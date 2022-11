Le Fonds de revenu Noranda annonce ses résultats du troisième trimestre de 2022

English French

TORONTO, 14 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2022. À moins d’indication contraire, tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont en dollars américains.



Faits saillants du troisième trimestre de 2022 (comparativement à la même période en 2021)

Perte avant impôts de 16,9 M$, incluant une perte latente sur instruments financiers dérivés de 33,4 M$ et une perte de valeur d’actifs non financiers de 30,0 M$, comparativement à un bénéfice avant impôts de 5,9 M$, incluant une perte latente sur instruments dérivés de 0,1 M$

BAIIA ajusté 1 de 40,4 M$, contre 7,8 M$

de 40,4 M$, contre 7,8 M$ Production de 53 003 tonnes de zinc, contre 64 063 tonnes

Ventes de 54 235 tonnes de zinc, contre 63 676 tonnes

« Nos résultats du troisième trimestre de 2022 reflètent les défis opérationnels continus auxquels nous sommes confrontés, ce qui a entraîné une diminution de la production et des ventes de zinc. Des conditions de marché favorables, comme des prix du zinc et des frais de traitement robustes, ont contribué à générer une solide performance du BAIIA ajusté par rapport à l’exercice précédent. Outre les faibles volumes de production, notre bénéfice a également subi l’incidence négative d’une perte latente élevée sur les instruments dérivés et d’une perte de valeur découlant de la baisse de la production et de l’augmentation des dépenses d’investissement liées au hall d’électrolyse », a déclaré M. Paul Einarson, chef de la direction de Zinc électrolytique du Canada Limitée, gestionnaire du Fonds de revenu Noranda.

« Comme nous l’avons annoncé précédemment, en raison de la détérioration accélérée des conditions d’exploitation du hall d’électrolyse, nous avons interrompu temporairement nos activités afin de mettre en œuvre un programme proactif de réparation des cellules visant à atténuer le risque pendant que nous finalisons et mettons en œuvre des plans de remplacement de l’ensemble des cellules. Deux semaines après l’arrêt, l’équipe progresse dans la réparation des cellules endommagées précédemment identifiées et entreprend une évaluation de l’intégrité de chaque cellule afin de déterminer si d’autres réparations seront nécessaires. À l’heure actuelle, l’arrêt devrait durer de trois à quatre semaines supplémentaires, sous réserve de modifications si des cellules supplémentaires doivent être réparées ou si d’autres problèmes sont découverts », a conclu M. Einarson.

Fermeture du hall d’électrolyse à des fins d’entretien et Projet de revitalisation

Le 19 octobre 2022, le Fonds a annoncé un arrêt des activités afin d’effectuer des réparations de cellules identifiées dans le hall d’électrolyse ainsi qu’une évaluation de l’intégrité de chacune des cellules pour déterminer si des réparations supplémentaires sont nécessaires. Bien que le Fonds soit d’avis que ce vaste programme de réparation de cellules contribuera à stabiliser les conditions d’exploitation à court terme du hall d’électrolyse, il ne réglera pas entièrement les problèmes sous-jacents ayant une incidence sur les conditions d’exploitation. Les évaluations entreprises jusqu’à présent ont conduit à la conclusion qu’un remplacement de l’ensemble des cellules du hall d’électrolyse sera nécessaire pour stabiliser et améliorer les conditions d’exploitation, en plus des remplacements de grues prévus. Un examen minutieux des options possibles visant à évaluer les options de remplacement possibles, les besoins en immobilisations connexes et les options de financement est en cours. Le coût du remplacement complet des cellules et des grues est actuellement estimé à environ 100 M$ et le remplacement ne commencera pas avant 2024. L'échéancier peut être affecté par des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et par l'obtention du financement approprié. D’autres mises à jour suivront une fois qu’une décision sur le plan de revitalisation à long terme du hall d’électrolyse aura été prise et que le financement aura été obtenu.

Perspectives en matière de production et de ventes

En raison de l’arrêt des activités en cours à des fins d’entretien du hall d’électrolyse et de l’incertitude quant à sa durée, et tel qu'il a été annoncé le 19 octobre 2022, le Fonds ne s’attend pas à respecter ses prévisions de production et de ventes annuelles pour 2022 de 225 000 à 240 000 tonnes de zinc, mises à jour pour la dernière fois le 25 juillet 2022. De plus, le Fonds n’a pas l’intention de fournir des prévisions annuelles de production et de ventes pour l’avenir prévisible, puisque la capacité de production de l’affinerie demeurera limitée et difficile à prévoir jusqu’à ce que les problèmes de production sous-jacents soient entièrement réglés.

Résultats financiers du troisième trimestre de 2022

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les produits des activités ordinaires se sont élevés à 255,0 M$, comparativement à 204,8 M$ pour la période correspondante de 2021. L’augmentation de 24,5 % est principalement attribuable à la hausse de la prime sur le zinc, à l’accroissement du prix du zinc et à l’augmentation du prix à marge garantie de l’acide, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des volumes de ventes de zinc et d’acide.

Les produits nets moins les coûts d’achat des matières premières et la perte sur les instruments financiers dérivés ont totalisé, pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, 61,7 M$, comparativement à 44,9 M$ pour la période correspondante de 2021. À l’exception du profit sur les instruments financiers dérivés, la hausse découle de l’augmentation de la prime sur le zinc, du prix du zinc, du prix à marge garantie de l’acide et des frais de traitement plus élevés, neutralisée en partie par la baisse des ventes de zinc et d’acide.

Les coûts de production avant la variation des stocks pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 se sont établis à 36,1 M$, soit 3,3 M$ de plus que les 32,8 M$ comptabilisés pour la période correspondante de 2021.

Les coûts de production unitaires2 se sont chiffrés à 681 $ par tonne pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, comparativement à 512 $ par tonne à la période correspondante de 2021, ce qui s’explique principalement par la baisse de la production, la hausse des fournitures d’entretien et des coûts des sous-traitants, essentiellement attribuables aux réparations du hall d’électrolyse.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, une perte de valeur d’actifs non financiers de 30,0 M$ a été enregistrée, comparativement à néant pour la même période en 2021. La direction a conclu qu’il existait des indices de dépréciation relativement à son unité génératrice de trésorerie en raison des conditions d’exploitation du hall d’électrolyse, qui nécessitent un programme de réparation exhaustif afin de stabiliser les activités à court terme, de la baisse de la production et de l’augmentation des dépenses d’investissement liées au hall d’électrolyse.

Situation de trésorerie et politique de distribution

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation ont totalisé 17,7 M$, ce qui comprend une augmentation de 19,1 M$ des éléments hors trésorerie du fonds de roulement attribuable principalement à une diminution des dettes fournisseurs partiellement contrebalancée par une diminution des créances clients et des stocks. Pour la période correspondante de 2021, les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont élevées à 29,8 M$, y compris une diminution de 21,3 M$ des éléments hors trésorerie du fonds de roulement attribuable principalement à une baisse des stocks et des créances clients.

Au 30 septembre 2022, la facilité de crédit renouvelable garantie par des actifs du Fonds se chiffrait à 151,9 M$, en hausse par rapport à 141,7 M$ au 31 décembre 2021. Le passif garanti de premier rang lié au zinc du Fonds se chiffrait à 32,9 M$ au 30 septembre 2022, en baisse comparativement à 44,6 M$ au 31 décembre 2021. La trésorerie du Fonds se chiffrait à 4,5 M$ au 30 septembre 2022, en hausse comparativement à 0,3 M$ au 31 décembre 2021.

Compte tenu de la situation de trésorerie actuelle du Fonds et de ses besoins en capitaux, ainsi que de la conjoncture difficile qui persiste, le Fonds a une capacité limitée de verser des distributions régulières, qui sont assujetties à l’approbation de ses prêteurs aux termes de la facilité ABL. Le conseil continue de surveiller et d’examiner attentivement et de façon périodique le rendement financier, les besoins en capitaux, l’environnement commercial et les perspectives du Fonds, ainsi que le niveau approprié des réserves et les flux de trésorerie futurs prévus mensuellement, afin de déterminer la capacité du Fonds à verser des distributions spéciales ou régulières aux porteurs de parts dans le futur.

Perspectives du marché

Les prix du zinc, du cuivre et de l’acide sulfurique ont été élevés tout au long de 2022. Les prix du zinc ont été robustes en 2022, mais volatiles après avoir diminué considérablement en juin, passant de 4 000 $ la tonne au début du mois à 3 300 $ la tonne à la fin, signalant le pessimisme du marché et les inquiétudes croissantes au sujet de l’économie mondiale. La volatilité s’est poursuivie avec la remontée des prix au troisième trimestre. Toutefois, au cours du trimestre, le prix a chuté sous les 3 000 $ la tonne, puis s’est rétabli à 3 000 $ la tonne à la fin du trimestre. CRU a fait remarquer que les prix de l’énergie en Europe continueront d’exercer une pression à la baisse sur la production des fonderies, mais que la demande sera également touchée négativement par les réductions de la production des aciéries, également en raison des prix de l’énergie. De plus, la baisse de la production de véhicules réduit la demande d’acier galvanisé, ce qui a une incidence sur les marchés de l’acier et du zinc. Les analystes s’attendent à ce que l’économie américaine rejoigne bientôt celle de l’Europe en récession. Les marchés asiatiques sont toujours exposés à des risques en raison de la politique chinoise de zéro COVID et de l’incidence des mesures de confinement sur la production et la demande. Quoi qu’il en soit, les fonderies demeurent un goulot d’étranglement dans le cycle de production du zinc, soutenant les prix élevés du zinc. CRU prévoit que les prix du zinc diminueront en 2023 pour s’établir à 2 975 $ la tonne et qu’ils continueront de diminuer pour atteindre un prix cible de 2 050 $ la tonne en 2027. Wood Mackenzie cite des facteurs similaires qui ont une incidence sur les prix du zinc, comme la politique chinoise de zéro COVID, les prix élevés de l’énergie en Europe et les pressions exercées sur la demande en raison d’une récession économique. Toutefois, le groupe prévoit que les prix du zinc demeureront élevés en 2023 et en 2024 avant de commencer à diminuer en 2025 et par la suite, le prix cible étant de 2 825 $ la tonne en 2027.

À l’échelle mondiale, la production des fonderies de zinc a été touchée par la perturbation des prix de l’énergie, en particulier en Europe, l’arrêt inattendu du four de grillage de la fonderie Torreon de Industrias Penoles, la fermeture de la fonderie de Flin Flon, au Manitoba, les problèmes persistants à la fonderie de Sun Metals en Australie, et les contraintes liées au hall d’électrolyse et à la main-d’œuvre rencontrées à la fonderie du Fonds à Valleyfield. Selon le CRU, les principaux facteurs à surveiller pour l’avenir sont la politique chinoise zéro COVID, la guerre en Ukraine et son impact sur la récession européenne, et la possibilité que les réductions dans la production des fonderies européennes se transforment en fermetures permanentes.

CRU a précédemment indiqué que les primes obtenues sur le zinc pourraient avoir culminé au deuxième trimestre de 2022. Toutefois, les faibles stocks de zinc en Amérique du Nord et les pénuries continues de production de zinc ont contribué à l’augmentation continue de la prime nord-américaine, qui s’est établie en moyenne à 0,37 $ la livre au cours des six derniers mois. Fastmarkets indique que l’incertitude économique et la récession sont des facteurs qui feront baisser les primes à court terme.

Selon CRU, le marché du concentré devrait connaître un surplus de 379 000 tonnes en 2022, qui diminuerait à 121 000 tonnes en 2023 et prévoit des frais de traitement de référence de 300 $ la tonne en 2023 et des frais de traitement moyens de 248 $ la tonne de 2024 à 2027. Wood Mackenzie prévoit que la production des fonderies demeurera limitée et que les frais de traitement de référence augmenteront pour atteindre 303 $ la tonne en 2023 et que, avec l’entrée en production de nouvelles mines, les frais de traitement atteindront un sommet en 2025, à 370 $ la tonne, et les prévisions à long terme pour les années suivantes sont de 275 $ la tonne.

Les lecteurs sont prévenus que le résumé contenu dans le présent communiqué de presse contient des informations limitées. Il ne s’agit pas d’une source d’information appropriée pour les lecteurs qui n’ont pas une bonne connaissance du Fonds. En aucun cas, le communiqué de presse n’est un substitut des états financiers consolidés et du rapport de gestion, car des informations essentielles à une prise de décision éclairée pourraient échapper à un lecteur qui ne s’appuie que sur le présent résumé.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2022

Énoncés prospectifs

Certaines des informations figurant dans le présent communiqué de presse, notamment des énoncés relatifs à la production et aux ventes du Fonds, aux difficultés opérationnelles du Fonds, à l’étendue, au calendrier et à la réalisation des réparations et de la revitalisation du hall d’électrolyse, les résultats financiers et résultats d’exploitation du Fonds et les perspectives du marché sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l’emploi de termes comme « planifie de », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « il est possible que », « est en situation de », « estime », « a l’intention de », « suppose », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « estime que », « croit » ou des variantes de ces termes ou expressions selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient », « pourront », « seront » ou « seront prises », « surviendront » ou « se matérialiseront ». Les énoncés contenant de l’information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l’égard d’événements futurs.

L’information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que jugées raisonnables à la date de ce communiqué de presse, sont assujetties à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’autres facteurs connus et inconnus en conséquence desquels les résultats, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations réelles pourraient différer de façon importante de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans l’information prospective, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle du Fonds datée du 30 mars 2022 et portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que dans les autres documents réglementaires du Fonds disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne représentent pas une liste exhaustive de tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur le Fonds; toutefois, ils devraient être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s’avéreront exactes. Les énoncés renfermant de l’information prospective qui figurent dans ce communiqué de presse sont valables uniquement en date du présent communiqué de presse, et le Fonds décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l’information prospective, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent afin de tenir compte de faits nouveaux ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

À propos du Fonds de revenu Noranda

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l’adresse : www.fondsderevenunoranda.com.

Rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS

1 Le BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôt, amortissements) ajusté est utilisé par le Fonds comme une indication des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure reconnue selon les IFRS et, par conséquent, il est peu probable que la méthode utilisée par le Fonds pour le calcul du BAIIA ajusté soit comparable aux méthodes utilisées par d’autres entités. Le BAIIA ajusté du Fonds est calculé en prenant le résultat avant les charges financières et impôts sur le résultat et en l’ajustant pour tenir compte de tous les éléments sans effet sur la trésorerie, comme l’amortissement, la dépréciation d’actifs non financiers, le profit ou la perte sur la vente d’actifs, la variation de l’estimation du passif de premier rang garanti lié au zinc, le profit ou la perte lié aux instruments financiers dérivés et les variations de la juste valeur des dérivés incorporés. De plus, un ajustement est apporté afin de refléter la variation nette des obligations de réhabilitation (charge [recouvrement] au titre de la remise en état, moins les frais de restauration des lieux), la perte de valeur des stocks, les profits ou pertes latents sur le programme de gestion des stocks, les profits ou pertes latents sur le programme de gestion des ventes de zinc et la variation nette des avantages du personnel (charges sans effet sur la trésorerie au titre des avantages du personnel, moins les cotisations de l’employeur).

Rapprochement du BAIIA ajusté

(en M$) Trimestres clos les

30 septembre 2022 2021 Résultat avant charges financières et impôts sur le résultat (11,0 ) 7,8 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 4,1 3,7 (Reprise) baisse de valeur des stocks (10,1 ) - Perte de valeur d’actifs non financiers 30,0 - Variation nette de l’obligation de réhabilitation à l’égard des bassins de résidus - (0,6 ) Passif garanti de premier rang lié au zinc – changement d’estimations (2,9 ) - Perte sur les instruments financiers dérivés 0,5 0,1 Variation de la juste valeur des dérivés incorporés (4,0 ) (3,9 ) Programme de gestion des stocks – tranche latente 32,9 0,1 Programme de gestion des ventes de zinc – tranche latente 0,6 - Perte sur la vente d’actifs 0,1 0,1 Variation nette des avantages du personnel 0,2 0,5 40,4 $ 7,8 $

2 Les coûts de production unitaires ne sont pas une mesure reconnue en vertu des Normes internationales d’information financière et, par conséquent, la méthode de calcul des coûts de production unitaires du Fonds peut ne pas être comparable aux méthodes utilisées par d’autres entités. Les coûts de production unitaires sont les coûts de production divisés par le total des tonnes de zinc produites. Le Fonds utilise les coûts de production unitaires parce qu’il estime qu’ils donnent la meilleure indication des coûts de production d’une période et qu’ils permettent de comparer les coûts de production de différentes périodes.