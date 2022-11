Promover a educação sobre diabetes para um futuro mais saudável

BRUXELAS, Bélgica, Nov. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- É com prazer que a Associação Internacional de Adoçantes (ISA) renova, no dia de hoje, o seu apoio ao Dia Mundial da Diabetes (WDD) pelo décimo primeiro ano consecutivo, juntando-se ao apelo da Federação Internacional da Diabetes (IDF) para sublinhar a necessidade de existir um melhor acesso e qualidade de educação sobre diabetes, para proteger o amanhã.1



Promover um melhor acesso à educação sobre diabetes

Mais de meio mil milhões de pessoas em todo o mundo vivem atualmente com diabetes e outras milhões estão em risco de desenvolver a doença. Uma em cada duas pessoas com diabetes não sabe que a tem e permanecem sem diagnóstico. Importa ainda realçar que, até 2030, prevê-se que o número de adultos a viver com diabetes irá aumentar até aos 643 milhões e, até 2045, encontrar-se-á nos 784 milhões.2 Neste sentido, as pessoas com diabetes necessitam de um acesso continuado à educação sobre diabetes, incluindo sobre nutrição, de forma a poderem compreender a sua doença e realizarem os respetivos autocuidados diários, essenciais para permanecerem saudáveis e prevenirem complicações.

Participe no workshop organizado pela Federação Mexicana de Diabetes

Os profissionais de saúde são convidados a participar no workshop do dia 23 de novembro de 2022, a decorrer entre as 17h00 e as 19h00, horário da Cidade do México (entre as 00h00 e as 02h00 do dia 24 de novembro, horário padrão da Europa Central), organizado pela Federação Mexicana de Diabetes (Federación Mexicana de Diabetes – FMD) e com o apoio da ISA, sobre o tema “Utilização e benefícios dos adoçantes sem ou de baixas calorias”. Pode encontrar mais informações sobre o programa e a inscrição no workshop aqui.

Descubra as mais recentes orientações nutricionais para a obesidade e a gestão de diabetes

Um webinar da Rede Europeia de Especialistas em Dietética (ESDN) para a Obesidade da Federação Europeia das Associações de Dietistas (EFAD), a decorrer em novembro de 2022 (data final sujeita a confirmação), irá apresentar as mais recentes orientações dietéticas para a obesidade e o controlo e gestão de diabetes, incluindo sobre o contributo dos adoçantes sem ou de baixas calorias.

A educação sobre adoçantes sem ou de baixas calorias pode ajudar as pessoas que vivem com diabetes: campanha da ISA para o WDD 2022

Quer os profissionais de saúde quer as pessoas que vivem com diabetes necessitam de ter um melhor acesso à educação sobre nutrição na diabetes, incluindo sobre o contributo dos adoçantes sem ou de baixas calorias na gestão da doença.

Os adoçantes sem ou de baixas calorias fornecem às pessoas com diabetes um maior número de opções alimentares, ao proporcionar o prazer do sabor doce sem prejudicar o controlo da glicose no sangue.3 Estudos revelam que, ao contrário dos hidratos de carbono, os adoçantes sem ou de baixas calorias não provocam um aumento nos níveis de açúcar no sangue4,5 e que podem ser utilizados em segurança por pessoas com diabetes. Isto é igualmente reconhecido pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), que autorizou a declaração de que os adoçantes sem ou de baixas calorias, utilizados como substituto dos açúcares, provocam um menor aumento dos níveis de açúcar no sangue após a sua ingestão, quando comparado com os alimentos e bebidas com açúcar.6

O sítio web da ISA oferece diversos materiais educativos sobre o papel dos adoçantes sem ou de baixas calorias na diabetes, incluindo gravações de webinars e eventos científicos anteriores, bem como diversos recursos para profissionais de saúde, elaborados com o objetivo de fornecer informação científica, baseada em evidências, sobre a segurança, a utilização, o papel e os benefícios dos adoçantes sem ou de baixas calorias, tais como, o infografia “Os adoçantes sem ou de baixas calorias na diabetes” e a ficha informativa “O Controlo da Diabetes e dos Níveis de Açúcar no Sangue com os Adoçantes Sem ou de Baixas Calorias”.

As atividades da ISA para o Dia Mundial da Diabetes receberam a aprovação de organizações para a diabetes, incluindo a Associação brasileira de Atenção ao Diabetes (ANAD), a Federação Colombiana de Diabetologia7 (FDC), a Federação Mexicana de Diabetes8 (FMD) e a Federação brasileira das Associações e Entidades de Diabetes (FENAD).

Partilhe a campanha da ISA para o Dia Mundial da Diabetes 2022 com os seus amigos, família e rede de contactos nas redes sociais, utilizando as respetivas hashtags #ISA4WDD, #WDD2022 e #EducationToProtect.

Siga o perfil @SweetenersAndU, as páginas de Facebook e LinkedIn da ISA e subscreva ao nosso canal de YouTube para saber mais sobre a campanha e os webinars e para aprofundar o seu conhecimento sobre o que pode fazer para prevenir ou controlar a diabetes!

Pode encontrar mais informações sobre as atividades da ISA para o Dia Mundial da Diabetes aqui.

ISA Video para Promover a educação sobre diabetes para um futuro mais saudável - ISA para o WDD 2022 está disponível aqui.

