ForFarmers N.V.: ForFarmers draagt Theo Spierings voor als CEO

Lochem, 15 november 2022



ForFarmers draagt Theo Spierings voor als CEO





De raad van commissarissen van ForFarmers N.V. draagt de heer Theo Spierings voor, om door de algemene vergadering van aandeelhouders te worden benoemd als lid van de raad van bestuur van ForFarmers voor een periode van 1 jaar. Binnenkort wordt hiervoor een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (‘BAvA’) bijeengeroepen, die naar verwachting plaatsvindt in januari 2023. De heer Spierings begint zijn werkzaamheden op 1 januari 2023 en gaat bij zijn benoeming de functie van Chief Executive Officer (‘CEO’) vervullen.

Theo Spierings (58) heeft veel ervaring in de agrarische sector. Hij begon met een studie levensmiddelentechnologie aan de HAS in Den Bosch en vulde deze aan met een MBA van Glasgow University. In 1986 startte hij zijn carrière bij Friesland Foods, waar hij later als CEO de fusie met Campina leidde. Van 2011 tot 2019 was Theo Spierings CEO van Fonterra, de wereldspeler op het gebied van zuivel gevestigd in Nieuw Zeeland. Sindsdien helpt hij bedrijven met transformatie en duurzaam ondernemen. Hiertoe heeft hij The Purpose Factory opgericht, een adviesbureau dat zich vooral richt op het duurzaam transformeren van ondernemingen in de agrarische sector.





Jan van Nieuwenhuizen, voorzitter van de raad van commissarissen van ForFarmers: "We zijn bijzonder verheugd dat we Theo Spierings kunnen voordragen als CEO. Hij heeft een indrukwekkende, internationale ervaring in de zuivelindustrie en daarnaast een enorme drive en kennis om de agrarische sector te helpen om toekomstbestendig te zijn en tegelijkertijd verder te verduurzamen. Gedurende zijn carrière heeft hij vele veranderingstrajecten geleid of geadviseerd. Zijn energie en besluitvaardigheid en tegelijkertijd zijn focus op verbinding, zijn kenmerkend voor zijn manier van opereren. Wij zijn van mening dat Theo Spierings de ervaring, kennis en karaktereigenschappen heeft om aan ForFarmers in de huidige fase leiding te geven."

Theo Spierings: "Ik heb me altijd zeer betrokken gevoeld bij de boeren en de agrarische sector en zeker op dit moment. De agrarische sector is innovatief, vooruitstrevend en speelt een belangrijke rol in de voedselketen. Niet alleen in Nederland en Europa, maar zeker ook mondiaal. Het is van groot belang deze keten te optimaliseren en verder te verduurzamen. Ik kijk er dan ook naar uit om deze opdracht aan te gaan en hier mede richting aan te geven."

De voorgenomen benoeming van Theo Spierings houdt verband met het vertrek van de huidige CEO.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

