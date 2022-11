English French

Pixium Vision annonce sa participation à plusieurs conférences et événements destinés aux investisseurs en novembre et décembre 2022

Paris, France, 15 novembre 2022 - 07h00 CET - Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris - FR0011950641 ; Mnemo : ALPIX), société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd’hui que ses dirigeants participeront aux événements investisseurs suivants en novembre et décembre 2022 :

Le 7e Inv€$tival Showcase, évènement annuel organisé par LSX le 14 novembre à Londres, Royaume-Uni





Lloyd Diamond, Directeur général et Offer Nonhoff, Directeur financier, y participeront. Ils présenteront l’entreprise et les catalyseurs des évolutions à venir, et recevront des investisseurs. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en cliquant ici.

Jefferies London Healthcare Conference, du 15 au 17 novembre à Londres, Royaume-Uni





Lloyd Diamond, Directeur général et Offer Nonhoff, Directeur financier, seront présents sur place et recevront des investisseurs.

Journée de l’ophtalmologie organisée par BTIG, le 29 novembre, en ligne





Lloyd Diamond, Directeur général, participera et organisera des réunions virtuelles avec des investisseurs.

Investir Day, le 29 novembre à Paris, France





Lloyd Diamond, Directeur général, donnera une présentation et animera une masterclass lors de la quatrième édition d’Investir Day au Carrousel du Louvre à Paris. Tous les évènements se tiendront en français. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en cliquant ici.

Interventions principales de Pixium Vision à Investir Day 2022 :

Créer un monde de vision bionique pour les personnes qui ont perdu la vue

Lloyd Diamond, Directeur général, fera une présentation virtuelle le lundi 14 novembre de 18h30 à 19h CET.

Lloyd Diamond, Directeur général, animera en personne une masterclass le mardi 29 novembre de 9h30 à 9h50 qui se déroulera dans La Salle scène 1.

L’équipe dirigeante de Pixium Vision sera présente sur le stand numéro 112 et y fera la démonstration du Système Prima.





Geneva MidCap Event, quatorzième édition, 1er-2 décembre à Genève, Suisse





Offer Nonhoff, Directeur financier, sera présent sur place. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en cliquant ici.

Sommet de l’Innovation en ophtalmologie (OIS), 2-3 décembre, à San Diego, États-Unis





Une présentation enregistrée de Lloyd Diamond, Directeur général, sera diffusée. Il recevra également des investisseurs. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en cliquant ici.

À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil du système Prima est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que l’Université de Stanford en Californie, l’Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University hospital de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux prévus. Pour plus d’informations sur les risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de la Société et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risques » du rapport financier semestriel 2021 de la Société et des autres documents que la Société dépose auprès de l’AMF, disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur le site Internet de la Société.

