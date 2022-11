Tacton est reconnue comme un Leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les suites d'applications CPQ

French German

CHICAGO et STOCKHOLM, Suède, 14 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tacton, partenaire dans la fabrication de logiciels SaaS de configuration des prix et des devis (CPQ) pour la simplification des ventes dans les configurations complexes, a annoncé aujourd'hui que Gartner, Inc. l'a positionnée en tant que Leader dans son rapport Magic Quadrant™ 2022 pour les suites d'applications CPQ*.



C'est la première fois que Tacton intègre le quadrant des Leaders. Un exemplaire gratuit du rapport complet est disponible sur le site Web de Tacton ici.

Le rapport a évalué 15 fournisseurs de logiciels CPQ différents et a placé Tacton dans le quadrant des Leaders.

« Nous sommes convaincus que Tacton est positionnée dans le Magic Quadrant™ depuis plusieurs années parce que nous sommes un fournisseur de logiciels CPQ axés sur la fabrication qui sont spécialement conçus pour répondre aux exigences uniques des processus de vente et d'ingénierie de fabrication lourde et hautement configurables », a déclaré Bo Gyldenvang, président-directeur général de Tacton. « Nous pensons que notre reconnaissance en tant que Leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® illustre notre volonté constante de proposer la solution CPQ la plus fiable du marché. Nous sommes honorés d'être placés dans le quadrant des Leaders et nous nous efforçons de continuer à élever la barre au profit de notre industrie dans les années à venir. »

« Pour la transformation numérique de Husky, il est essentiel d'utiliser les meilleures solutions qui couvrent toutes les activités. Tacton est un élément clé du processus commercial de Husky. » – Steffen Bönecke, directeur de l'ingénierie mondiale et de la transformation des opérations chez Husky.

« Nous avons des milliers de produits et de variables à prendre en compte et cela nécessite des calculs hautement techniques. Grâce aux logiciels CPQ, nos équipes commerciales peuvent interpréter les besoins du client et identifier rapidement les solutions au sein de l'ensemble de notre gamme de produits qui y répondent le mieux. » – Thomas Bangsgaard Vestergaard, directeur de projet de configuration des ventes chez Plus Pack

« Nous ne pourrions pas avoir un parcours client efficace sans les logiciels CPQ de Tacton. » – Anders Carlsson, directeur des systèmes d'information chez SWIFT Home Lifts

« En utilisant Tacton, il est plus facile d'être un client et un distributeur de HMF. Il est plus facile pour nous de mettre en œuvre de nouveaux produits et de former de nouveaux commerciaux. Il y a beaucoup d'avantages. » – Alicia Vivier Brockhoff, responsable produit chez HMF Group

* Gartner, Magic Quadrant™ 2022 de Gartner® pour les suites d'applications de configuration des prix et des devis, rédigé par Mark Lewis et Dayna Radbill, le 8 novembre 2022

Clause de non-responsabilité de Gartner :

Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou les autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'institut de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier, et sont utilisées dans le présent document avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Tacton

Tacton est une société SaaS de premier plan bénéficiant de la confiance de fabricants mondiaux. La configuration éprouvée de Tacton simplifie les ventes pour les fabricants de produits complexes. Le logiciel de configuration des prix et des devis de Tacton est nommé Visionnaire par Gartner dans le Magic Quadrant pour les suites d'applications CPQ et est reconnu pour ses capacités avancées de configuration et de visualisation des produits. Les fondateurs de Tacton ont créé une configuration de produits informatiques qui alimente aujourd'hui le logiciel CPQ et de conception automatisée par ordinateur de Tacton. Depuis 1998, Tacton jouit de la confiance de clients mondiaux tels qu'ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem et Yaskawa. Ses sièges sociaux se trouvent à Chicago et Stockholm et elle possède des bureaux régionaux à Karlsruhe, Varsovie et Tokyo.

