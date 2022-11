EthiFinance décerne une médaille de bronze à Voltalia pour sa performance extra-financière en 2022

English French

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables et Entreprise à Mission, est intégré à l’indice Gaïa pour la cinquième année consécutive. Cet indice boursier développé par EthiFinance distingue les valeurs françaises les plus performantes en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Gaïa Research, la filiale de notation extra-financière d’EthiFinance, évalue les entreprises selon un référentiel d’environ 140 critères répartis en quatre piliers : Environnement, Social, Gouvernance et Parties Prenantes. La notation permet d'évaluer le degré de transparence de l’information, la maturité des politiques mises en œuvre ainsi que les progrès réalisés par l’entreprise en matière de développement durable.

Voltalia est en seconde position du classement des entreprises de son secteur. Par ailleurs, Voltalia obtient une médaille de bronze pour sa performance ESG en figurant à la 107ème place des valeurs françaises de l’indice Gaïa sur un total de 371 sociétés évaluées.

Première Entreprise à Mission de son secteur, Voltalia surperforme l’indice Gaïa dans de nombreuses thématiques telles que la lutte contre le changement climatique, le fonctionnement des instances de gouvernance ou encore la relations fournisseurs. Avec une éligibilité de chiffre d’affaires de 89% à la Taxonomie Verte Européenne, Voltalia atténue en effet les impacts du changement climatique.

Voltalia est en constante progression au sein de l’indice Gaïa depuis sa première participation il y a cinq ans, avec en 2022 une note générale de 65/100, en progrès de neuf points par rapport à 2021 (56/100)*, et largement au-dessus de la note moyenne de sa catégorie sectorielle (50/100).

« Nous sommes très fiers de voir notre performance ESG une nouvelle fois reconnue. La constante progression de notre notation par EthiFinance souligne la pertinence de notre mission environnementale et sociale, qui guide notre stratégie opérationnelle et financière. Nous poursuivrons nos actions au bénéfice du climat et du développement humain avec transparence, humilité et ambition », déclare Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

Gaïa Research est l’agence de notation du groupe EthiFinance spécialisée dans l’évaluation des performances ESG des entreprises cotées sur les marchés boursiers européens. Gaïa Research évalue les entreprises de sa couverture selon un référentiel d’environ 140 critères répartis en quatre piliers : Environnement, Social, Gouvernance et Partie Prenantes Externes (ESG-PPE). Le process d’évaluation comprend la collecte et le contrôle des informations ESG disponibles publiquement pendant trois années, une phase de dialogue avec l’entreprise pour compléter et préciser les données collectées et la vérification de la cohérence et homogénéisation des données afin de calculer et publier une notation globale.

* Chaque année, le référentiel Gaïa évolue et de nouveaux critères sont intégrés pour une meilleure prise en compte des différents aspects du développement durable, d’où la mise à jour des notes par rapport au communiqué de presse du 24 novembre 2021.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,4 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 13,6 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses 1 450 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

