 11 808 11 820 12 687 36 315 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 619 1 789 1 869 5 277 1 688 1 745 1 770 5 203 Prestations annexes 1 807 2 385 3 788 7 980 683 972 1 286 2 941 Total activité locative 3 426 4 174 5 657 13 257 2 371 2 717 3 056 8 144 Ventes de matériels détenus en propre 0 0 0 0 41 0 0 41 Total activité vente de matériels 0 0 0 0 41 0 0 41 Total Activité en propriété 3 426 4 174 5 657 13 257 2 412 2 717 3 056 8 185 Commissions de gestion 14 5 11 30 6 6 5 17 Total Activité de gestion 14 5 11 30 6 6 5 17 Total Barges Fluviales 3 440 4 179 5 668 13 287 2 418 2 723 3 061 8 202 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 3 342 3 973 4 013 11 328 2 384 2 654 2 572 7 610 Prestations annexes 2 070 1 325 1 779 5 174 191 1 054 2 297 3 542 Total activité locative 5 412 5 298 5 792 16 502 2 575 3 708 4 869 11 152 Ventes de matériels détenus en propre 13 205 12 575 12 967 38 747 3 480 3 524 5 991 12 995 Total activité vente de matériels 13 205 12 575 12 967 38 747 3 480 3 524 5 991 12 995 Total Activité en propriété 18 617 17 873 18 759 55 249 6 055 7 232 10 860 24 147 Commissions de syndication 0 2 076 64 2 140 17 946 48 1 011 Commissions de gestion 498 530 565 1 593 428 415 439 1 282 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 336 1 349 801 2 486 591 358 181 1 130 Total Activité de gestion 834 3 955 1 430 6 219 1 036 1 719 668 3 423 Total Conteneurs 19 451 21 828 20 189 61 468 7 091 8 951 11 528 27 570 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 4 5 4 13 5 11 15 31 Prestations annexes -3 -3 3 -3 -2 -3 -4 -9 Total activité locative 1 2 7 10 3 8 11 22 Ventes de matériels détenus en propre 1 547 1 436 2 056 5 039 3 244 4 401 2 979 10 624 Total activité vente de matériels 1 547 1 436 2 056 5 039 3 244 4 401 2 979 10 624 Total Activité en propriété 1 548 1 438 2 063 5 049 3 247 4 409 2 990 10 646 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 6 6 0 6 0 6 Total Autres 0 0 6 6 0 6 0 6 Total Divers & éliminations 1 548 1 438 2 069 5 055 3 247 4 415 2 990 10 652 Total Produits retraités des activités 37 417 40 899 41 915 120 231 24 564 27 909 30 266 82 739

PERSPECTIVES

Dans le contexte actuel de tensions inflationnistes et de hausse des taux d’intérêt, Touax poursuit le déploiement de ses activités grâce à un modèle économique résilient et des revenus récurrents basés sur des contrats à long terme. Le Groupe entend saisir toute nouvelle opportunité d’acquisition d’actifs dans les prochains mois, tout en adoptant une politique prudente d’investissements. Le contexte inflationniste actuel bénéficie par ailleurs à la valorisation du parc d’actifs détenus. Il est cependant constaté une normalisation des prix dans l’activité conteneur, le prix d’achat des conteneurs neufs revenant aux niveaux moyens de 2020.

D’un point de vue structurel et à moyen/long terme, les perspectives d’activité dans la location longue durée de matériels au service des transports durables restent bien orientées. Nos différentes classes d’actifs profitent du développement des infrastructures, de l’e-commerce et de la logistique intermodale, en lien avec les attentes des consommateurs, des industriels, des pouvoirs publics, et des prêteurs et investisseurs, qui soutiennent les transports verts.

PR OCHAINS RENDEZ-VOUS

22 mars 2023 : Communiqué de Presse sur les résultats annuels (français / anglais)

22 mars 2023 : Présentation des résultats annuels aux analystes financiers, à Paris (en français)

23 mars 2023 : Call investisseurs (en anglais)





Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,3 milliard d’euros sous gestion TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

ANNEXE : Présentation Comptable du Produit des activités

Produits des activités T1 2022



T2 2022



T3 2022



TOTAL 2022



T1 2021



T2 2021



T3 2021



TOTAL 2021



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 15 509 16 909 17 178 49 596 13 229 13 633 14 480 41 342 Prestations annexes 6 578 8 632 8 886 24 096 3 084 3 946 5 887 12 917 Total activité locative 22 087 25 541 26 064 73 692 16 313 17 579 20 367 54 259 Ventes de matériels détenus en propre 14 862 14 249 15 392 44 503 7 085 8 328 9 132 24 545 Total activité vente de matériels 14 862 14 249 15 392 44 503 7 085 8 328 9 132 24 545 Total Activité en propriété 36 949 39 790 41 456 118 195 23 398 25 907 29 499 78 804 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 10 819 10 917 11 382 33 118 11 072 10 912 11 420 33 404 Commissions de syndication 0 2 522 65 2 587 17 946 48 1 011 Commissions de gestion 270 286 364 920 157 166 165 488 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 336 1 349 801 2 486 591 358 181 1 130 Total Activité de gestion 11 425 15 074 12 612 39 111 11 837 12 382 11 814 36 033 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 6 6 0 6 0 6 Total Autres 0 0 6 6 6 6 6 6 Total Produits des activités 48 374 54 864 54 074 157 312 35 235 38 295 41 313 114 843

Tableau de passage de la présentation comptable synthétique à la présentation retraitée

Produits des activités T3 2022 Retraitement



T3 2022 T3 2021 Retraitement



T3 2021 (en milliers d’euros) comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 49 596 49 596 41 342 41 342 Prestations annexes 24 096 -6 090 18 006 12 917 -895 12 022 Total activité locative 73 692 -6 090 67 602 54 259 -895 53 364 Ventes de matériels détenus en propre 44 503 44 503 24 545 24 545 Total activité vente de matériels 44 503 0 44 503 24 545 0 24 545 Total activité en propriété 118 195 -6 090 112 105 78 804 -895 77 909 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 33 118 -33 118 0 33 404 -33 404 0 Commissions de syndication 2 587 2 587 1 011 1 011 Commissions de gestion 920 2 127 3 047 488 2 195 2 683 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 2 486 2 486 1 130 0 1 130 Total activité de gestion 39 111 -30 991 8 120 36 033 -31 209 4 824 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 6 6 6 6 Total Autres 6 0 6 6 0 6 Total Produits des activités 157 312 -37 081 120 231 114 843 -32 104 82 739





1 À structure identique et basé sur les taux moyens de change au 30 septembre 2021

Pièce jointe