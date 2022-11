LHV Groupi tulemused oktoobris 2022

English Estonian

AS LHV Group teenis oktoobris konsolideeritult 6,9 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 8,3 miljonit eurot ning AS LHV Varahaldus 181 tuhat eurot. Panga kasumist 1,2 miljonit eurot tulenes Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Samal ajal teenis AS LHV Kindlustus 72 tuhat eurot puhaskahjumit ning LHV UK Limitedi kahjum ulatus 1,4 miljoni euroni.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kuuga 77 miljoni euro võrra: kasvu toetas laenuportfelli soetamine Ühendkuningriigis, Eesti ettevõtete laenud kasvasid 30 miljonit eurot ja jaelaenud 26 miljoni euro võrra. Krediidikvaliteet püsib heal tasemel. Hoiused vähenesid kuuga 248 miljoni euro võrra. Vähenemisest 204 miljonit eurot tulenes finantsvahendajate hoiustest ja 54 miljonit eurot ettevõtete panganduse hoiustest. LHV juhitud fondide maht kasvas kuuga 27 miljoni euro võrra. Oktoobris töödeldi 1,9 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

Tugeva tulemusega kuul andis LHV jaoks tooni tõusnud intressitulude tase ja ka laenuportfelli kasv, mis parandas kasumlikkust. Vahe finantsplaaniga vähenes, aasta finantsplaani täitmine oleneb viimase kahe kuu krediidikvaliteedist.

Olulistest sündmustest reitinguagentuur Moody’s Investors Service kinnitas LHV Groupi ja LHV Panga reitingud samal investeerimisjärgu tasemel Baa3 stabiilse väljavaatega.

Pärast oktoobri lõppu emiteeris AS LHV Group lisaemissiooni käigus 100 miljoni euro ulatuses tagamata (senior unsecured, unsubordinated) võlakirju regulatiivsete nõuete täitmiseks (nn MREL suhtarv). Võlakirjade lunastustähtaeg saabub septembris 2025, ennetähtaegse lunastamisõigusega 2024. aastal. Tagamata võlakirjad müüdi 29 institutsionaalsele investorile kaheksast erinevast riigist. Kokku kujunes võlakirjade intressikuluks 8,0%. Võlakirjade kupongimäär, mida makstakse iga-aastaselt investoritele, on esialgsetele võlakirjadele sarnaselt 0,875%.

LHV Panga jaoks oli oktoober edukas kasvukuu, kui pangaklientide arv suurenes 5200 võrra, seal hulgas arveldavate klientide arv kasvas 3200 võrra. Oktoobris pani pank rõhku investeerimisteenuste tutvustamisele, kui viidi läbi enam kui 5000 inimese osavõtuga "Börsihai" aktsiamäng ja lõpule jõudis investeerimishuvilistele korraldatud "Alustava investori baaskursus". Kiiresti on kasvanud klientidele pakutava ettevõtluskonto kasutamine, oktoobri lõpuks ületas selle toote kasutajate hulk 11 000 piiri.

LHV Varahalduse turuosa on fondide mahu järgi tõusnud 30% peale. Kuu lõpuks oli LHV-l üle 130 tuhande aktiivse II samba pensionikliendi. Suurematel pensionifondidel oli tootluse osas positiivne kuu, mida toetasid aktsiahindade tõusud turgudel. Varahalduse äritulud vastavad plaanile, kulud ja kasumlikkus on jäänud plaanist mõnevõrra maha.

LHV Kindlustuse jaoks oli oktoober aktiivne müügikuu, kui sõlmiti enam kui 14 tuhat uut lepingut. Preemiad edestavad finantsplaani, efektiivsus on paranemas ning klientide rahulolu kahjukäsitlusega on jätkuvalt kõrgel tasemel. Kahjujuhtumeid hüvitati summas 0,5 miljonit eurot.

Ühendkuningriigi suunal on rõhk endiselt krediidiasutuse litsentsi taotlemisel, aga ka VKE laenutegevusega alustamisel, mille tarvis taotleb LHV UK krediidiandjana registreerimist.

LHV Groupi aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 860 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 369 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 150 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





